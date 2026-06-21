Dolce&Gabbana uomo PE 2027 Vacanze Siciliane il racconto di un’estate mediterranea

Dolce&Gabbana Il percorso di Vacanze Siciliane si chiude con una serie di look total white: silhouette luminose e impalpabili che condensano la nuova idea di eleganza estiva del marchio

È il primo grande appuntamento della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2027, e il messaggio è già chiaro: per Dolce&Gabbana, la Sicilia non è soltanto un riferimento estetico. È il luogo da cui tutto prende forma. Domenico Dolce e Stefano Gabbana trasformano questo legame in Vacanze Siciliane: un racconto che attraversa paesaggi, tradizioni e atmosfere dell’isola, portando in passerella una visione contemporanea dell’eleganza mediterranea.

Dolce&Gabbana

L’ispirazione nasce da una terra che da secoli rappresenta un punto d’incontro tra culture diverse. Dai templi greci ai mosaici di Monreale, dall’architettura barocca della Val di Noto fino alle coste che si affacciano sul Mediterraneo, ogni elemento contribuisce a costruire una collezione che unisce memoria e modernità.

La nuova sartoria con eleganza estiva

La sfilata si apre con il celebre nero Sicilia, simbolo dell’identità più profonda del marchio. Qui la sartoria è protagonista assoluta, ma viene reinterpretata attraverso volumi più morbidi e costruzioni leggere. Giacche decostruite, pantaloni fluidi e silhouette rilassate accompagnano il movimento naturale del corpo, definendo una nuova idea di eleganza estiva.

La palette cromatica si sviluppa come una cartolina dell’isola. Le tonalità della sabbia, della pietra calcarea e del mare si alternano a sfumature turchesi, verde pistacchio e colori che richiamano le tradizionali granite siciliane. Il percorso si conclude con una serie di look total white, luminosi e impalpabili.

Crochet, limoni e ricami: i codici dell’estate 2027

Grande attenzione è dedicata ai materiali e alle lavorazioni artigianali. Cotoni leggeri, lino, maglieria e camosci intrecciati costruiscono un guardaroba versatile e sofisticato. Il protagonista della stagione è il crochet, declinato in molteplici interpretazioni e affiancato da costumi in seta, maglie a righe chevron e camicie trasformate attraverso il linguaggio della maglieria.

Accanto alla semplicità della sartoria convivono dettagli più decorativi: ricami, applicazioni ispirate ai coralli, stampe di limoni e motivi souvenir che evocano il fascino delle vacanze italiane degli anni Cinquanta e Sessanta. Il risultato è un equilibrio tra rigore e spontaneità, tra tradizione e innovazione.

Gli ospiti dello show

Dolce&Gabbana

Ad assistere alla sfilata numerosi ospiti internazionali: Robert Lewandowski, Kawhi Leonard, Michele Morrone, Kerem Bürsin, Taz Skylar e Soobin. Una presenza che conferma la capacità di Dolce&Gabbana di trasformare la propria eredità culturale in un linguaggio globale.

Con Vacanze Siciliane, il marchio ribadisce il valore della propria identità. La Sicilia diventa ancora una volta il punto di partenza di una collezione che unisce artigianalità, sensualità e stile contemporaneo, raccontando un’estate da vivere ben oltre i confini dell’isola.