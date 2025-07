ANSA Ultimo annuncia un maxi concerto a Roma Tor Vergata

Tor Vergata si prepara ad ospitare il megaconcerto di Ultimo, con l’ennesimo sold out registrato dal cantante romano. In sole tre ore, il concerto ha già registrato il tutto esaurito, con 250mila biglietti venduti e stabilisce un nuovo primato per un live in Italia. Si tratta del concerto italiano con più biglietti venduti nella storia, superando il record precedente di Vasco Rossi con il Modena Park del 2017, che aveva raccolto 225mila spettatori.

I prezzi dei biglietti

I prezzi sono decrescenti a seconda della distanza dal palco. Le fasce di prezzo sono le seguenti:

per i Pit 1 e 2, denominati “Pianeti” e “Peter Pan” (tutti i settori hanno i nomi degli album del cantautore) a 99 euro;

per il Pit 3 “Colpa delle Favole” 92 euro;

per il Pit 4 “Solo” 80,50 euro;

per il Pit 5 “Alba” 69 euro;

per il Pit 6 “Altrove” 49 euro.

Il titolo dell’evento sarà “La favola per sempre” e andrà in scena a Tor Vergata. La data da segnare in calendario è il 4 luglio 2026. Non l’ha scelta a caso Ultimo, che il 4 luglio 2019 ha riempito per la prima volta lo Stadio Olimpico. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha scritto su Instagram presentando l’evento:

Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre. 4 Luglio 2026. Per la storia.

Il nuovo record viene accolto con entusiasmo e fair play proprio da Vasco Rossi, che si congratula pubblicamente con Ultimo attraverso un messaggio sui social, riconoscendo il passaggio di testimone e incoraggiando il nuovo protagonista della scena live italiana.

Ancora top secret la location dell’evento

L’annuncio ufficiale arriva durante il decimo concerto della carriera di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma: un traguardo mai raggiunto da un artista della sua età. La Generazione Ultimo (così si fanno chiamare i suoi fan) ha finalmente il suo raduno e ha accolto la notizia con un’ovazione fragorosa.

La location non è stata ancora ufficialmente comunicata dal cantante, anche se il video di un sorvolo sull’area, pubblicato sui social alcuni giorni fa, mostrava la Vela di Calatrava in lontananza. Appena inaugurata, la struttura sarebbe il luogo ideale per il concerto-evento.

I risultati raggiunti da Ultimo

A soli ventinove anni, Ultimo può contare numeri impressionanti: live con quarantadue stadi, oltre due milioni di biglietti venduti, sei album inediti, ottantaquattro dischi di platino, diciotto d’oro e più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify. E ora può vantare anche il record di biglietti venduti nella storia in Italia.

Intanto il cantante è impegnato nel suo tour negli stadi “Ultimo Stadi 2025 – La Favola continua…” , che si è chiuso proprio ieri allo Stadio San Nicola di Bari.