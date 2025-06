Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto evento di Luca Carboni ad Assago (Milano) per celebrare i suoi 40 anni di carriera – che di fatto sono molti di più, dato che il suo primo album …intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film risale al 1984 e la sua attività di chitarrista e compositore a quasi un decennio prima. Il grande ritorno è stato annunciato sul palco a fianco a Cesare Cremonini a San Siro.

La data meneghina arriva dopo la mostra Rio Ari O, di cui condivide il titolo, in cui il cantautore bolognese ha celebrato i suoi più importanti traguardi: 13 album in studio (+ 2 versioni in spagnolo per il mercato latino), 4 raccolte, 3 dischi dal vivo.

Luca Carboni in tour nel 2025?

Dopo ben 24 tour e uno stop dovuto a un brutto male (il tumore ai polmoni diagnosticato nel 2022), Luca Carboni è pronto a riappropriarsi di un palco tutto suo. Sono passati 6 anni dall’ultimo live a San Potito Ultra, in provincia di Avellino, il 9 settembre del 2019.

Il concerto all’Unipol Forum di Assago si terrà l’11 novembre 2025. Niente tour in vista, purtroppo, almeno per ora. Anche se, a giudicare dalla velocità con cui sono stati venduti i biglietti sotto il palco, potrebbe aprirsi un 2026 all’insegna del grande ritorno per uno dei nomi più importanti della musica italiana contemporanea.

Quanto costano i biglietti per Luca Carboni

Di seguito i biglietti per il concerto evento di Luca Carboni ad Assago.

Tipologia di Posto Prezzo Platea Cat 1 Non disponibile Platea Cat 2 Non disponibile Platea Cat 2 con visibilità ridotta Non disponibile Tribuna Parterre numerata – categoria 1 75 euro I Anello numerato – Tribuna Gold 69 euro Tribuna Parterre numerata – categoria 2 69 euro I Anello numerato – categoria 1 65 euro I Anello numerato – categoria 2 59 euro I Anello Numerato con visibilità laterale limitata Non disponibile II Anello Centrale Numerato 49 euro II Anello numerato – categoria 1 45 euro II Anello numerato – categoria 2 39 euro II Anello numerato con visibilità laterale limitata Non disponibile

I posti migliori sono andati a ruba nel giro di poche ore dall’annuncio, ma ne rimangono ancora con un’ottima visibilità del palco. Sono ancora disponibili su Ticketone.

La carriera di Luca Carboni in numeri

A oggi Luca Carboni ha venduto oltre 5 milioni di dischi, un traguardo raggiunto con successi senza tempo che hanno fatto da colonna sonora ad almeno quattro generazioni. Tra i suoi più grandi successi, c’è il disco che porta il suo cognome datato 1992, trainato dalle hit Ci vuole un fisico bestiale e Mare mare, brano vincitore del Festivalbar.

Carboni ha superato il milione di copie vendute ed è valso al cantautore bolognese ben 3 dischi di platino.

Ma il suo successo non si è fermato nell’era digitale, anche grazie ai tanti concerti e alle collaborazioni con altre popstar moderne, dal già citato Cesare Cremonini fino a Jovanotti, Tiziano Ferro ed Elisa, che tra gli altri hanno partecipato al progetto di cover e duetti Fisico & Politico.

Oggi vanta oltre 630mila ascoltatori mensili solo su Spotify, dove le sue canzoni più famose hanno milioni di stream:

Mare Mare – 20 milioni;

Luca lo stesso – 11,8 milioni;

San Luca (featuring con Cesare Cremonini) – 10,3 milioni;

Ci vuole un fisico bestiale – 9 milioni;

Farfallina – 8,8 milioni.