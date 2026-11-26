Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Tanita Tikaram

Parte il primo verso di Twist in My Sobriety ed è subito atmosfera da fine anni ’80. Si può presentare così Tanita Tikaram, che ha conquistato le classifiche di mezza Europa (Italia compresa) con questo brano uscito nel 1988.

Aveva appena 19 anni e, di fatto, si era già imposta come una delle voci più riconoscibili della musica pop. A quasi 40 anni di distanza, la cantautrice britannica continua a seguire la propria passione, esibendosi dal vivo e incidendo dischi. Vediamo quanto è stata fortunata la sua carriera.

Chi è Tanita Tikaram

Nata il 12 agosto 1969 a Münster, in Germania, è figlia di un militare dell’esercito britannico originario delle Isole Fiji. Ciò l’ha portata a trascorrere diversi anni in svariate basi militari, prima di trasferirsi nel Regno Unito. Nel suo sangue c’è un mix molto interessante, considerando il fatto che sua madre è originaria della Malesia.

Ha raccontato di aver iniziato a scrivere canzoni fin da giovanissima, esibendosi in alcuni locali di Londra. È qui che è stata poi notata dall’industria discografica. Voce profonda, stile inconfondibile e testi introspettivi: in quegli anni, di fatto, è diventata un vero e proprio caso unico nel pop internazionale.

Twist in My Sobriety e Ancient Heart: il successo del 1988

Nel 1988 esce il suo album di debutto, Ancient Heart, che contiene sia Good Tradition sia Twist in My Sobriety. Il disco ottiene un grande successo internazionale e i due singoli entrano nelle classifiche di molti Paesi europei.

Twist in My Sobriety, in particolare, diventa un classico. Ancora oggi fa parte delle rotazioni di molte radio, quando si tratta di “segmenti classici”. Un brano che dice la sua anche sulle piattaforme streaming come Spotify, il che contribuisce di certo a premiarla dal punto di vista economico. Tanita Tikaram è infatti anche l’autrice del singolo, oltre che l’interprete.

Il patrimonio di Tanita Tikaram

La principale fonte di guadagno di Tanita Tikaram sono i diritti d’autore. Avendo scritto i propri brani, la cantautrice percepisce infatti i proventi legati alla loro diffusione. Ogni volta che una canzone viene trasmessa in radio, riprodotta in streaming o sfruttata in pubblicità, film e programmi tv, matura diritti per gli autori.

A questi si aggiungono i proventi delle registrazioni e la lunga discografia pubblicata dopo l’esordio, con album come The Sweet Keeper ed Everybody’s Angel negli anni Novanta e i lavori più recenti.

Un’altra fonte di reddito sono poi, ovviamente, i concerti. La cantautrice continua a esibirsi dal vivo, anche con un tour intitolato LIAR (Love Isn’t A Right). L’8 novembre 2026, ad esempio, si è esibita alla Union Chapel di Londra in una serata di beneficenza a sostegno delle donne di Gaza.

In assenza di fonti ufficiali, si possono effettuare delle stime approssimative. Non sappiamo quanto possa essere il suo cachet per singolo evento, ma un’ipotesi su diritti e royalty derivanti dallo streaming non è impensabile. Stimando 0,004 dollari per ogni ascolto, di cui un quarto all’artista, 50 milioni di stream le varrebbero circa 45.000 euro all’anno, effettuando la conversione. Non male come tesoretto assicurato.