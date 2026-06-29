ANSA Nuove librerie, bando del Ministero della Cultura.

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un bando che concede contributi a fondo perduto ai giovani fino a 35 anni per l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale. Vengono stanziati in totale 4 milioni di euro.

I soldi saranno erogati a chi la libreria intende aprirla ed anche a chi l’ha già aperta in determinate finestre temporali. Dei 4 milioni sul tavolo, 1 milione è riservato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nel territorio dei piccoli comuni. E 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 o ancora da avviare.

Chi può presentare la domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it fino alle ore 15:00 del 13 settembre 2026.

Possono presentare domanda di accesso al contributo, corredata di business plan fra gli altri documenti ed autocertificazioni, le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di punti vendita che abbiano già avviato, ovvero intendano avviare nel territorio italiano, un’attività economica relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate ma non appartenenti a catene o gruppi editoriali.

Necessario essere titolari di codice Ateco primario 47.61 (commercio al dettaglio di libri) ovvero 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri usati), il cui esercizio, alternativamente:

sia stato avviato successivamente al 30 giugno 2024, come risultante dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) allo sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune in cui ha sede l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

non sia ancora avviato, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare la suddetta Scia al Suap del Comune entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9, comma 11, del presente Avviso, a pena di decadenza dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme già corrisposte, fatte salve le sanzioni di legge.

A quanto ammonta il contributo

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un importo massimo di 24.000 euro. Ed è previsto un ulteriore contributo fino a 1.000 euro in presenza di spese documentate per corsi di formazione o attività di tutoraggio. Per accedere al contributo è necessario produrre le fatture del caso. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione.

I controlli sono affidati alla Direzione generale del Ministero della Cultura, con il supporto del Centro per il libro e la lettura.

Info ed esclusioni

Maggiori informazioni sui documenti da allegare e in merito alle esclusioni possono essere visionate sul bando e sul sito del Ministero della Cultura (cultura.gov.it) e sul sito della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (biblioteche.cultura.gov.it).

Questo il commento del ministro della Cultura, Alessandro Giuli: