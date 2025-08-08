Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

In tempi di crisi, molte famiglie tagliano le spese più impegnative ma non rinunciano a piccoli piaceri che regalano benessere. È il cosiddetto lipstick effect, il fenomeno secondo cui, quando l’economia rallenta, crescono le vendite di beni accessibili ma gratificanti. Se in passato il simbolo era il rossetto, nel 2025 il protagonista è il profumo.

Eau de parfum e fragranze di nicchia stanno registrando un aumento nelle vendite, nonostante l’inflazione. Un flacone dura mesi, è percepito come un investimento su di sé e trasmette eleganza e cura personale anche nelle giornate più difficili.

Più di un acquisto, comprare un nuovo profumo diventa un gesto rassicurante, un modo per dire “ce la posso fare” e affrontare l’incertezza con un tocco di fiducia.