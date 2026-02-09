Chi è il responsabile nel caso in cui un edificio crolli e a chi spetta l'obbligo di risarcire i danni arrecati a terzi? Cosa dice la legge

iStock Se un edificio crolla, di chi è la responsabilità secondo la legge?

Quando un edificio crolla, la domanda che emerge immediatamente è inevitabile: chi è responsabile? La risposta, però, richiede un’analisi attenta, perché la rovina di un immobile, totale o parziale che sia, è quasi sempre il risultato di una catena di omissioni. Negli ultimi anni, la cronaca italiana è stata segnata da episodi drammatici: palazzine esplose per fughe di gas, crolli dopo anni di infiltrazioni ignorate, balconi precipitati senza preavviso, tetti crollati sotto il peso del degrado strutturale. Ogni volta la dinamica cambia, ma il risultato è sempre lo stesso: vite spezzate, famiglie senza casa, comunità ferite.

Il patrimonio edilizio italiano è fragile. Gran parte degli immobili risale a periodi in cui le norme antisismiche erano inesistenti o molto meno rigorose di oggi. A ciò si aggiungono impianti obsoleti, manutenzione insufficiente, lavori eseguiti senza adeguati controlli e una diffusa tendenza a rimandare interventi necessari.

Cosa si intende per rovina e quali sono le cause più frequenti

Il crollo può essere:

totale , quando l’intero edificio collassa;

, quando l’intero edificio collassa; parziale, quando cedono elementi come solai, balconi, tetti o scale.

In altri casi riguarda porzioni non strutturali, ma comunque in grado di provocare danni gravissimi.

Le cause sono molteplici. Le fughe di gas rappresentano una delle più frequenti, spesso legata a impianti datati, tubature corrose o apparecchi non manutenuti. Altre volte il problema nasce da difetti di costruzione: materiali scadenti, errori progettuali, calcoli strutturali errati o collaudi superficiali. La mancata manutenzione è un altro fattore ricorrente: infiltrazioni trascurate, crepe ignorate, degrado del calcestruzzo e corrosione delle armature possono indebolire progressivamente la struttura fino al cedimento.

Non mancano i casi in cui il crollo è provocato da lavori edilizi mal eseguiti. Anche gli eventi naturali, terremoti, frane, alluvioni, possono essere determinanti, soprattutto quando colpiscono edifici già fragili. Infine, gli abusi edilizi, come sopraelevazioni o ampliamenti non autorizzati, aumentano ulteriormente il rischio.

Chi paga i danni se crolla un edificio?

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni materiali e personali, ovvero subiti da cose e persone, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2053 del Codice Civile in materia di Rovina di edificio.

Stabilisce che il proprietario di un edificio è responsabile dei danni causati dalla sua rovina, salvo che provi che non siano determinati da un vizio di costruzione o una mancanza di manutenzione.

Si tratta di una responsabilità oggettiva poiché non è necessario non è necessaria la prova della colpa, ovvero la negligenza del proprietario. È sufficiente che la persona lesa dimostri il legame causale tra la rovina e il danno patito.

Il proprietario sarà sempre tenuto a pagare a meno che non fornisca la cosiddetta prova liberatoria. L’unica possibilità per escludere la sua responsabilità è che dimostri che il crollo è dipeso da un evento esterno (fatto di un terzo, incluso il danneggiato stesso, oppure un caso fortuito).

Dovrà pertanto provare che:

la manutenzione è stata effettuata regolarmente;

è stata effettuata regolarmente; l’immobile non presentava vizi di costruzione ;

; esiste una causa esterna da dimostrare che ha provocato il crollo.

Se l’edificio è condominiale, la responsabilità ricade sul condominio per le parti comuni, mentre i singoli proprietari rispondono delle parti private. L’amministratore può essere chiamato in causa se non ha eseguito lavori urgenti o non ha convocato l’assemblea per interventi necessari. L’inquilino, invece, risponde solo se il crollo deriva da un uso improprio dell’immobile e comunque la sua responsabilità è circoscritta nell’ambito dei rapporti tra inquilino e proprietario.

Rivalsa del proprietario nei confronti del costruttore

Anche se a essere obbligato è il proprietario, qualora il crollo sia dovuto ad un vizio di costruzione egli potrà rivalersi nei confronti della ditta di costruzione (l’appaltatore che ha eseguito i lavori).

In merito, l’articolo 1669 del Codice Civile prevede che l’appaltatore per un periodo di 10 anni dalla data di costruzione, risponda per rovina dell’edificio o gravi difetti strutturali. La responsabilità può estendersi anche al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore.

Responsabilità penale: quando il crollo diventa reato

Il crollo di un edificio può integrare diversi reati. Il più frequente è il crollo colposo, previsto dall’art. 449 del Codice Penale, che punisce chi, per negligenza, imprudenza o imperizia, provoca un crollo mettendo in pericolo la pubblica incolumità. Se il crollo causa vittime o feriti, si configurano anche i reati di omicidio colposo o lesioni colpose.

Quando le conseguenze sono particolarmente gravi o diffuse, può essere contestato il disastro colposo.

I tecnici coinvolti nella progettazione o nella direzione dei lavori rispondono penalmente se hanno certificato il falso, omesso controlli o utilizzato materiali non idonei. La responsabilità penale è personale e richiede la prova della colpa.

I diritti delle vittime: risarcimenti e tutele

Le persone coinvolte in un crollo hanno diritto a ottenere il risarcimento per:

danni materiali;

danni alla persona;

danno morale.

Possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio temporaneo e accedere agli indennizzi assicurativi. Le azioni possono essere avviate sia in sede civile sia in sede penale, costituendosi parte civile nel processo. Nei casi più gravi è possibile anche ricorrere ad azioni collettive.

Chi vuole essere risarcito per i danni derivanti dalla rovina di un edificio deve provare che:

la persona chiamata in causa ha la proprietà (o un diritto reale di godimento come l’usufrutto) sull’immobile in questione;

il danno è conseguenza della rovina totale o di una parte dell’edificio.

Prevenire il crollo: obblighi e buone pratiche

La prevenzione è l’unico vero strumento per evitare tragedie. I proprietari devono garantire una manutenzione costante, verificare periodicamente gli impianti e intervenire tempestivamente in presenza di crepe o infiltrazioni.

Il condominio deve deliberare i lavori urgenti e monitorare le parti comuni, mentre i tecnici hanno il compito di effettuare diagnosi strutturali accurate e rilasciare certificazioni veritiere.

Il crollo di un edificio raramente è un evento imprevedibile. Dietro ogni cedimento si nasconde una catena di omissioni. La legge italiana offre strumenti chiari per individuare i responsabili e tutelare le vittime, ma la vera arma resta la prevenzione. Solo una cultura della sicurezza, sostenuta da controlli regolari e interventi tempestivi, può evitare che la cronaca continui a raccontare tragedie che, troppo spesso, erano annunciabili.