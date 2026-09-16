Già a un anno dai concerti del 29 e 30 luglio molte camere risultano non prenotabili e le tariffe salgono: un effetto limitato a quelle date

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Prezzi hotel a Roma in aumento per il concerto degli Oasis.

Gli Oasis saranno allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027, nell’ambito del tour Oasis Live ’27. Le due date romane sono state ufficialmente inserite dai fratelli Gallagher nel calendario del tour, che comprende anche tappe a Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi.

Manca quasi un anno, eppure i concerti annunciati non stanno soltanto muovendo il mercato della musica. Osservando oggi l’offerta alberghiera, infatti, emerge un fenomeno più particolare, quello delle camere di albergo (e di diverse strutture ricettive) che risultano già indisponibili proprio nei giorni dei due eventi.

Oasis a Roma, prezzi delle camere alle stelle: quanto costa soggiornare nella Capitale nei giorni del concerto

Facendo una prima ricerca su internet (utilizzando le principali piattaforme di prenotazione), l’andamento delle tariffe per le date dei due concerti della band di Manchester a Roma appare diverso rispetto alle settimane precedenti.

Nella Capitale, prenotare una camera per due persone – con check-in il 29 luglio e check-out il 30 luglio 2027 – oggi costa mediamente tra 120 e 200 euro a notte, con punte che arrivano anche a 400-500 euro in alcuni casi. E una situazione sostanzialmente simile emerge considerando la seconda serata, con soggiorno dal 30 al 31 luglio 2027.

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Negli stessi giorni della settimana precedente, invece, i prezzi sono più bassi. Dal 23 al 24 luglio (giovedì, un giorno infrasettimanale come quello del 29 luglio), prenotare una camera doppia oggi costa intorno ai 100 euro. Inoltre, al contrario di quanto osservato nel periodo interessato dagli eventi, ci sono diverse alternative disponibili anche al di sotto di questa soglia. Lo stesso andamento si osserva se si mette a confronto il venerdì del concerto con un altro qualsiasi fine settimana a Roma.

Per esempio, al momento per una camera doppia, dal 24 al 25 luglio 2027, la tariffa media si aggira intorno a 120 euro e, anche in questo caso, l’offerta di strutture che propongono soluzioni tra 100 e 130-140 euro è più ampia. Inoltre, non mancano soluzioni sotto i 100 euro, in alcuni casi comprese tra 75 e 95 euro.

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Lo scarto diventa ancora più marcato restringendo la ricerca alle strutture situate nei pressi dello Stadio Olimpico. Il 22 luglio 2027, infatti, la tariffa più bassa rilevata si aggira intorno ai 130 euro a notte. Ma quando si arriva al 29 luglio, il giorno della prima tappa romana degli Oasis, l’offerta cambia e trovare una sistemazione economica nelle immediate vicinanze dello stadio diventa molto più difficile. In questo caso, le poche alternative disponibili si collocano prevalentemente sopra i 200 euro a notte.

Il caso delle camere bloccate

Procedendo con il monitoraggio dei prezzi sulle varie piattaforme, il dato più interessante che è emerso non è stato però l’aumento (che onestamente era facilmente prevedibile), ma quello relativo alla disponibilità delle camere. Proprio nei giorni in cui la domanda potrebbe essere più elevata, infatti, molte camere di hotel e bed & breakfast risultano già oggi non disponibili.

A sorprendere è che in qualsiasi altro giorno del mese le stesse strutture sembrano invece avere disponibilità. Solo nelle date vicine ai concerti, proprio l’intervallo compreso tra il 28 e il 31 luglio 2027, risultano semplicemente non prenotabili.

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Non a caso, per la simulazione sono state scelte due delle soluzioni più economiche vicine allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta di alberghi e b&b che per la maggior parte del 2027 (persino nelle date vicine a ponti e feste) sono ancora liberi e che, di fatto, se oggi risultano già bloccati lasciano presagire una futura impennata dei listini proprio nelle date del 29 e 30 luglio 2027.

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Strategia o speculazione?

Il blocco di una determinata data su una piattaforma di prenotazione non equivale automaticamente a una manovra speculativa. Le strutture ricettive utilizzano sistemi di revenue management, attraverso i quali decidono quando aprire le vendite, quante camere mettere sul mercato, a quali condizioni e a quale prezzo.

Quando è previsto un grande evento, l’albergatore può scegliere di non vendere immediatamente tutto l’inventario disponibile. Un hotel potrebbe quindi:

preferire mantenere chiuse alcune camere e attendere l’evoluzione delle prenotazioni;

riaprire l’inventario a una tariffa differente in un secondo momento, magari con condizioni di soggiorno più restrittive o con un minimo di notti.

Il prezzo delle camere, da sempre, non è necessariamente fisso per tutto l’anno. Al contrario, può cambiare in funzione delle richieste, dell’anticipo della prenotazione, dell’occupazione della struttura, della concorrenza e degli eventi presenti in città. L’effetto Oasis su Roma, quindi, è un chiaro esempio di come il turismo musicale possa trasformarsi in vero e proprio motore economico.