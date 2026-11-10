Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA Annalisa è nella top 3 delle cantanti più ricche d'Italia

Il percorso artistico e professionale di Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, è una parabola positiva nel panorama dell’industria commerciale italiana.

Con una voce plastica e duttile, negli ultimi 5 anni ha dominato radio e piattaforme con hit che esulano dal cambio stagione. Ma il patrimonio di Annalisa non è fatto solo di royalties e concerti. Anche perché sennò non sarebbe tra le tre artiste più ricche d’Italia.

Dalla laurea in Fisica alla svolta dance

Nata a Savona e cresciuta in Val Bormida, prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica si prepara un piano B, conseguendo una laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino. Dopo essere entrata a nella scena underground sotto pseudonimo, nel 2010 partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si aggiudica il secondo posto e il Premio della Critica.

Negli anni successivi consolida la sua reputazione partecipando a sei edizioni del Festival di Sanremo come interprete d’autore raffinata. La vera svolta prende forma tra il 2022 e il 2023, con il passaggio da un pop più cantautorale a uno più elettronico e internazionale. Brani come Bellissima, Mon Amour e Sinceramente scalano le classifiche e le permettono di essere la prima artista donna solista a conquistare contemporaneamente la vetta dei singoli, delle radio e delle piattaforme digitali in Italia.

Come si articola il patrimonio di Annalisa

I guadagni di Annalisa non dipendono solo dalle vendite discografiche tradizionali, ma si basano su una struttura finanziaria diversificata. La gestione economica porta la firma del padre, che amministra la società in cui vengono canalizzati i proventi delle performance dal vivo, dei diritti d’autore e delle pubblicità.

Nello specifico, la struttura delle sue entrate si articola sui seguenti pilastri:

i ricavi societari legati all’attività musicale e di spettacolo, con fatturati che superano i 2,7 milioni di euro annui e utili prima delle imposte vicini a 1,9 milioni;

gli incassi legati ai tour dal vivo nei palasport, spinti da oltre 200.000 biglietti venduti nelle ultime tournée;

i contratti di sponsorship come brand ambassador per marchi internazionali della moda, del beauty e del beverage;

le royalties continuative sullo streaming e sui diritti d’autore dei brani.

Annalisa nella top 3 delle cantanti più ricche

L’esplosione dei ricavi negli ultimi esercizi contabili posiziona a tutti gli effetti Annalisa nella top 3 delle artiste donne più redditizie d’Italia, in un panorama finanziario musicale solitamente dominato dai grandissimi showmen degli stadi come Vasco Rossi, Fedez e Ultimo.

Nel segmento del pop al femminile, la cantante ligure contende il podio dei fatturati ad artiste come Elodie e Laura Pausini, con un volume d’affari annuo societario che viaggia stabilmente sopra i 2,5 milioni di euro. Un risultato finanziario di assoluto rispetto che conferma come la combinazione tra pianificazione strategica, controllo autoriale dei brani e grandi produzioni dal vivo rappresenti oggi il modello più redditizio del mercato discografico italiano.