Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Gli Oasis tornano finalmente in Italia. La clamororsa reunion dei frratelli Gallagher ci aveva lasciati esclusi da un momento storico, ma ora tutto è alle spalle. Sono stati annunciati due concerti a Roma per l’estate 2027, il che di fatto rappresenta il primo ritorno dal 2002.

Appuntamento fissato per l’Olimpico il 29 e 30 luglio, con apertura d’eccezione affidata a Richard Ashcroft. Neanche a dirlo, la richiesta dei biglietti sarà folle e per questo l’organizzazione ha scelto un sistema particolare per evitare polemiche. Tutto sarà basato su una registrazione obbligatoria.

Chi sogna d’essere presente e vivere una porzione di storia della musica live dovrà muoversi per tempo e conoscere bene le regole. Per questo di seguito vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere per non perdere questa chance.

Oasis a Roma: le date del 2027

Come detto, i due attesissimi concerti degli Oasis a Roma si terranno allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027. Per comprendere la grandezza di questo evento, Richard Ashcroft dei Verve si occuperà dell’apertura. Un vero e proprio salto indietro nel tempo per tantissimi Millennial e Gen X.

Un ritorno che i fan aspettavano da un quarto di secolo e che, considerando i rapporti tra i Gallagher, sembrava impossibile. Considerando lo scioglimento nel 2009 e le tantissime polemiche seguite, l’annuncio della reunion non poteva che generare una richiesta di biglietti clamorosa.

Come acquistare i biglietti degli Oasis a Roma

Passiamo alla parte pratica, da non sbagliare. Non c’è una vendita libera al pubblico. Questo è il primo elemento chiave di cui tener conto. Per avere una possibilità di acquistare i biglietti bisogna registrarsi in anticipo sul sito ufficiale della band.

Non c’è da perdere tempo, considerando che la scadenza è fissata alle ore 17 del 17 settembre 2026. Tra i registrati verrà poi effettuata una selezione casuale. Una sorta di lotteria che assegna un codice d’accesso unico e non trasferibile.

Soltanto chi becca il biglietto d’oro di Willy Wonka potrà procedere all’acquisto. Anche questo, però, non potrà avvenire con i propri tempi. Le finestre di vendita sono tra il 25 e il 27 settembre 2026, tramite un account Ticketmaster. Dunque, ricapitolando:

registrazione obbligatoria;

nessuna garanzia;

sistema a sorteggio;

acquisto entro date specifiche;

account Ticketmaster attivo.

A ciò si aggiunge un ultimo dettaglio: si possono comprare fino a un massimo di 4 biglietti per ogni codice ottenuto.

Quanto costano i biglietti

Il prezzo dei biglietti per gli Oasis è noto da tempo. L’organizzazione, infatti, non ha previsto prezzi dinamici, per così dire. Non mutano in base al Paese. Ecco, dunque, le tariffe (comprensive di commissioni):