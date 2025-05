La collezione di Papa Leone XVI spazia dal Wenger Swiss Military all’Apple Watch, passando per un altro analogico e low-cost in continuità con la sobrietà di Francesco

Fonte: ANSA Gli orologi di Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV ha già sorpreso il mondo in tanti modi, ma nelle ultime ore non si fa altro che parlare della sua passione per gli orologi. Appena eletto, il nuovo pontefice ha infatti mostrato al polso tre segnatempo diversi: un Wenger Swiss Military anni ’90, un moderno Apple Watch e un modello analogico più discreto.

Sono tre modelli molto diversi tra loro e che, in apparenza, non fatto una collezione per numero o linearità. Sono però lo specchio del personaggio che Leone XIV sta descrivendo al mondo: in continuità con Francesco e allo stesso tempo amante della tecnologia.

I tre orologi di Papa Leone XIV

Subito dopo l’elezione, Papa Leone XIV è apparso sul balcone di San Pietro con al polso un Wenger Swiss Military 7223X, un “field watch” in plastica e acciaio degli anni ’90 con lunetta rossa, soprannominato “Cardinal Red”. Il prezzo di listino è intorno agli 80 euro ed è ormai esaurito su Amazon.

Poco dopo, nelle foto della sua prima Messa, è spuntato invece un Apple Watch (probabilmente Series 9 o SE), che in Italia parte da circa 299 euro per il modello base. Infine, in alcuni scatti, si intravede un terzo orologio analogico, forse un Timex o un Casio economico dal costo stimato tra i 15 e i 25 euro.

Che orologio aveva Papa Francesco?

Non è un caso se in molti stanno associando alcune delle scelte “di polso” del nuovo Papa a quelle fatte in precedenza da Francesco. Infatti questo, come sembra anche Leone XIV, ha sempre fatto dell’umiltà il suo valore più grande.

Francesco era noti per indossare un Casio MQ-24-7BLL: un modello al quarzo essenziale da circa 15 dollari. Lo donò a un fedele, sostituendolo simbolicamente con uno Swatch “Once Again”, anche questo un modello semplice e colorato, che è stato messo all’asta e aggiudicato per ben 56.250 dollari.

Gli orologi dei Papi nella storia

La passione papale per l’orologeria non nasce con Leone XIV né con Francesco. Papa Pio IX possedeva un’elegante cassa da tasca in argento Patek Philippe del 1876, oggi esposta nei musei del marchio.

Benedetto XVI amava l’orologio tedesco Junghans Tempus Automatic dal valore di oltre 10mila dollari. Non l’orologio più costoso al mondo, ma certo ricordato per il polso che ha incorniciato.