Da oggi Alexandre Sarr è la nuova icona globale di Versace

Fonte: Ufficio stampa Versace Alexandre Sarr

Il giovane talento del basket Alexandre Sarr è il nuovo volto globale di Versace, scelto come Global Brand Ambassador per rappresentare il marchio italiano. Con un impegno radicato nel supporto di giovani promesse, Versace prosegue la sua tradizione scegliendo figure che si distinguono nel proprio campo, e Alexandre, a soli 19 anni, ha già una carriera internazionale che abbraccia Europa, Australia e Stati Uniti. La sua determinazione e abilità gli hanno permesso di essere selezionato come seconda scelta assoluta al Draft NBA di quest’anno dai Washington Wizards, un evento storico che ha visto il giovane francese indossare un raffinato abito su misura firmato Atelier Versace.

Donatella Versace accoglie Alexandre nella famiglia Versace

Donatella Versace ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova collaborazione, affermando: «Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Alexandre nella famiglia Versace. È un talento incredibile, non vedo l’ora di vederlo collezionare un successo dopo l’altro, naturalmente indossando Versace!». Queste parole sottolineano come il marchio italiano veda in Alexandre non solo un’icona sportiva, ma anche un esempio di forza e determinazione che riflette lo spirito della maison.

Fonte: IPA

Per Alexandre Sarr, diventare ambasciatore globale di Versace rappresenta un traguardo importante. «Versace è uno dei nomi più riconoscibili al mondo. I capi Versace conferiscono sicurezza e fiducia a chi li indossa, ed è un grande onore rappresentare il brand ed essere annoverato tra i grandi dello sport, della musica e del cinema, e tra tutti coloro che Versace ha sempre sostenuto» ha dichiarato il giovane campione. Il sodalizio con Versace lo lega a una lunga tradizione di ambasciatori celebri, tra cui icone del cinema, della musica e dello sport, che hanno trovato in Versace una piattaforma per esprimere la loro personalità e il loro stile unico.

Una partnership che unisce moda e sport

La collaborazione con Alexandre Sarr ribadisce l’impegno di Versace nel promuovere giovani talenti che incarnano valori di autenticità e passione, qualità che accomunano il mondo della moda e quello dello sport.