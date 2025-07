Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Il prezzo dei biglietti per il concerto di Geolier allo Stadio Maradona a Napoli nel 2026

Il 25 e 26 luglio 2025 Geolier ha riempito l’Ippodromo di Agnano con due concerti consecutivi, totalizzando circa 116.000 spettatori. L’artista partenopeo ha portato in scena uno show innovativo, caratterizzato dal primo drone show mai realizzato da un cantante italiano. Le coreografie aeree hanno proiettato nel cielo sette immagini simboliche, tra cui una raffigurante Diego Armando Maradona che calcia un pallone verso il Vesuvio, e una scritta luminosa con l’annuncio: “Stadio D. A. Maradona 26 giugno 2026 Napoli“.

Durante lo spettacolo, Geolier si è esibito anche in volo, sospeso sopra il pubblico grazie a un’imbracatura. Tra gli ospiti sul palco figuravano Lazza, Rocco Hunt, MV Killa, Lele Blade, Luché e il collettivo SLF, che hanno partecipato a diverse performance dal vivo. Le due serate all’Ippodromo hanno consolidato la centralità dell’artista nel panorama musicale italiano e anticipato un evento ancora più grande in programma per l’estate successiva.

Il tour di Geolier per l’estate 2025

Le due date all’Ippodromo di Agnano del tour 2025 di Geolier arrivano dopo il concerto di Trento in un evento andato in scena il 28 giugno. I concerti continueranno con la data del 31 luglio all’Oversound Festival di Lecce, il 2 agosto a Campobasso, il 4 e il 5 agosto a Catania prima dell’esordio all’Arena di Verona il 27 settembre. Si tratta di un proseguimento del tour nei palazzetti che ha collezionato sold out in tutta Italia ed è andato in scena a marzo con otto date. Dopo la data zero a Jesolo è stato il turno di Milano all’Unipol Forum, Torino, Bologna e tre date a Roma al Palazzo dello Sport.

Il concerto evento allo stadio Maradona

Nel corso della prima serata ad Agnano, Geolier ha annunciato il tour negli stadi per il 2026 come ormai da tradizione per tanti artisti come Cesare Cremonini e Vasco Rossi, includendo tappa a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. La data scelta è il 26 giugno 2026. Il concerto si aggiunge alle altre già confermate per il tour, che toccherà lo Stadio San Siro di Milano, l’Olimpico di Roma e lo stadio Scoglio di Messina.

L’annuncio è avvenuto attraverso un momento altamente spettacolare, con i droni che hanno formato nel cielo la data e il nome dello stadio. Questo evento rappresenta un ulteriore passo nella carriera del rapper di Secondigliano, consolidando il suo legame con la città di Napoli e con il pubblico che lo segue fin dagli esordi. Queste le date in programma:

13 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

19 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma

23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina

26 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

I prezzi dei biglietti per la data al Maradona

I biglietti per il concerto di Geolier del 26 giugno 2026 allo Stadio Maradona sono disponibili in diverse fasce di prezzo, a seconda del settore. Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi al netto delle commissioni di prevendita: