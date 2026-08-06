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ANSA Quanto costa oggi aprire un bar in Costa Rica come Aldo Giovanni e Giacomo

“Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia. Sole, mare, un sacco di palme”. La battuta di Giovanni, in Tre uomini e una gamba, è una delle scene più ricordate del film d’esordio del trio comico. Nel dialogo, Aldo immagina una vita “tutto l’anno in costume”, mentre Giovanni parla di libertà, mare e del coraggio necessario per abbandonare tutto. Un sogno semplice e molto italiano: mollare il lavoro, cambiare vita e aprire un bar sulla spiaggia. A distanza di quasi trent’anni, però, quel sogno va riletto con i prezzi di oggi. I “20 milioni” citati nel film erano 20 milioni di lire, una cifra che nel 1997 sembrava evocare un piccolo capitale, ma che oggi avrebbe un valore molto più contenuto rispetto al costo reale di un’attività turistica in Costa Rica.

Quanto valgono oggi i 20 milioni di lire del film

Con il cambio lira-euro, pari a 1.936,27 lire per un euro, 20 milioni di lire corrispondono a circa 10.330 euro. Rivalutando quella somma con l’inflazione italiana dal 1997 al 2026, il valore stimato arriva a circa 18mila euro. In altre parole, il budget messo da parte da Giovanni nel film Tre uomini e una gamba oggi varrebbe poco meno di 20mila euro. Una cifra utile per iniziare a immaginare un progetto, ma molto lontana dal capitale necessario per comprare o avviare davvero un bar sulla spiaggia in una località turistica del Costa Rica. La battuta funzionava già allora proprio perché esagerata: con 20 milioni di lire, un bar sul mare era più un desiderio da film che un piano economico realistico.

Quanto costa oggi un bar sulla spiaggia in Costa Rica

Nelle zone turistiche più note del Costa Rica, come Tamarindo, Santa Teresa, Jacó e Puerto Viejo, i costi stimati per un piccolo beach bar già avviato sono compresi tra 150mila e 300mila euro. Se invece si guarda a un locale o a un immobile fronte spiaggia, il prezzo può salire molto. Le stime vanno da 300mila euro fino a oltre 1 milione di euro, a seconda di posizione, metratura, stato dell’attività e potenziale turistico. Avviare un bar da zero può costare meno rispetto all’acquisto di un’attività già funzionante, ma richiede comunque un investimento importante. Tra allestimento, permessi, arredi e prime scorte, il budget stimato va da 60mila a 120mila euro.

Il vero ostacolo al sogno

Nel sogno di Giovanni il bar è “sulla spiaggia”. Nella realtà, però, questo dettaglio è uno dei più complessi. In Costa Rica i primi 200 metri dalla battigia rientrano nella Zona Marítimo Terrestre, cioè nel demanio pubblico. Questo significa che la spiaggia non si compra come un normale terreno privato. Per svolgere un’attività in queste aree serve una concessione. Inoltre, i primi 50 metri dalla battigia sono intoccabili. Il classico bar direttamente sulla sabbia, quindi, è più complicato di quanto sembri. Non basta trovare il locale giusto: bisogna verificare vincoli, concessioni, permessi e condizioni amministrative.