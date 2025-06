Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Ragusa

Situata nell’estremo sud-est della Sicilia, Ragusa è una città riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco grazie al suo centro storico, Ragusa Ibla, famoso per l’imponente architettura barocca, le chiese antiche e i panorami mozzafiato. Questo riconoscimento ha portato negli ultimi anni sempre più visitatori e investitori interessati al suo patrimonio edilizio. Ma Ragusa non è solo turismo: è anche una delle città con la qualità della vita più alta della Sicilia. Offre servizi efficienti, costi contenuti, un buon livello di sicurezza e un’eccellente gastronomia locale.

A ciò si aggiunge una forte identità territoriale e una crescente attenzione allo sviluppo sostenibile. Il mercato immobiliare riflette queste caratteristiche. Rispetto ad altre città italiane, i prezzi degli immobili a Ragusa sono ancora accessibili, rendendo l’acquisto di una casa un’opportunità interessante sia per chi cerca una prima abitazione, sia per chi vuole investire in una seconda casa o in un immobile da destinare all’affitto turistico.

I quartieri più richiesti di Ragusa

Idealista ha analizzato il mercato immobiliare nel primo trimestre 2025 per comprare casa a Ragusa e ha stilato la classifica dei quartieri più richiesti e più costosi. In entrambe al primo posto c’è il Litorale Ragusano che così è a tutti gli effetti la zona della città più ambita da turisti e locali. Per identificare il Litorale come il quartiere più richiesto di Ragusa si sono analizzate le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

Attraverso questo flusso di dati è stato possibile generare l’indice di domanda relativa con appunto il Litorale Ragusano che ha quello più alto, 1,6. Secondo posto per Americhe-Europa con 1,1 mentre tutti gli altri quartieri sono ravvicinati. I quartieri della città siciliana San Giacomo-Conservatore ha un indice di 0,7, Puntarazzi-Donnafugata, Ibla e il Centro hanno tutti un valore di 0,6.

Quartiere Indice di domanda relativa Litorale Ragusano 1,6 Americhe-Europa 1,1 San Giacomo-Conservatore 0,7 Puntarazzi-Donnafugata 0,6 Ibla 0,6 Centro 0,6

I quartieri più costosi di Ragusa

Come detto il Litorale Ragusano è anche il quartiere più costoso di Ragusa e il prezzo medio al mq è nettamente superiore a tutte le altre zone con 2.672. Il peso di questa cifra si percepisce conoscendo il prezzo medio al mq di Puntarazzi-Donnafugata, al secondo posto in questa classifica. In questa zona comprare casa richiede almeno 1.378 euro al mq, la metà rispetto al Litorale. Si scende sotto i 1.000 euro per tutti gli altri quartieri.

San Giacomo-Conservatore è terzo con un prezzo medio al mq di 907 euro, Americhe-Europa si ferma a 901 euro, Ibla a 876 euro mentre il Centro a 551 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Litorale Ragusano 2.672 Puntarazzi-Donnafugata 1.378 San Giacomo-Conservatore 907 Americhe-Europa 901 Ibla 876 Centro 551

I quartieri più costosi in Italia

Ragusa non compare tra i primi posti della classifica dei quartieri più costosi in Italia. Al primo posto c’è il Centro Storico di Milano che ha un prezzo medio al mq superiore ai 10.000 euro, un confronto impari rispetto al Litorale Ragusano. Nella top 10 ci sono inoltre Forte dei Marmi con tutti e quattro i quartieri della città toscana, un vero e proprio exploit. Presente anche Arzachena con l’Area Porto Cervo, Roma e altre tre zone di Milano.