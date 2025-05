Fonte: 123RF Roma è tra le città più amate per i viaggi di nozze e i matrimoni.

Nel 2025 l’Italia conquista il primo posto nelle preferenze mondiali per i viaggi di nozze. A certificare il primato del Belpaese è il Luxe Report 2025 di Virtuoso, la rete globale specializzata in turismo high-end, che assegna all’Italia il titolo di Top Global Destination 2025, superando destinazioni tradizionalmente forti come Grecia, Francia, Giappone e Croazia.

L’Italia domina il turismo di lusso e dei matrimoni

Tra i segmenti più dinamici e redditizi del settore turistico si conferma quello dei viaggi di nozze. L’Italia è la destinazione preferita dalle coppie per la luna di miele, superando mete da sogno come Bali, Polinesia, Maldive e, ancora una volta, la Grecia.

La combinazione tra arte, storia, natura, enogastronomia e accoglienza fa del Paese un ecosistema unico per chi desidera celebrare l’amore in contesti esclusivi e scenari da cartolina.

Roma, in particolare, spicca tra le città più amate dai viaggiatori del segmento lusso, superando in classifica metropoli del calibro di Londra e Tokyo. Un risultato che riflette il fascino intramontabile della Capitale, capace di coniugare la magnificenza dei monumenti storici con l’eleganza delle location esclusive.

Non è raro, ad esempio, che gli sposi scelgano di farsi fotografare a San Pietro, nei pressi dei Fori Imperiali o in terrazze panoramiche che dominano l’Urbe, trasformando la luna di miele in un viaggio da sogno.

Quanto spendono i viaggiatori in luna di miele

L’ascesa dell’Italia tra le mete preferite per i viaggi di nozze non è solo una questione di prestigio simbolico. Ha ricadute economiche significative, in particolare sul comparto del turismo di lusso e dello shopping tourism, settori che trainano la spesa pro-capite dei visitatori ben oltre la media.

Secondo i dati dello Shopping Tourism Italian Monitor, nel 2024 l’Italia ha accolto oltre 2 milioni di turisti dello shopping, con una crescita del +7% rispetto al periodo pre-Covid.

Un dato che si intreccia perfettamente con il boom dei viaggi di nozze di fascia alta. Chi arriva in Italia per celebrare un evento speciale come un matrimonio o una luna di miele tende infatti a spendere di più, a soggiornare più a lungo e a cercare esperienze su misura ed esclusive.

Sono dati importanti da considerare, soprattutto se si considera che il contributo diretto dello shopping tourism al Pil italiano ha superato i 2,5 miliardi di euro e il trend è in continuo aumento. A livello globale, si stima che il valore di questo segmento turistico raggiungerà i 327,8 miliardi di dollari entro il 2027.

Gli americani spendono di più

A trainare la crescita c’è una componente internazionale fondamentale: i turisti provenienti dagli Stati Uniti, oggi tra i più numerosi e spendaccioni sul suolo italiano.

Secondo il National Travel and Tourism Office (NTTO), nel solo 2024, oltre 4 milioni di americani hanno visitato l’Italia, generando circa 33,7 milioni di pernottamenti e una spesa complessiva di 6,5 miliardi di euro. Cifre che collocano gli USA tra i mercati esteri più redditizi per il comparto turistico tricolore.

Ma non è solo la quantità a fare la differenza. Anche la qualità del turista americano è un elemento chiave. Il 67% dei viaggiatori statunitensi pratica attività di shopping durante i propri spostamenti e la quota in Italia sale fino al 77,9%. Questo significa che il turista americano non solo ama visitare, ma comprare, vivere e portare a casa un pezzo d’Italia.

Anche se nel 2025, tra aprile e settembre, si attendono più di 1,65 milioni di passeggeri statunitensi negli aeroporti italiani (con un aumento del +10,7% rispetto al 2024), per quanto riguarda i viaggi legati a momenti di vita significativi come fidanzamenti, matrimoni o anniversari, un mercato interessante è rappresentato dai turisti provenienti dall’America Latina.

Con un previsto incremento degli arrivi del +10,6%, per un totale di 334.200 visitatori in arrivo da Brasile, Argentina, Messico e Cile, anche queste aree mostrano una propensione sempre più marcata verso viaggi esclusivi e esperienze su misura.

Le mete preferite dai turisti per i matrimoni

Oltre a Roma, molte coppie scelgono di celebrare il proprio matrimonio in Costiera Amalfitana, Toscana, Veneto (con le ville palladiane) o nelle isole minori, come Ponza, Ischia e Procida. In questo caso si tratta di un turismo sempre più orientato all’esclusività, dove l’approdo in barca per una cerimonia intima diventa simbolo di un’esperienza irripetibile.

Il Vaticano invece si conferma meta prediletta per gli sposi cattolici che desiderano suggellare l’unione con una benedizione a San Pietro.

Il primato dell’Italia nel turismo di lusso e nei viaggi di nozze rappresenta molto più di un risultato simbolico. È l’evidenza di un sistema turistico che funziona, capace di posizionarsi nei segmenti a più alto valore aggiunto e di attrarre visitatori.

Il 2025, visto il record di presenze d’estate, sarà dunque un anno chiave e un laboratorio di opportunità. Puntando sulla qualità e sull’unicità dell’offerta, il nostro Paese può rafforzare la propria leadership globale, non solo nelle scelte degli sposi, ma anche nelle strategie di crescita economica nazionale.