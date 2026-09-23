Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Confermata una nuova data romana per il Tour 2027 degli Oasis

Ci sono novità su quello che è chiaramente uno degli eventi più attesi dell’anno 2027. I fratelli Gallagher, che ancora non hanno litigato dopo lo scorso anno, annunciano sui propri canali social una nuova data per la tappa italiana a Roma, aggiunta a causa dell’eccezionale richiesta di biglietti registrata durante le pre-iscrizioni.

Purtroppo non saranno mai abbastanza le date previste per i concerti degli Oasis. Ora sono tre le sere in cui Roma ospiterà la band britpop anni ’90 allo Stadio Olimpico. Scopriamole insieme.

Attualmente sono tre le date previste per la tappa italiana del tour Oasis Live ’27, tutte quante nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma:

26 luglio, la nuova data appena aggiunta;

29 luglio;

30 luglio.

Ma la Capitale italiana non è stata l’unica meta a beneficiare dell’ampliamento del lungo viaggio dei fratelli Gallagher in Europa. Il calendario aggiornato della tournée prevede ulteriori novità anche nel resto del continente:

Knebworth, con due nuovi show il 25 e il 26 settembre;

Monaco di Baviera, con l’aggiunta della data del 6 luglio all’Allianz Arena;

Parigi, dove le tappe al Stade de France sono state riprogrammate al 20 e 23 luglio per via di alcuni lavori ferroviari previsti vicino all’impianto.

Come acquistare i biglietti

La procedura per acquistare i pass per il concerto non è difficile ma non premia di certo la velocità di rete o la prontezza delle dita. Per accedere alla vendita era infatti obbligatorio iscriversi entro il 17 settembre sul portale ufficiale della band.

Per riuscire a completare l’iscrizione bisognava rispondere alla seguente domanda a risposta multipla:

Quale album gli Oasis hanno pubblicato nel 1995?

Il 2 ottobre di quest’anno, (What’s the Story) Morning Glory? degli Oasis compie la bellezza di 31 anni. E per alcuni sembra passato un giorno da quando hanno sentito riprodotto per la prima volta Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova o Wonderwall. Gli inni di una generazione intera.

Attraverso un algoritmo che sorteggerà gli utenti registrati, i fortunati selezionati riceveranno un codice univoco per essere dirottati sulla piattaforma Ticketmaster, dove inizierà la vera e propria caccia al biglietto. I prezzi standard per le tappe romane saranno fissi e previsti tra i 92,29 euro e i 276,86 euro, oltre ai pacchetti Vip dedicati.

Assicurarsi un posto in platea o in tribuna sarà comunque un’impresa unica. Come già detto, una data in più a Roma non basterà a colmare 16 anni di assenza dal palco. Ma sembra essere stata sufficiente agli albergatori della Capitale per alzare i prezzi delle stanze per la notte dei concerti.

Quando acquistare i biglietti

Durante questo fine settimana, tra venerdì 25 e domenica 27 settembre, si apriranno gli slot orari dedicati in cui gli utenti estratti potranno acquistare i biglietti per le date per cui avevano espresso una preferenza, fino a un massimo di 4 biglietti per codice prescelto.