Stando all'Indice di sovraffollamento turistico 2025 di Demoskopika, sono dieci le province che i turisti predono di assalto in diversi periodi dell'anno

ANSA Dove il turismo di massa sta diventando un problema

Anche l’Italia soffre di overtourism. Secondo la mappa dell’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst), elaborata dall’Istituto Demoskopika, a soffrire di più dell’eccesso di turisti, concentrato in alcuni periodi dell’anno nelle città e nei siti più noti, sono Rimini, Venezia e Bolzano. Tre aree che sono presenti sul podio per il secondo anno consecutivo.

Come viene realizzato il calcolo

L’indice viene elaborato seguendo cinque indicatori:

la densità turistica, data dal rapporto tra presenze turistiche ed estensione territoriale della provincia;

la densità ricettiva, che è il quoziente tra posti letto ed estensione territoriale;

l’intensità turistica, ovvero il rapporto tra presenze turistiche e numero residenti;

l’indice di utilizzazione lorda (cioè dei posti letto disponibili), data dall’utilizzo medio in percentuale dei posti letto nell’arco dell’anno;

la quota di rifiuti urbani prodotta dai turisti rispetto a quella dei residenti.

Questi parametri portano a degli indici di sovraffollamento classificati da molto alto a molto basso. Le prime dieci della classifica hanno un livello massimo di affollamento turistico, mentre l’anno scorso solo le top 7 raggiungevano questo livello di insostenibilità.

Le città più colpite e quelle meno

Oltre a Rimini, Venezia e Bolzano, in top 10 ci sono:

Livorno;

Napoli;

Milano;

Trento;

Roma;

Verona;

Trieste.

All’estremo opposto, invece, restano le stesse città dello scorso anno, che si confermano ai margini del turismo di massa:

Rieti;

Benevento;

Reggio Calabria;

Isernia;

Avellino;

Campobasso.

Gli indicatori nel dettaglio

Analizzando gli indicatori, a colpire di più sono soprattutto i dati su densità e intensità turistica, che evidenziano le aree a più alta concentrazione di pressione antropica. Rimini e Venezia, ad esempio, svettano nella classifica per densità turistica, con rispettivamente oltre 17mila e quasi 16mila presenze per chilometro quadrato.

Sempre Rimini detiene anche il primato nazionale per produzione pro capite di rifiuti urbani legati al turismo: 76,8 chilogrammi per turista, a fronte degli appena 0,5 chilogrammi registrati a Benevento. Sul versante dell’intensità turistica, ovvero il rapporto tra presenze e popolazione residente, si conferma al primo posto Bolzano, con quasi 69 turisti per abitante, seguita da Venezia con quasi 47 turisti per abitante.

L’overtourism in Italia

Avvertono i ricercatori di Demoskopika:

L’overtourism non è più soltanto una sfida, ma è una priorità che investe la sostenibilità delle destinazioni italiane. Non riguarda solo l’esperienza del turista, ma condiziona anche la qualità di vita delle comunità locali. L’aumento del sovraffollamento è un campanello d’allarme che impone interventi urgenti e strategici: dalla regolazione dei flussi nei periodi di punta alla promozione di mete alternative, fino a incentivare in modo più efficace i viaggi lungo tutto l’arco dell’anno, valorizzando anche i mesi tradizionalmente meno turistici.

Diverse città però stanno attuando varie soluzioni per arginare il fenomeno dell’overtourism. Una di queste è Firenze, dove la pressione turistica aumenta di anno in anno. Tra le soluzioni pensate c’è anche quella di introdurre un ticket d’ingresso, come avviene già a Venezia.

Ma da tempo è in vigore anche lo stop alle keybox nell’area Unesco del centro storico, una decisione presa da altre città per contrastare il sovraffollamento turistico, e il divieto di utilizzo di amplificatori e altoparlanti da parte delle guide turistiche. Sono stati previsti anche dei limiti per l’apertura di nuove locazioni turistiche e controlli mirati sugli annunci esistenti, oltre all’obbligo di esporre l’Id identificativo dell’immobile.