Clima estremo, quanto costa all’Italia: oltre 20 miliardi di danni in quattro anni

Secondo Coldiretti il clima estremo è costato all'Italia oltre 20 miliardi in quattro anni: a rischio agricoltura, allevamenti e il turismo

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Clima estremo, quanto costa all’Italia: oltre 20 miliardi di danni in quattro anni
ANSA
Quanto costa l'emergenza climatica in Italia.

In Italia, nel solo mese di giugno si sono verificati circa 700 eventi meteorologici estremi, pari a oltre 23 episodi al giorno. Tra ondate di caldo record alternate a violenti temporali, grandinate, trombe d’aria e raffiche di vento, quello che fino a pochi anni fa veniva considerato un evento eccezionale sta diventando una costante delle estati italiane. Tutto questo ha conseguenze negative non solo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, ma anche sull’economia nazionale. 

Quanto costa il cambiamento climatico all’Italia

Secondo un’analisi di Coldiretti basata sui dati Eswd (European severe weather database), i fenomeni climatici anomali sono più che raddoppiati nel 2026 rispetto al 2025, mentre negli ultimi quattro anni hanno provocato oltre 20 miliardi di euro di danni diretti e indiretti. Inoltre, più del 28% della superficie nazionale è oggi esposta al rischio di degrado e desertificazione.

La riduzione della disponibilità idrica, unita alle temperature sempre più elevate, compromette la fertilità dei terreni e rende più difficile mantenere livelli produttivi adeguati. Questo fenomeno interessa soprattutto alcune aree del Centro-Sud, ma coinvolge sempre più frequentemente anche territori tradizionalmente ricchi di acqua, come la Pianura Padana.

Tuttavia, l’idea che il cambiamento climatico significhi semplicemente temperature più alte in estate è ormai superata. A crescere è l’instabilità meteorologica, con giornate caratterizzate da temperature superiori ai 35-40 gradi che possono essere seguite, nel giro di poche ore, da violenti temporali.

E ogni evento estremo genera una lunga serie di spese che ricadono sull’intero sistema economico. Le amministrazioni locali si trovano spesso a dover fronteggiare emergenze improvvise, con danni a edifici, strade, coltivazioni e infrastrutture, mentre cittadini e imprese subiscono interruzioni delle attività e perdite economiche.

Anche le compagnie assicurative registrano un aumento dei risarcimenti, mentre gli enti pubblici devono destinare risorse crescenti agli interventi di emergenza. A tutto questo si aggiungono le perdite di produttività causate dalle interruzioni delle attività economiche e i costi sanitari legati alle ondate di calore. La crisi climatica e ambientale, quindi, si traduce in una pressione crescente sui conti pubblici e privati.

I settori più a rischio

L’agricoltura è il settore che subisce gli impatti più immediati del clima estremo. Questo perché la produzione dipende direttamente da temperatura, disponibilità d’acqua e regolarità delle precipitazioni.

Anche gli allevamenti sono sotto pressione, con ondate di calore che compromettono il benessere degli animali, diminuiscono la produzione di latte e aumentano i costi energetici per refrigerazione e ventilazione delle strutture.

Queste difficoltà si trasferiscono poi all’intera filiera agroalimentare, che reagisce – spesso anche solo per sopravvivere – aumentando i prezzi e rimandando investimenti e produzioni.

Infine, il turismo italiano è un altro settore fortemente esposto agli effetti del cambiamento climatico. Anche se i numeri dei flussi turistici sono incoraggianti, le ondate di calore sempre più frequenti possono modificare le abitudini dei visitatori, soprattutto nelle città d’arte e nelle aree interne, che rischiano di svuotarsi per via delle temperature elevate, che rendono meno attrattive le visite durante i mesi estivi.

Anche le località balneari devono fare i conti con l’erosione delle coste, gli eventi meteorologici violenti, l’aumento delle temperature marine e fenomeni come la proliferazione di specie invasive possono incidere sull’offerta turistica. Allo stesso tempo, gli operatori del settore devono sostenere costi crescenti per climatizzazione, gestione dell’acqua e manutenzione delle strutture, il che mette sotto pressione bilanci e possibili guadagni.

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