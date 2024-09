Fonte: ANSA Fra gli orologi più costosi del mondo c'è il Rolex Daytona

Gli orologi più costosi al mondo, prodotti in serie limitatissime, sono capolavori di ingegneria meccanica e design. Opere d’arte da indossare che non conoscono svalutazione nel tempo. Al contrario, sempre più milionari investono in orologi di alta fattura ben sapendo che la loro spesa si apprezzerà nel tempo al pari di un quadro famoso o di una bottiglia di vino extralusso. Per i ricchi, investire in orologi rappresenta non solo un modo per ribadire il loro indiscusso status, ma è uno stratagemma per difendere parte del patrimonio dall’inflazione, ottenendo una plusvalenza in caso di vendita futura.

Prima di tutto, però, dobbiamo avere familiarità con il concetto di “complicazione”: si definisce così tutto ciò che un orologio può fare in più, oltre che segnare semplicemente l’ora. Per quanto riguarda i prezzi, poi, esattamente come avviene per i quadri degli autori più quotati le variazioni sono continue e quasi sempre al rialzo. Non desti meraviglia, dunque, se i i costi indicati possono variare di anno in anno.

Andiamo adesso a vedere quali sono i 5 orologi più costosi al mondo.

Jacob & Co. Billionaire – 16,3 milioni di euro

Al gradino più basso della nostra top five troviamo un orologio in cui c’è anche un po’ di Italia: il Jacob & Co. Billionaire, venduto a 16,3 milioni di euro (18 milioni di dollari), è stato commissionato da Flavio Briatore. Deve il suo costo esagerato a tre fattori chiave: i diamanti di cui è tempestato, le sue caratteristiche meccaniche e l’affiliazione con il brand Billionaire di Briatore. Il milionario italiano ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’oggetto: l’orologio è stato realizzato “con Briatore” più che “per Briatore”.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication – 21,7 milioni di euro

Con il suo prezzo d’asta di 21,7 milioni di euro (24 milioni di dollari) nel 2014, questo orologio da tasca creato nel 1933 ha richiesto tre anni di lavoro dalla progettazione all’assemblaggio. È stato commissionato dal banchiere americano Henry Graves, all’epoca proprietario della casa Patek Philippe: il magnate e altri suoi pari si sfidarono al fine di decretare chi avesse l’orologio più lussuoso e complicato al mondo. Il Patek Philippe Henry Graves Supercomplication ha 24 complicazioni, tra cui un calendario perpetuo, la mappa celeste di New York e una sveglia.

Breguet Grande Complication Marie-Antoinette – 27 milioni di euro

Commissionato dal presunto amante di Maria Antonietta nel 1782, questo orologio-gioiello ha una storia affascinante ed è stato completato nel 1827, molti anni dopo la morte della regina e di Abraham-Louis Breguet. È ricoperto interamente di oro puro ed è un esempio straordinario di orologeria del XVIII secolo, con numerose complicazioni. Il suo prezzo stimato è oggi di 30 milioni di dollari.

Patek Philippe Grandmaster Chime – 33 milioni di euro

La medaglia d’argento nella nostra classifica se l’aggiudica il Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, battuto all’asta nel 2019 per l’astronomica cifra di 31 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 33 milioni di euro.

Questo orologio è stato presentato nel 2014 in occasione del 175° anniversario di Patek Philippe. È un pezzo unico in acciaio inossidabile, una rarità per un orologio di lusso, ed è dotato di 20 complicazioni, tra cui diverse suonerie e calendari perpetui. È l’orologio più costoso mai venduto all’asta.

Graff Diamonds Hallucination – 50 milioni di euro

La classifica degli orologi più costosi al mondo la vince a mani basse il Graff Diamonds Hallucination, al prezzo di 50 milioni di euro (55 milioni di dollari). Il valore fuori scala deriva dai suoi 110 carati di diamanti colorati rari incastonati in un braccialetto di platino. Fra i colori dei diamanti si contano il Fancy Vivid Yellow, il Fancy Intense Pink, il Fancy Intense Blue, il Fancy Light Pink, il Fancy Light Grey Blue, eccetera. I diamanti hanno tagli diversi: a forma di cuore, a pera, marquise, smeraldo e rotondo, fra gli altri.

Menzioni d’onore

Quella appena chiusa è la lista dei cinque orologi più costosi al mondo, ma ce ne sono altri che meritano di essere citati per le loro caratteristiche o per la persona alla quale sono appartenuti.

Uno di essi è il Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 dal costo di 16 milioni di euro (17,8 milioni di dollari). Questo orologio è appartenuto al leggendario attore e pilota Paul Newman, che lo ha ricevuto come regalo dalla moglie. La sua unicità e la storia che lo circonda lo hanno reso incredibilmente prezioso. È uno dei Rolex più costosi mai venduti. È stato battuto all’asta nel 2017. Hanno ottime quotazioni, sebbene non milionarie, anche gli altri orologi Rolex della linea Paul Newman Daytona: i prezzi vanno da un minimo 250.000 euro per il Ref. 6239 a salire per gli altri modelli, fino a superare i 400.000 euro.

Il Vacheron Constantin Ref. 57260 è stato stimato oltre 7,2 milioni di euro (8 milioni di dollari). Venne commissionato a suo tempo da un multimilionario americano che desiderò rimanere anonimo.

Chiudiamo con l’orologio Richard Mille Rm 56-02 con tourbillon in zaffiri che è stato realizzato in serie limitata di 10 modelli con un prezzo di 2 milioni di euro (2,2 milioni di dollari).