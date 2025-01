Stone Island apre il nuovo flagship store a Parigi nel cuore di Rue St. Honoré

Fonte: Ufficio stampa Stone Island Stone Island apre il nuovo flagship store a Parigi

Stone Island inaugura il suo nuovo flagship store a Rue St. Honoré 233, nel cuore del primo arrondissement parigino. La location, racchiusa in un palazzo in stile Haussmann, si estende su oltre 200 metri quadrati e rappresenta un esempio perfetto dell’attenzione del brand per la ricerca e la sperimentazione. Lo spazio riflette il retail concept globale sviluppato insieme a OMA/AMO, mettendo in evidenza l’uso di materiali all’avanguardia e le collaborazioni con alcuni dei migliori designer internazionali.

Il design dello store fonde il rispetto per il carattere storico dell’edificio con elementi distintivi che ormai contraddistinguono i negozi di Stone Island in tutto il mondo. L’ampio lucernario che inonda gli spazi di luce naturale e la facciata incorniciata in metallo nero ne sottolineano il carattere contemporaneo.

Materiali innovativi e design d’impatto

Il concept firmato OMA/AMO ruota intorno a materiali unici e processi innovativi. Le pareti in sughero ruvido, ottenute attraverso un processo di bruciatura, sabbiatura e rivestimento, mantengono proprietà fonoassorbenti e deumidificanti, mentre le pareti in terra compressa richiamano le venature naturali del suolo.

Le luci al soffitto, progettate da Tim Hooijmans di De Studio, sono realizzate in billette di alluminio riciclabile, offrendo non solo un’estetica unica ma anche un ridotto consumo energetico. All’ingresso, il tavolo in alluminio anodizzato di Johan Viladrich accoglie i visitatori, insieme allo speaker ideato da Mo Yasin, che rende omaggio alla scena musicale multiculturale parigina e alla community locale attraverso i suoni del progetto Stone Island Sound.

Fonte: Ufficio stampa Stone Island

Il piano terra dello store è pensato per coinvolgere la community di Stone Island attraverso un percorso esperienziale. La teca in vetro, progettata da Phil Procter, racconta la storia del brand esponendo capi d’archivio che testimoniano l’impegno nella ricerca sui materiali e trattamenti innovativi.

I visitatori possono anche rilassarsi sulla chaise longue di Markus Toll, disponibile in una palette cromatica creata appositamente per il flagship parigino. Ogni elemento del design è pensato per offrire un’esperienza unica e creare un legame profondo tra il brand e i suoi clienti.

Un viaggio tra design e tecnologia

La scala in acciaio inossidabile e vetro collega i due livelli dello store, affiancata da una parete in acciaio perforato con piccoli schermi digitali. Al primo piano, il design futuristico continua con una nicchia rossa a forma di pillola e il sistema di illuminazione integrato nel soffitto, firmato da Davide Groppi.

Fonte: Ufficio stampa Stone Island

In questa parte del negozio si trova anche il celebre baule in alluminio di Elvis Wesley, che arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva e sensoriale dello spazio.

Un luogo di connessione per la community

Alla base del concept di OMA/AMO c’è l’idea di creare uno spazio che non sia solo un punto vendita, ma una piattaforma collaborativa in cui il design, la tecnologia e la community possano incontrarsi. Il nuovo store di Stone Island a Parigi rappresenta un’evoluzione nel modo di vivere il retail, celebrando la creatività e l’innovazione come valori fondamentali del brand. Se sei a Parigi, non perdere l’occasione di scoprire questo nuovo tempio dello stile e del design.