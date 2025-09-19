A Milano torna la Fashion Week. Da martedì omaggi, debutti e anniversari per la moda che conta

La Milano Fashion Week di settembre 2025 si aprirà, e non poteva essere altrimenti, nel ricordo di Giorgio Armani, poeta della misura e dell’eleganza, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. È proprio la casa di moda che porta il suo nome a chiudere le sfilate Donna Primavera/Estate 2026, trasformando il calendario in un lungo omaggio al maestro.
La nuova edizione, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, conta 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche, 4 digitali, oltre 80 presentazioni e circa 30 eventi collaterali, come sempre l’edizione di settembre è la più importante per il fashion system, è adesso il momento in cui si giocano le carte più importanti. Numeri che raccontano l’energia e la centralità di Milano come capitale mondiale della moda.
Per l’ultima volta, vedremo due collezioni disegnate personalmente dallo stilista piacentino: quella di Emporio Armani il 25 settembre e quella di Giorgio Armani domenica 28 settembre alle 19, ultima passerella prima degli show digitali. Una sorta di testamento creativo che coincide con un anniversario importante: i 50 anni del marchio fondato nel 1975.
“La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando – ricorda Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana – in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali”.
Le prime volte della Fashion Week
Nonostante il clima di lutto, questa Milano Fashion Week sarà anche ricca di novità e di prime volte. Il 23 settembre, Gucci presenterà, con un evento privato, la prima collezione di Demna, uno dei debutti più attesi dell’anno. Seguirà il 24 settembre la sfilata di Jil Sander, con l’esordio di Simone Bellotti. Il 27 settembre, toccherà invece a Louise Trotter, che firmerà la sua prima collezione per Bottega Veneta.
Grande attesa anche per Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Versace, che mostrerà la sua visione con un evento dedicato. Il calendario registra anche il debutto assoluto di brand emergenti come Dhruv Kapoor, Pierre-Louis Mascia,Knwls e SA SU PHI, che porteranno freschezza e nuovi linguaggi sulla scena milanese. Tra le presentazioni, riflettori puntati su Alessandro Enriquez, in collaborazione con Rossella Jardini.
I grandi ritorni
Accanto alle prime volte, la settimana segna anche il ritorno di alcune firme amate. BOSS torna in passerella il 25 settembre, Calcaterra e The Attico sfileranno il 26 settembre, mentre Stella Jean sarà protagonista il 27 settembre. Questi ritorni, accanto ai debutti e agli omaggi, rendono il calendario particolarmente denso di significati, capace di intrecciare memoria, innovazione e celebrazione.
Un’edizione che resterà nella storia
La Milano Fashion Week settembre 2025 non sarà solo una vetrina di nuove tendenze, ma un crocevia di emozioni e trasformazioni. Dalle ultime creazioni di Armani ai nuovi capitoli di Gucci, Versace e Bottega Veneta, passando per l’energia dei brand emergenti e il ritorno dei protagonisti storici, ogni giorno offrirà qualcosa di irripetibile. Sarà una settimana che racconteremo a lungo, sospesa tra il commosso ricordo di un maestro e la curiosità per il futuro della moda internazionale.
Ecco il calendario completo delle sfilate:
Martedì 23 settembre
15:00 – DIESEL
16:00 – DHRUV KAPOOR
17:00 – ALBERTA FERRETTI
18:00 – ICEBERG
Mercoledì 24 settembre
09:30 – LUISA BECCARIA
10:30 – JIL SANDER
11:30 – DANIELA GREGIS
12:30 – ANTONIO MARRAS
14:00 – FENDI
15:00 – VIVETTA
16:00 – MISSONI
17:00 – ONITSUKA TIGER
18:00 – N°21
19:00 – ETRO
20:00 – KNWLS
Giovedì 25 settembre
09:30 – MAX MARA
10:30 – GENNY
11:30 – BOSS
12:30 – ANTEPRIMA
14:00 – PRADA
15:00 – EMPORIO ARMANI
16:00 – EMPORIO ARMANI
17:00 – MOSCHINO
18:00 – MM6 MAISON MARGIELA
19:00 – FRANCESCO MURANO
20:00 – ROBERTO CAVALLI
Venerdì 26 settembre
09:30 – SPORTMAX
10:30 – MARCO RAMBALDI
11:30 – BLUMARINE
12:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF
14:00 – TOD’S
15:00 – GIUSEPPE DI MORABITO
16:00 – ELISABETTA FRANCHI
17:00 – SUNNEI
18:00 – SA SU PHI
19:00 – THE ATTICO
Sabato 27 settembre
09:30 – FERRARI
10:30 – ERMANNO SCERVINO
11:30 – FERRAGAMO
12:30 – LUISA SPAGNOLI§
13:30 – STELA JEAN
14:30 – DOLCE&GABBANA
15:30 – LAURA BIAGIOTTI
17:00 – BOTTEGA VENETA
18:00 – MSGM
Domenica 28 settembre
10:00 – FRANCESCA LIBERATORE
11:00 – HUI
12:00 – MILANO MODA GRADUATE
14:00 – CALCATERRA
15:00 – J. SALINAS
16:00 – TOKYO JAMES
17:00 – PHAN DANG HOANG
18:00 – PIERRE-LOUIS MASCIA
19:00 – GIORGIO ARMANI