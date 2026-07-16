Il nuovo bonus bollette riguarda le famiglie con ISEE fino a 25mila euro: lo sconto massimo ottenibile è di 60 euro

iStock Pakawadee Wongjinda Bonus bollette 2026, sconto fino a 60 euro per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro.

È attivo un nuovo bonus bollette, misura contro il caro luce prevista dal dl energia 2026.

Dal 15 luglio al 31 agosto i venditori di energia elettrica potranno comunicare la propria adesione al contributo volontario destinato alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro. Lo sconto potrà arrivare fino a 60 euro in bolletta e sarà applicato direttamente in fattura, quindi senza la necessità di presentare domanda.

Chi può ricevere il bonus bollette 2026

La misura è disciplinata dalla delibera Arera 238/2026/R/EEL e introduce per gli anni 2026 e 2027 un contributo straordinario volontario sulla fornitura elettrica destinato ai nuclei familiari considerati meritevoli di tutela, ma non rientranti nella platea del bonus sociale elettrico.

Il contributo riguarda i clienti domestici residenti con una fornitura elettrica attiva e con un indicatore ISEE come di seguito riportato:

oltre 9.796 euro e fino a 15mila euro per i nuclei con meno di quattro figli;

oltre 15mila euro e fino a 25mila euro per i nuclei con meno di quattro figli;

tra 20mila e 25mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

La soglia minima di accesso è stata innalzata rispetto al precedente limite di 9.530 euro previsto per il bonus sociale, escludendo quindi i beneficiari già coperti dall’agevolazione ordinaria.

L’elenco delle famiglie aventi diritto sarà trasmesso dall’Inps ad Arera attraverso il Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico. Saranno utilizzati i dati delle Dsu presentate ai fini ISEE.

Nessuna richiesta da parte dei cittadini

A differenza del bonus sociale elettrico, il nuovo contributo, come detto, non richiede alcuna domanda da parte degli utenti.

L’adesione è infatti volontaria per le imprese di vendita dell’energia: saranno i fornitori che scelgono di partecipare all’iniziativa a riconoscere lo sconto ai propri clienti che rispettano i requisiti.

I venditori aderenti dovranno applicare il contributo in modo uniforme a tutti i clienti aventi diritto serviti nello stesso segmento di mercato (mercato libero, maggior tutela o servizio a tutele graduali).

Quando arriva lo sconto in bolletta

Il procedimento è partito a luglio 2026 con la trasmissione degli elenchi da parte dell’Inps. Dal mese di agosto Arera individuerà, tramite il Sistema Informativo Integrato, le forniture elettriche compatibili con i requisiti e comunicherà ai venditori aderenti quali clienti possono ricevere il contributo.

Lo sconto sarà inserito nella prima bolletta utile, a partire dalle fatture di competenza agosto 2026.

Nella bolletta sarà indicata una comunicazione che informa il cliente dell’assegnazione del contributo e specifica che il venditore riceve esclusivamente il dato relativo al diritto all’agevolazione, senza conoscere il valore dell’Isee o altre informazioni economiche del nucleo familiare.

Arera pubblicherà l’elenco degli operatori partecipanti e monitorerà la corretta applicazione del contributo nel biennio 2026-2027, prevedendo anche la possibilità di cancellare dall’elenco gli operatori che non rispettino gli obblighi previsti.

Requisiti della fornitura elettrica

Per ottenere il contributo devono essere rispettate anche alcune condizioni relative alla fornitura: