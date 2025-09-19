A Milano torna la Fashion Week. Da martedì omaggi, debutti e anniversari per la moda che conta

Ufficio stampa Gucci Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week di settembre 2025 si aprirà, e non poteva essere altrimenti, nel ricordo di Giorgio Armani, poeta della misura e dell’eleganza, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. È proprio la casa di moda che porta il suo nome a chiudere le sfilate Donna Primavera/Estate 2026, trasformando il calendario in un lungo omaggio al maestro.

La nuova edizione, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, conta 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche, 4 digitali, oltre 80 presentazioni e circa 30 eventi collaterali, come sempre l’edizione di settembre è la più importante per il fashion system, è adesso il momento in cui si giocano le carte più importanti. Numeri che raccontano l’energia e la centralità di Milano come capitale mondiale della moda.

Magdi Soliman.

Per l’ultima volta, vedremo due collezioni disegnate personalmente dallo stilista piacentino: quella di Emporio Armani il 25 settembre e quella di Giorgio Armani domenica 28 settembre alle 19, ultima passerella prima degli show digitali. Una sorta di testamento creativo che coincide con un anniversario importante: i 50 anni del marchio fondato nel 1975.

“La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando – ricorda Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana – in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali”.

Le prime volte della Fashion Week

Nonostante il clima di lutto, questa Milano Fashion Week sarà anche ricca di novità e di prime volte. Il 23 settembre, Gucci presenterà, con un evento privato, la prima collezione di Demna, uno dei debutti più attesi dell’anno. Seguirà il 24 settembre la sfilata di Jil Sander, con l’esordio di Simone Bellotti. Il 27 settembre, toccherà invece a Louise Trotter, che firmerà la sua prima collezione per Bottega Veneta.

Grande attesa anche per Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Versace, che mostrerà la sua visione con un evento dedicato. Il calendario registra anche il debutto assoluto di brand emergenti come Dhruv Kapoor, Pierre-Louis Mascia,Knwls e SA SU PHI, che porteranno freschezza e nuovi linguaggi sulla scena milanese. Tra le presentazioni, riflettori puntati su Alessandro Enriquez, in collaborazione con Rossella Jardini.

I grandi ritorni

Accanto alle prime volte, la settimana segna anche il ritorno di alcune firme amate. BOSS torna in passerella il 25 settembre, Calcaterra e The Attico sfileranno il 26 settembre, mentre Stella Jean sarà protagonista il 27 settembre. Questi ritorni, accanto ai debutti e agli omaggi, rendono il calendario particolarmente denso di significati, capace di intrecciare memoria, innovazione e celebrazione.

Un’edizione che resterà nella storia

La Milano Fashion Week settembre 2025 non sarà solo una vetrina di nuove tendenze, ma un crocevia di emozioni e trasformazioni. Dalle ultime creazioni di Armani ai nuovi capitoli di Gucci, Versace e Bottega Veneta, passando per l’energia dei brand emergenti e il ritorno dei protagonisti storici, ogni giorno offrirà qualcosa di irripetibile. Sarà una settimana che racconteremo a lungo, sospesa tra il commosso ricordo di un maestro e la curiosità per il futuro della moda internazionale.

Ecco il calendario completo delle sfilate:

Martedì 23 settembre

15:00 – DIESEL

16:00 – DHRUV KAPOOR

17:00 – ALBERTA FERRETTI

18:00 – ICEBERG

Mercoledì 24 settembre

09:30 – LUISA BECCARIA

10:30 – JIL SANDER

11:30 – DANIELA GREGIS

12:30 – ANTONIO MARRAS

14:00 – FENDI

15:00 – VIVETTA

16:00 – MISSONI

17:00 – ONITSUKA TIGER

18:00 – N°21

19:00 – ETRO

20:00 – KNWLS

Giovedì 25 settembre

09:30 – MAX MARA

10:30 – GENNY

11:30 – BOSS

12:30 – ANTEPRIMA

14:00 – PRADA

15:00 – EMPORIO ARMANI

16:00 – EMPORIO ARMANI

17:00 – MOSCHINO

18:00 – MM6 MAISON MARGIELA

19:00 – FRANCESCO MURANO

20:00 – ROBERTO CAVALLI

Venerdì 26 settembre

09:30 – SPORTMAX

10:30 – MARCO RAMBALDI

11:30 – BLUMARINE

12:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

14:00 – TOD’S

15:00 – GIUSEPPE DI MORABITO

16:00 – ELISABETTA FRANCHI

17:00 – SUNNEI

18:00 – SA SU PHI

19:00 – THE ATTICO

Sabato 27 settembre

09:30 – FERRARI

10:30 – ERMANNO SCERVINO

11:30 – FERRAGAMO

12:30 – LUISA SPAGNOLI§

13:30 – STELA JEAN

14:30 – DOLCE&GABBANA

15:30 – LAURA BIAGIOTTI

17:00 – BOTTEGA VENETA

18:00 – MSGM

Domenica 28 settembre

10:00 – FRANCESCA LIBERATORE

11:00 – HUI

12:00 – MILANO MODA GRADUATE

14:00 – CALCATERRA

15:00 – J. SALINAS

16:00 – TOKYO JAMES

17:00 – PHAN DANG HOANG

18:00 – PIERRE-LOUIS MASCIA

19:00 – GIORGIO ARMANI