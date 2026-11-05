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IPA Paola Iezzi

Cantante, musicista, produttrice discografica e personaggio televisivo: Paola Iezzi è riuscita a costruire una carriera che attraversa più di trent’anni di musica italiana. Prima il successo con la sorella Chiara nel duo Paola & Chiara, poi il percorso da solista, le esperienze come dj e le nuove opportunità in televisione. La partecipazione a programmi come X Factor ha contribuito a riportarla stabilmente sotto i riflettori, aprendole nuove possibilità professionali. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Paola Iezzi? E soprattutto, quanto guadagna oggi tra musica, concerti e televisione?

Chi è Paola Iezzi: età e carriera

Paola Iezzi è nata a Milano il 30 marzo 1974. La passione per la musica arriva fin da giovanissima e viene condivisa con la sorella Chiara, con cui inizia a esibirsi nei locali milanesi. Prima ancora di diventare un volto conosciuto della musica pop italiana, le due maturano esperienza come musiciste, imparando a suonare e a lavorare dal vivo. La svolta arriva a metà degli anni Novanta, quando Claudio Cecchetto le nota e le sceglie per affiancare gli 883. Nel 1997 Paola & Chiara partecipano al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte e vincono con Amici come prima. È l’inizio di un percorso destinato a portare le due sorelle al successo nazionale e internazionale.

Tra i brani più conosciuti del duo ci sono Festival e Vamos a bailar (Esta vida nueva), che diventa uno dei tormentoni dell’estate 2000, contribuendo a consolidare la popolarità delle due artiste anche fuori dall’Italia. Il progetto Paola & Chiara comprende complessivamente otto album in studio, oltre a produzioni internazionali e raccolte.

Dalla carriera da solista alla reunion con Chiara

Dopo tredici anni di attività insieme, nel 2009 Paola avvia un percorso musicale autonomo con il progetto Alone. La separazione artistica dal duo non significa però un abbandono della musica. Continua a lavorare in studio, pubblica nuovi brani e sperimenta sonorità differenti, avvicinandosi anche al mondo dell’elettronica e della musica dance. Negli anni successivi si dedica anche all’attività di dj, esibendosi in locali e contesti musicali più piccoli rispetto ai grandi palcoscenici frequentati durante il periodo di maggiore successo con la sorella. Un’esperienza che le consente di mantenere un rapporto diretto con il pubblico e di proseguire il proprio lavoro anche lontano dalla grande esposizione televisiva.

La svolta arriva nel 2023, quando Paola e Chiara tornano insieme al Festival di Sanremo con Furore. La canzone ottiene grande attenzione e riporta il duo al centro della scena musicale italiana. La reunion viene accompagnata da nuove esibizioni, concerti e ulteriori progetti discografici.

Quanto guadagna Paola Iezzi oggi: X Factor, musica e concerti

Una parte importante delle entrate attuali di Paola Iezzi arriva dalla televisione. Dal 2024 è giudice di X Factor su Sky, esperienza che le ha permesso di consolidare la propria popolarità anche presso un pubblico diverso da quello che l’aveva seguita negli anni del duo. Dopo aver partecipato alle edizioni 2024 e 2025, nel 2026 è stata confermata nuovamente al tavolo dei giudici. Nella stagione precedente, inoltre, la concorrente Rob, appartenente alla sua squadra, ha vinto il programma. Un risultato che ha contribuito a rafforzare la sua immagine di professionista capace di seguire e valorizzare giovani talenti.

Non sono stati resi pubblici i compensi riconosciuti a Paola Iezzi per la partecipazione a X Factor ma secondo cifre circolate in rete, il cachet per i giudici del talent di Sky si aggirerebbe sui 5mila euro a puntata. La televisione, comunque, non è la sua unica fonte di reddito. Paola continua a lavorare nel settore musicale attraverso diverse attività. A queste attività si aggiungono il lavoro in studio, le collaborazioni con altri artisti e i progetti discografici. Nel corso della sua carriera Paola ha inoltre partecipato a programmi come Drag Race Italia e ha condotto il PrimaFestival nel 2024, ampliando ulteriormente le proprie esperienze nel mondo televisivo.

Nel 2026 il suo calendario professionale si è arricchito anche di nuovi progetti musicali. Tra questi figura Stessa direzione, singolo pubblicato nell’aprile dello stesso anno. Ha inoltre portato avanti il progetto dello spettacolo Iezz We Can!!!, un’esperienza che valorizza la sua identità artistica individuale.

Dove vive oggi Paola Iezzi?

Paola Iezzi ha scelto di stabilirsi nuovamente a Milano, la città in cui è nata il 30 marzo 1974 e dove ha trascorso gli anni dell’infanzia. Dopo aver vissuto per un periodo a Stoccolma, una città a cui è rimasta molto legata, la cantante è tornata nel capoluogo lombardo, scegliendo come casa la suggestiva zona Sempione, un quartiere che unisce storia, eleganza e fascino.