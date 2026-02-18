Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il costo delle case dei cantanti in gara. Sanremo 2026

Immobiliare.it ha rilevato i prezzi di vendita e affitto delle abitazioni nelle città di nascita degli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. I dati fanno riferimento a fine gennaio 2026. Roma è la città più rappresentata. Sono nati nella Capitale Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso, Leo Gassmann, Eddie Brock, Fulminacci e LDA. Comprare casa a Roma richiede in media 3714 euro al mq, mentre per affittare occorrono 18,2 euro al metro quadro. Nell’area metropolitana romana rientra anche Fiumicino, città di origine di Mara Sattei. Qui i prezzi risultano più contenuti rispetto alla Capitale: 2748 euro al mq per l’acquisto e 16,4 euro al metro quadro per la locazione.

Sanremo 2026, gli artisti delle grandi città

Milano si conferma il mercato più caro tra quelli analizzati. La città natale di Malika Ayane, Dargen D’Amico, J-Ax e Fedez presenta valori medi di 5614 euro al mq per acquistare e 22,3 euro al mq per affittare.

Bologna e Genova mostrano invece un divario marcato. Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini sono originari del capoluogo emiliano-romagnolo, dove comprare casa costa mediamente 3779 euro al mq e affittare 16,7 euro al mq. A Genova, città natale di Arisa e Sayf, i valori sono più bassi: 1747 euro al metro quadro per l’acquisto e 10,6 euro al metro quadro per l’affitto.

Firenze e Napoli completano il quadro dei principali capoluoghi coinvolti. Nel capoluogo toscano, dove è nato Marco Masini, il prezzo medio di vendita è pari a 4724 euro al metro quadro, mentre l’affitto si avvicina ai 21 euro al metro quadro. A Napoli, città di origine di Luchè, si registrano 3031 euro al metro quadro per l’acquisto e 14,8 euro al metro quadro per la locazione.

Venezia e Bari presentano anch’esse differenze evidenti. Nella città lagunare, dove è nata Patty Pravo, i valori medi sono pari a 3336 euro al metro quadro per la vendita e 15,2 euro al metro quadro per la locazione. A Bari, città di Serena Brancale, si spendono in media 2240 euro al metro quadro per acquistare e 12,9 euro al metro quadro per affittare.

Le città di dimensioni più contenute

Al di fuori dei grandi capoluoghi emergono mercati più accessibili. Udine, città di Francesco Renga, registra un prezzo medio di 1783 euro al metro quadro per l’acquisto e 9,5 euro al metro quadro per l’affitto.

A Livorno, città natale di Enrico Nigiotti, comprare casa costa in media 2230 euro al metro quadro, mentre affittare richiede 11,2 euro al metro quadro. Isernia, dove è nato Nayt, presenta valori tra i più bassi del Centro-Sud: poco più di 900 euro al metro quadro per acquistare e 6,8 euro al metro quadro per affittare.

Nelle Marche, Pesaro e Senigallia, città di origine rispettivamente di Maria Antonietta e Colombre, mostrano prezzi differenti. A Pesaro la media di vendita è di 2288 euro al metro quadro e quella di locazione di 10,1 euro al metro quadro. A Senigallia, invece, si registrano 2737 euro al metro quadro per comprare e circa 9 euro al metro quadro per affittare.

Città di Castello, in provincia di Perugia e città natale di Michele Bravi, evidenzia valori più contenuti: 1333 euro al metro quadro per l’acquisto e 7,1 euro al metro quadro per la locazione.

In provincia di Napoli emergono situazioni differenti. A Vico Equense, città natale di Aka 7even, l’esclusività della zona porta i valori oltre i 4800 euro al metro quadro per l’acquisto, mentre l’affitto si attesta a 10,7 euro al metro quadro. A Mugnano di Napoli, dove è nato Samurai Jay, i prezzi scendono a 1916 euro al metro quadro per comprare e 7,3 euro al metro quadro per affittare.

Le città con i prezzi più bassi

Tra le località con i prezzi più bassi figura Caltagirone, in provincia di Catania, città di origine di Levante. Qui acquistare costa in media 684 euro al metro quadro e affittare 4,3 euro al metro quadro. Per Margherita di Savoia e Venosa, città natali rispettivamente di Raf e Chiello, sono stati considerati i dati provinciali per via dell’offerta limitata. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani i valori medi sono inferiori a 1.400 euro al metro quadro per l’acquisto e circa 8,5 euro al metro quadro per l’affitto. In provincia di Potenza, invece, comprare casa richiede mediamente circa 850 euro al metro quadro, mentre l’affitto supera di poco i 6 euro al metro quadro.