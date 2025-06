Adelmo Fornaciari torna in tour nell’estate 2025 con concerti negli stadi e all’Arena di Verona. Intanto annuncia il tour mondiale del 2026

È partito il 19 giugno 2025 il mini tour Overdose d’amore – Stadi 2025 di Zucchero. Il blues man più famoso d’Italia non si ferma però alle date evento di fine giugno, con una mini residency all’Arena di Verona, sempre intitolata Overdose d’amore, come una delle sue più celebri hit, e un tour mondiale appena annunciato.

Per i fan, insomma, dopo il doppio evento al Circo Massimo di Roma (per cui sono ancora disponibili dei biglietti), ci saranno tante occasioni per vedere Adelmo Fornaciari live.

“Free Palestine” a Roma

Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore ha calcato il palco del Circo Massimo di Roma per il primo di un doppio evento da record.

Durante la serata d’esordio, il 23 giugno, il bluesman emiliano ha voluto condividere anche un messaggio forte sulla guerra in Medio Oriente, prendendo posizione a favore della pace e condannando la violenza contro i bambini palestinesi.

Sul maxi schermo, durante il live, è comparsa anche la scritta “Free Palestine”, mentre Zucchero ha introdotto il brano Un soffio caldo, scritto con Francesco Guccini.

Tappe e biglietti di Stadi 2025

Sei le date del mini tour Stadi 2025 (la prima è stata ad Ancona, la seconda a Bari, la terza a Roma):

24 giugno – Circo Massimo a Roma;

26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino;

28 giugno – Stadio Euganeo a Padova.

Il tour è quasi sold out, con davvero pochi posti disponibili – ce ne sono diversi però nel mercato del secondary ticketing, ad esempio su FanSale, il servizio di rivendita dei biglietti di TicketOne. I prezzi sono grossomodo i seguenti:

Posti migliori da 110 a 120 euro Fascia alta da 95 a 98 euro Fascia media da 79 a 89 euro Fascia economica (tribune laterali, visibilità ridotta, curva) circa 49 euro

Overdose d’amore all’Arena di Verona

La residency all’Arena di Verona durerà 10 giorni, con 8 date (alcune già sold out):

16 settembre 2025;

17 settembre 2025;

19 settembre 2025;

20 settembre 2025;

22 settembre 2025;

23 settembre 2025;

25 settembre 2025;

26 settembre 2025.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Overdose d’amore – Zucchero in Arena.

Platea Cat 1 120 euro Platea Cat 2 110 euro Platea Cat 3 99 euro Platea Cat 4 95 euro Poltroncina Numerata Cat 1 89 euro Poltroncina Numerata Cat 2 79 euro Gradinata Numerata Cat 1 69 euro Gradinata Numerata Cat 2 59 euro Gradinata Numerata Cat 3 49 euro Gradinata Numerata Vis Laterale 49 euro Palco Reale 120 euro

È disponibile anche un Gold Package da 299 euro che comprende:

biglietto nei migliori posti in platea;

ingresso riservato con staff dedicato;

pass con cordino da collezione;

un gadget esclusivo;

accesso al pre-show in area Hospitality;

servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino.

Le tappe del tour mondiale

Per chi volesse vedere Zucchero in una cornice internazionale, ecco invece le date del tour mondiale del 2026:

18 maggio – Londra (Regno Unito) – Royal Albert Hall;

19 maggio – Londra (Regno Unito) – Royal Albert Hall;

21 maggio – Ginevra (Svizzera) – Arena;

23 maggio – Lione (Francia) – LDLC Arena;

25 maggio – Nantes (Francia) – Zénith;

27 maggio – Parigi (Francia) – Adidas Arena;

29 maggio – Amsterdam (Paesi Bassi) – Ziggo Dome;

30 maggio – Anversa (Belgio) – Lotto Arena;

31 maggio – Nancy (Francia) – Zénith;

3 giugno – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) – Rockhal;

4 giugno – Amburgo (Germania) – Barclaycard Arena;

5 giugno – Berlino (Germania) – Uber Arena;

7 giugno – Düsseldorf (Germania) – PSD Bank Dome;

9 giugno – Lipsia (Germania) – QI Arena;

11 giugno – Vienna (Austria) – Stadthalle;

12 giugno – Bratislava (Slovacchia) – Tipos Aréna;

14 giugno – Graz (Austria) – Stadthalle;

16 giugno – Innsbruck (Austria) – Olympiahalle;

18 giugno – Zurigo (Svizzera) – Hallenstadion;

20 giugno – Francoforte (Germania) – Festhalle;

21 giugno – Monaco di Baviera (Germania) – Olympiahalle;

23 giugno – Nizza (Francia) – Palais Nikaïa;

24 giugno – Aix-en-Provence (Francia) – Arena du Pays d’Aix.