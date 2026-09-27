I prezzi dei biglietti per gli Oasis hanno evidenziato il ribaltamento del mercato live: perché il parterre è diventato più caro dei posti a sedere

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IPA

Il caro biglietti per il tour degli Oasis svela una rivoluzione nel mercato dei concerti: il parterre, un tempo opzione economica, oggi costa più dei posti a sedere. A differenza di altri eventi, gli organizzatori di musica dal vivo hanno trasformato la calca e la vicinanza al palco in un lusso da condividere sui social, dove la paura di restare esclusi permette di spingere i prezzi alle stelle.

Il corto circuito dei prezzi per i biglietti degli Oasis

La caccia ai biglietti degli Oasis per il loro tour del prossimo anno ha messo sotto i riflettori quella che sembra essere una vera e propria “rivoluzione economica” nel mercato della musica dal vivo.

Tra registrazioni preventive, sorteggi e preghiere per ricevere i codici di accesso, la rincorsa per un posto allo stadio nasconde un fenomeno sempre più evidente: il ribaltamento delle tariffe tra prato e tribune.

Per decenni la regola del settore è stata semplice e chiara, con i posti a sedere che garantivano comodità e visibilità a prezzi più alti, mentre la platea in piedi rappresentava l’opzione più economica e spartana. Oggi quella logica si è del tutto capovolta, trasformando il parterre e la rinuncia al comfort in una delle categorie più costose.

Il confronto con gli altri eventi

Questo corto circuito salta subito all’occhio se si confrontano i concerti con altri eventi, come quelli legati allo sport o al teatro, dove la gerarchia del costo rispetta ancora la comodità del pubblico.

Allo stadio, per una partita di calcio, le curve e i settori in piedi mantengono le tariffe più popolari dell’impianto, ben distanti dalle cifre richieste per le tribune centrali o i posti VIP. Allo stesso modo, in qualsiasi teatro d’opera la piccionaia e il loggione restano le opzioni più accessibili rispetto alle poltronissime di platea.

Nei live musicali si è invece riusciti a monetizzare sul disagio logistico, trasformando le ore di coda, la calca, la distanza dai servizi igienici e l’attesa sotto al sole in un privilegio da pagare a caro prezzo.

L’impatto di prezzi dinamici e FOMO

A guidare questa trasformazione ci sono sicuramente sia le strategie commerciali degli organizzatori sia una spinta sociologica che arriva direttamente dal pubblico.

Dal punto di vista economico, la parcellizzazione del prato in settori come PIT o Golden Circle, unita all’algoritmo del dynamic pricing (che fa salire i prezzi dei biglietti in tempo reale all’aumentare della richiesta), permette alle piattaforme di alzare i costi man mano che aumenta la richiesta così da massimizzare i ricavi.

E, sebbene per le nuove date degli Oasis questa pratica sia stata accantonata, gli organizzatori hanno spinto sulla percezione di unicità dell’evento. Un meccanismo difeso sui social dallo stesso Liam Gallagher, che ha liquidato le proteste sui prezzi con un drastico “ZIP IT” (“chiudete la bocca”) e rivendicando che per la band “più grande del mondo” 170 sterline sono persino “un buon prezzo”.

Il che evidenzia come, sul piano culturale, il concerto nell’era dei social si sia trasformato da “semplice” ascolto a un certificato di presenza. La vicinanza al palco non è più una questione di comodità visiva, ma di status symbol da condividere, alimentato dalla costante paura di restare esclusi da un evento irripetibile.

Ed è facendo leva su queste vulnerabilità emotive e sulla fame d’esperienza dei fan che organizzatori e colossi del ticketing sono riusciti a far schizzare i costi alle stelle, imponendo le proprie condizioni a un pubblico senza veri strumenti di difesa se non la rinuncia allo show.