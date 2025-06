123RF Turisti in arrivo negli aeroporti italiani

Secondo i dati diffusi da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – in Italia questa estate è previsto l’arrivo di quasi 19 milioni di passeggeri aeroportuali stranieri, a cui si sommano oltre 8 milioni di arrivi interni, per un totale di 27 milioni di turisti che, tra giugno e settembre, transiteranno nei principali aeroporti italiani.

Si tratta di un risultato di forte impatto economico, che consolida l’immagine dell’Italia come una destinazione capace di coniugare attrattività culturale e paesaggistica con la crescente qualità dell’offerta turistica. In un mercato globale che vede intensificarsi la competizione tra i grandi player del turismo internazionale, l’Italia si posiziona davanti alla Francia e alla Turchia nella graduatoria estiva delle mete più desiderate, e viene superata soltanto dalla Spagna.

Estate 2025 da record per il turismo aeroportuale

L’analisi condotta dall’Ufficio Studi ENIT, fondata sui dati ForwardKeys e su una fitta rete di interviste ai principali tour operator esteri, mette in luce una crescita del +17,9% della domanda turistica internazionale verso l’Italia rispetto allo stesso periodo del 2024. È un segnale di eccezionale vitalità per un comparto che, dopo la pandemia, ha dimostrato una capacità di recupero sorprendente e una tendenza ormai strutturale alla crescita.

Tra giugno e settembre, oltre 10,6 milioni di prenotazioni internazionali sono già state confermate, con un incremento del +4,6% sull’anno precedente. Questo flusso genererà un giro d’affari stimato in oltre 10 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno le spese effettuate dai turisti durante la permanenza in Italia – dalle strutture ricettive alla ristorazione, dai trasporti locali agli acquisti e alle attività culturali.

Turismo aeroportuale in Italia 🧳 Arrivi totali previsti 27 milioni di passeggeri

(19 milioni con voli internazionali e 8 con quelli domestici) 🌍 Principali mercati esteri (arrivi) Regno Unito – 1,6 milioni

USA – 1,2 milioni

Germania – 1 milione 📊 Crescita domanda turistica +17,9% rispetto al 2024

+4,6% nelle prenotazioni internazionali confermate 💰 Impatto economico Oltre 15 miliardi di euro tra costi di viaggio e spese in loco ✈️ Aeroporti più trafficati (passeggeri previsti) Roma Fiumicino – 4,6 milioni

Milano Malpensa – 3,1 milioni

Napoli Capodichino – 2,1 milioni

Catania – 2 milioni

Palermo – 1,6 milioni 📍 Distribuzione territoriale (arrivi dall’estero) Nord Italia – 7,7 mln

Centro Italia – 5,5 mln

Sud Italia – 5,4 mln 🇮🇹 Italia nel ranking estivo 2ª destinazione più desiderata d’Europa dopo la Spagna

Da dove arrivano i turisti stranieri che scelgono l’Italia?

Quando si tratta di turisti che scelgono l’Italia, sono tre i principali mercati, ovvero:

Regno Unito, con 1,6 milioni di arrivi, rappresenta il 15% del totale – l’interesse dei britannici per l’Italia continua a crescere, soprattutto verso le destinazioni culturali e balneari;

Stati Uniti, 1,2 milioni di arrivi (10,9%) – un dato che conferma la storica affinità tra i turisti americani e le eccellenze italiane;

Germania, con circa 1 milione di arrivi (9,8%) – un mercato fondamentale, trainato soprattutto dal turismo familiare e dalla vicinanza geografica.

Complessivamente, i turisti provengono da oltre 20 mercati esteri, coprendo sia l’Europa che i Paesi oltreoceano, con una particolare attenzione per le rotte intercontinentali che collegano l’Italia al Nord America e al Medio Oriente.

Quali le mete scelte

Se si osserva la distribuzione dei flussi, emerge un quadro interessante: la maggior parte degli arrivi internazionali si concentra nel Nord Italia con 7,7 milioni di turisti, ma anche il Centro (5,5 milioni) e il Sud (5,4 milioni) ricevono volumi significativi,.

Il Mezzogiorno, in particolare, si distingue per la presenza più elevata di turisti domestici: circa 5,4 milioni di passeggeri aeroportuali italiani hanno scelto mete meridionali, confermando l’appeal delle località costiere (comprese le Bandiere Blu), delle isole e delle città d’arte del Sud.

Gli aeroporti più trafficati dell’estate 2025

Gli scali italiani stanno affrontando un’estate intensa. A guidare la classifica troviamo:

Roma Fiumicino, con 4,6 milioni di passeggeri previsti;

Milano Malpensa, 3,1 milioni;

Napoli Capodichino, 2,1 milioni

Seguono Catania (2 milioni), Palermo (1,6 milioni), Venezia (1,7 milioni), Bergamo (1,3 milioni), Bologna e Bari (1,1 milioni ciascuno), e Firenze con circa 600mila arrivi previsti.

In evidenza la Sicilia, che si conferma tra le regioni più attrattive anche per i turisti stranieri.

Il turismo si conferma leva economica nazionale

Il turismo in Italia si conferma un settore strategico, con le entrate provenienti dai flussi turistici internazionali che costituiscono una risorsa fondamentale per sostenere l’occupazione e le imprese, in particolare nei settori dell’ospitalità, dei trasporti e della ristorazione.

Secondo le stime del Ministero del Turismo, ogni turista straniero in Italia spende in media circa 950 euro per soggiorni inferiori a 7 giorni, e oltre 1.500 euro per permanenze più lunghe. Con una presenza estiva di quasi 19 milioni di arrivi internazionali, l’impatto sull’economia italiana si stima superiore ai 15 miliardi di euro, considerando sia i costi di viaggio che quelli sostenuti in loco.