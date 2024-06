Bank of Japan: da luglio sarà bond tapering

Fonte: 123RF La politica monetaria resta espansiva ma non è escluso un rialzo dei tassi a luglio cn l'avvio del tapering

Nel corso del Monetary Policy Meeting (MPM) odierno, il Policy Board della Bank of Japan (BoJ) ha deciso, con voto unanime, di lasciare i tassi al livello accomodante attuale, ovvero attorno allo 0-0,1%. Per quanto riguarda gli acquisti di titoli di Stato giapponesi (JGB), CP e obbligazioni societarie, la banca centrale condurrà gli acquisti in conformità con le decisioni prese all’MPM di marzo 2024.

La BoJ ha però deciso, con una maggioranza di 8 voti a favore, che ridurrà successivamente l’importo degli acquisti di bond (JGB) per garantire che i tassi di interesse a lungo termine si formino più liberamente sui mercati finanziari. La banca centrale raccoglierà le opinioni dei partecipanti al mercato e, al prossimo MPM, deciderà un piano dettagliato per la riduzione dell’importo di acquisto nel corso dei prossimi uno o due anni circa.

Sul fronte dei prezzi, il tasso di incremento anno su anno dell’indice dei prezzi al consumo (CPI, tutti gli articoli meno gli alimenti freschi) è stato recentemente compreso tra il 2 e il 2,5%, poiché i prezzi dei servizi hanno continuato a crescere moderatamente, riflettendo fattori come gli aumenti salariali, sebbene gli effetti di una trasmissione sui prezzi al consumo degli aumenti dei costi guidati dal passato aumento dei prezzi all’importazione si siano attenuati. Le aspettative di inflazione sono aumentate moderatamente.

La Bank of Japan prevede che il tasso di aumento su base annua dell’indice dei prezzi al consumo (tutti i prodotti meno gli alimenti freschi) sarà spinto al rialzo durante l’anno fiscale 2025 da fattori quali il venir meno degli effetti delle misure economiche del governo che spingono al ribasso l’inflazione. Nel frattempo, si prevede che l’inflazione di fondo aumenterà gradualmente, poiché si prevede che l’output gap migliorerà e che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine aumenteranno con un circolo virtuoso tra salari e prezzi che continua ad intensificarsi.

Ueda: significativa l’entità della riduzione

“Nel ridurre gli acquisti di obbligazioni, è importante lasciare flessibilità per garantire la stabilità del mercato, pur facendolo in una forma prevedibile. L’entità della riduzione sarà probabilmente significativa. Ma il ritmo, il quadro e il grado specifici saranno decisi in seguito alle discussioni con i partecipanti al mercato”. Lo ha affermato Kazuo Ueda, il governatore della Bank of Japan, nella conferenza stampa post-meeting.

“Mentre riduciamo gli acquisti di obbligazioni, le partecipazioni obbligazionarie della BOJ diminuiranno – ha detto Ueda – Ma l’effetto stock delle nostre partecipazioni continuerà a esercitare un effetto sull’economia”.

Sul sostegno alla politica monetaria, ha detto: “se l’inflazione sottostante accelera in linea con le nostre previsioni, la BoJ prenderà in considerazione l’adeguamento del grado di sostegno monetario. Se l’economia e l’inflazione superano le nostre previsioni, anche questo sarà un motivo per aumentare i tassi di interesse”.

Per quanto riguarda la debolezza dello yen, ha affermato: “I movimenti del tasso di cambio avrebbero un grande impatto sull’economia e sui prezzi. Recentemente, l’effetto sui prezzi probabilmente è aumentato a causa dei cambiamenti nel comportamento delle imprese nella fissazione dei salari e dei prezzi. Il recente calo dello yen ha l’effetto di spingere al rialzo i prezzi; quindi, stiamo osservando da vicino le mosse nel guidare la politica”.

Possibilità di un rialzo dei tassi a luglio

“La nostra decisione sul tapering degli acquisti di obbligazioni e sull’aumento dei tassi di interesse sono due cose diverse” e “c’è la possibilità che potremmo aumentare i tassi di interesse al nostro prossimo incontro, a seconda dei dati economici, dei prezzi, dei dati finanziari e delle informazioni disponibili in quel momento”, ha affermato Ueda, in un discorso al Parlamento.

Ueda ha affermato che la BoJ non è ancora del tutto convinta che l’inflazione raggiungerà in modo sostenibile il suo obiettivo del 2%, sottolineando la necessità di dedicare “un po’ più di tempo” all’analisi dei dati prima di aumentare nuovamente i tassi. Ma ha affermato che il comportamento delle aziende nella fissazione dei prezzi e dei salari è chiaramente cambiato in un contesto di profitti record e di un mercato del lavoro in tensione. “L’economia vedrà probabilmente segnali più chiari di un ciclo salariale-inflazione positivo” man mano che i salari nominali aumenteranno, ha affermato.

Interesse investitori esteri rimane ai massimi storici

A livello di mercato generale, la tanto attesa e microscopica variazione della politica attuata, a marzo, dalla Bank of Japan, ha causato un calo dei corsi delle azioni bancarie, dei rendimenti dei titoli di Stato e dello yen, indice di come fosse invece prevista una modifica decisamente più consistente. Verso la fine del trimestre, spiega Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest, le avvisaglie di un intervento si sono intensificate a fronte del calo dello yen ai minimi dal 1990. In Giappone, i dati sulle trattative salariali, sono stati interpretati come una conferma di inflazione, mentre quelli sugli aumenti dei salari reali raccolti dal Ministero della Salute e del Lavoro hanno evidenziato un incremento molto più debole delle cifre previste nel quadro dello scorso anno. “Riteniamo, afferma Kaye, che la storia dell’inflazione in Giappone sia quantomeno ambigua e non costituisca una base per una tesi a lungo termine di crescita degli utili bancari”.

In termini di prospettive, continua l’esperto, il nuovo interesse degli investitori esteri per il Giappone rimane ai massimi storici. I dati dimostrano che gli investitori retail nazionali non hanno ancora iniziato a investire nel proprio mercato, in quanto i nuovi conti esentasse “NISA” sono utilizzati in prevalenza per acquistare azioni USA. Tale contesto potrebbe cambiare radicalmente in caso di normalizzazione dello yen. “Ci aspettiamo un cambiamento a livello di leadership del mercato ora che il rally bancario, basato su presupposti incerti che ha dominato negli ultimi trimestri, sembra in via di attenuazione”, conclude Kaye.