L’estate si preannuncia come una stagione da record, con 65,8 milioni di turisti in arrivo. Ma serve una strategia per rilanciare l'economia

Fonte: ANSA Flussi turistici in Italia, le previsioni per l'estate 2025

L’Italia si prepara a vivere un’estate da record. Secondo le previsioni elaborate da Demoskopika, la bella stagione del 2025 sarà contraddistinta da un afflusso turistico senza precedenti: si stimano 65,8 milioni di arrivi, una cifra mai raggiunta prima.

A trainare la stagione saranno sia i viaggiatori internazionali, affascinati dall’immenso patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano, sia il mercato domestico, in netta ripresa e sempre più orientato a riscoprire i tesori nazionali.

Questi numeri offrono un segnale positivo non solo per il settore turistico in senso stretto, ma per l’intera economia del Paese. Tuttavia, i numeri entusiasmanti non bastano, perché la vera sfida di oggi è trasformare il turismo in un motore di sviluppo strutturale e sostenibile, valorizzando la permanenza media dei visitatori e, soprattutto, la qualità dell’esperienza offerta.

Il turismo diventa una spinta per l’economia

I dati di Demoskopika parlano chiaro: l’estate 2025 promette di essere la migliore degli ultimi decenni in termini di flussi turistici.

L’aumento degli arrivi rispetto all’anno precedente evidenzia una fiducia crescente nei confronti dell’Italia come destinazione sicura, attrattiva e ben organizzata. Le presenze , ovvero il numero di notti trascorse dai turisti, sono anch’esse in crescita, a testimonianza di un maggior coinvolgimento e desiderio di esplorazione.

Un tale incremento si traduce in un impatto economico diretto considerevole: più arrivi significano più prenotazioni alberghiere, più pasti nei ristoranti, più visite a musei e siti archeologici, più acquisti nei negozi locali.

Secondo alcune stime, ogni euro speso da un turista genera un effetto moltiplicatore tra i 2 e i 3 euro sull’economia del territorio. Questo si riflette in nuove opportunità occupazionali, nel rafforzamento delle imprese turistiche e nella valorizzazione delle economie locali.

Il ritorno degli italiani alle mete nazionali

Un elemento particolarmente significativo delle previsioni Demoskopika riguarda la crescita del turismo domestico. Dopo anni in cui le destinazioni estere avevano esercitato un grande fascino sui cittadini italiani, si assiste ora a un’inversione di tendenza. Gli italiani riscoprono le meraviglie di casa propria.

Questo ritorno ha effetti doppiamente positivi sostiene anche le destinazioni meno conosciute, le cosiddette “minori”, che grazie a questa attenzione riescono a destagionalizzare l’offerta e ad attrarre flussi anche lontano dai periodi di punta.

Permanenza media e qualità per crescere meglio

Nonostante l’entusiasmo per i numeri record, attualmente la permanenza media dei turisti in Italia si attesta su valori inferiori rispetto ad altri Paesi europei, spesso limitandosi a 2 o 3 notti.

Questo limita l’impatto economico del turismo e comporta una concentrazione dei flussi in poche località “iconiche”, con conseguenze sul fronte del sovraffollamento (il cosiddetto overtourism) e della perdita di autenticità dell’esperienza.

Per invertire questa tendenza, è necessario incentivare itinerari esperienziali che spingano i viaggiatori a fermarsi più a lungo. Cultura, natura, artigianato, enogastronomia, wellness, turismo lento e spirituale sono tutte leve che possono allungare la durata del soggiorno, redistribuendo i flussi e favorendo la conoscenza profonda del territorio.

Allo stesso tempo, qualità non deve significare lusso esclusivo, ma attenzione all’accoglienza, alla formazione degli operatori, all’innovazione dei servizi, alla sostenibilità ambientale e sociale. Un turista soddisfatto è un turista che torna, che consiglia e che diventa ambasciatore spontaneo del nostro Paese.

L’estate 2025 può rappresentare quindi una svolta non solo per l’economia turistica, ma anche per la visione di turismo che l’Italia intende promuovere. Un turismo che non si limiti al conteggio degli arrivi.

Il concetto di “turismo di qualità” passa anche attraverso la mobilità dolce, l’inclusività delle strutture, la digitalizzazione dei servizi, la promozione dei borghi e dei cammini, e il rispetto per la cultura locale. L’obiettivo non è solo far arrivare milioni di turisti, ma farli tornare, soddisfatti e consapevoli del valore autentico del nostro Belpaese.