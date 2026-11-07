Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Il patrimonio di Guillermo Mariotto tra moda, Tv e possedimenti immobiliari

Tra i volti più iconici del palinsesto televisivo italiano, Guillermo Mariotto rappresenta una figura certamente poliedrica, in grado di dirigere il suo acume pungente dall’alta moda fino al programma di prima serata Ballando con le stelle.

Presente nella giuria del format di Rai 1 fin dalla prima edizione del 2005, lo stilista e costumista venezuelano, naturalizzato italiano, ha costruito nel tempo una solida posizione finanziaria con un patrimonio di diversi milioni di euro.

Gattinoni e l’alta sartoria

Lo zoccolo duro del patrimonio di Mariotto risiede in una lunga e solida carriera nel mondo della moda. Dopo aver completato gli studi al California College of the Arts di San Francisco e un periodo di gavetta a Milano, nel 1988 entra a far parte della storica maison romana Gattinoni, che segna la sua consacrazione professionale ed economica. Nel 1994 ha assunto la direzione creativa della casa di moda, ruolo che ricopre tuttora, curando le collezioni di Haute Couture, della linea prêt-à-porter e di accessori.

L’attività di Mariotto comprende anche il lavoro da scenografo e costumista per spettacoli teatrali, lirici e produzioni televisive, oltre a collaborazioni con marchi di lusso e consulenze d’immagine internazionali.

Il cachet di Ballando con le stelle

Il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle rappresenta a oggi una delle sue fonti di reddito più remunerative. Sebbene i dettagli dei contratti con la Tv pubblica siano coperti da riservatezza, le indiscrezioni di settore indicano che la paga di Mariotto si attesti tra i 15.000 e i 20.000 euro a puntata.

Considerando che una stagione del format di Milly Carlucci si articola solitamente su 11 o 12 puntate, il compenso stagionale complessivo per la sua partecipazione si assesta su una cifra stimata tra i 165.000 e i 220.000 euro a edizione. A queste entrate si aggiungono i gettoni di presenza per le partecipazioni come ospite in altre trasmissioni della Tv di Stato.

Attività imprenditoriali e consulenze

Oltre alla direzione artistica di Gattinoni e alla presenza sul piccolo schermo, la posizione finanziaria di Mariotto è alimentata da consulenze di brand e direzioni artistiche esterne. Nel 2020 è stato nominato Operational Brand Manager della Sezione Rugby del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con un incarico focalizzato sullo sviluppo del marchio e sulla comunicazione del club.

Il patrimonio immobiliare

A consolidare la ricchezza accumulata in oltre trent’anni di carriera vi è un patrimonio immobiliare di pregio situato nel Lazio. Dopo aver trascorso circa quarant’anni nel quartiere Trastevere nel cuore di Roma, lo stilista si è trasferito in un lussuoso appartamento nel quartiere Pinciano, nei pressi di Via Veneto, arredato unendo arte sacra e design moderno.

Mariotto possiede inoltre una villa sul lago di Trevignano Romano, acquistata come rifugio privato al riparo dai riflettori a seguito di una separazione sentimentale. L’immobile lacustre costituisce uno degli asset di maggior valore della sua riserva patrimoniale.

A quanto ammonta la stima complessiva e perché

Non esistendo un registro pubblico delle ricchezze private, la forchetta stimata che attribuisce a Guillermo Mariotto un valore patrimoniale compreso tra i 3 e i 5 milioni di euro si basa sull’analisi incrociata di tre elementi economico-finanziari principali.

In primo luogo, la continuità di oltre 35 anni ai vertici di una maison d’alta moda come Gattinoni garantisce un reddito da direzione artistica di fascia alta nel settore del lusso.

A questo si aggiunge la liquidità accumulata in circa 20 edizioni consecutive di Ballando con le stelle, che da sole hanno generato negli anni un flusso di compensi quantificabile intorno ai 4 milioni di euro lordi complessivi, oltre ai diritti e alle royalty legate a costumi e accessori.

Infine, la componente reale del patrimonio è blindata dall’asset immobiliare composto dall’appartamento nella Capitale e dalla villa sulle sponde del lago di Trevignano.