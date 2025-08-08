Il profumo è il nuovo protagonista del lipstick effect

Durante le crisi economiche, beni non necessari diventano protagonisti di un nuovo tipo di economia che fa bene alla salute mentale

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato: 8 Agosto 2025 13:46

In tempi di crisi, molte famiglie tagliano le spese più impegnative ma non rinunciano a piccoli piaceri che regalano benessere. È il cosiddetto lipstick effect, il fenomeno secondo cui, quando l’economia rallenta, crescono le vendite di beni accessibili ma gratificanti. Se in passato il simbolo era il rossetto, nel 2025 il protagonista è il profumo.

Eau de parfum e fragranze di nicchia stanno registrando un aumento nelle vendite, nonostante l’inflazione. Un flacone dura mesi, è percepito come un investimento su di sé e trasmette eleganza e cura personale anche nelle giornate più difficili.

Più di un acquisto, comprare un nuovo profumo diventa un gesto rassicurante, un modo per dire “ce la posso fare” e affrontare l’incertezza con un tocco di fiducia.

Pop Economy