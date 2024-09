Un viaggio tra i migliori vini bianchi d'Italia premiati dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso: la selezione delle etichette scelte per "Tre Bicchieri 2025"

Gambero Rosso ha pubblicato la prestigiosa classifica Tre Bicchieri 2025, con una interessante selezione di vini bianchi che, anche quest’anno, portano l’Italia a distinguersi per la sua ricca tradizione vinicola e l’ulteriore conferma della qualità dei suoi prodotti.

Quest’anno, la scelta dei migliori vini bianchi è stata effettuata in modo meticoloso, regione per regione, evidenziando le specificità e le tradizioni uniche di ciascun territorio. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i vini premiati e le tendenze che stanno modellando il panorama vinicolo italiano.

I migliori vini bianchi della Lombardia

La Lombardia si conferma come una delle regioni vinicole più diversificate d’Italia, capace di offrire interpretazioni stilistiche uniche e territori variegati. Nella selezione per la guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, la regione ha dimostrato il suo predominio nel Metodo Classico, con una presenza significativa di vini di alta qualità.

I 34 vini premiati quest’anno rappresentano un mix straordinario di tradizione e innovazione, con etichette che raccontano l’evoluzione della viticoltura lombarda.

Di seguito, l’elenco completo dei migliori vini bianchi della Lombardia premiati con i Tre Bicchieri 2025:

Lugana Cemento 2022 – Marangona

– Marangona Lugana Perla 2023 – Perla del Garda

– Perla del Garda San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2023 – Selva Capuzza.

I migliori vini bianchi della Puglia

Nonostante le sfide climatiche del 2024, con temperature elevate che hanno portato a una vendemmia anticipata e a una diminuzione delle rese a causa della siccità, i produttori pugliesi hanno dimostrato che la qualità del vino può emergere anche in condizioni difficili. La Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha premiato un numero crescente di etichette, sottolineando l’importanza di un approccio orientato alla qualità piuttosto che alla quantità.

Il panorama vinicolo pugliese sta vivendo una trasformazione, incentrata sulla valorizzazione dei territori e sulla produzione di vini imbottigliati di alta qualità. Quest’anno, i vini bianchi hanno ricevuto una significativa attenzione, e la Guida ha riconosciuto numerosi esempi di eccellenza, contribuendo a mantenere alto il prestigio del vigneto pugliese.

Ecco l’elenco completo dei migliori vini bianchi della Puglia che hanno ricevuto i Tre Bicchieri 2025:

Amativo 2022 – Cantele

– Cantele Askos Verdeca 2023 – Masseria Li Veli

– Masseria Li Veli Bialento 2023 – Amastuola

– Amastuola Castel del Monte Bombino Nero Rosato Veritas 2023 – Torrevento

– Torrevento Es 2022 – Gianfranco Fino

I migliori vini bianchi del Trentino Alto Adige

L’Alto Adige è una delle regioni viticole più apprezzate d’Italia, rinomata per la qualità e la varietà dei suoi vini. Quest’anno, la Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha premiato 24 vini della regione, riflettendo la ricca complessità del panorama vinicolo atesino. La fusione tra il terroir, le varietà autoctone e la passione dei viticoltori si traduce in vini bianchi di straordinaria qualità.

La viticoltura di questa regione è caratterizzata da un microclima unico, che favorisce la produzione di vini bianchi freschi, aromatici e complessi.

Di seguito, l’elenco completo dei migliori vini bianchi del Trentino Alto Adige che hanno ricevuto i Tre Bicchieri 2025:

Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2020 – Castelfeder

– Castelfeder Chardonnay Troy Ris. 2021 – Cantina Tramin

– Cantina Tramin Gewürztraminer V. Kastelaz 2022 – Elena Walch

– Elena Walch Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2023 – Cantina Kaltern

– Cantina Kaltern Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2021 – Tiefenbrunner

– Tiefenbrunner Pinot Bianco Sirmian 2022 – Nals Margreid

– Nals Margreid Pinot Bianco Tyrol 2022 – Cantina Merano

– Cantina Merano Sauvignon Gran Lafóa Ris. 2021 – Cantina Colterenzio

– Cantina Colterenzio Sauvignon Renaissance Ris. 2021 – Gump Hof – Markus Prackwieser

– Gump Hof – Markus Prackwieser Sauvignon Sàcalis Ris. 2021 – Tenuta Ansitz Waldgries

– Tenuta Ansitz Waldgries Spumante Pas Dosé Comitissa Ris. 2020 – Lorenz Martini

– Lorenz Martini Terlano Nova Domus Ris. 2021 – Cantina Terlano

– Cantina Terlano Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2022 – Manincor

– Manincor Val Venosta Riesling 2022 – Falkenstein – Franz Pratzner

– Falkenstein – Franz Pratzner Valle Isarco Riesling Praepositus 2022 – Abbazia di Novacella

– Abbazia di Novacella Valle Isarco Sylvaner R 2022 – Köfererhof – Günther Kerschbaumer.

I migliori vini bianchi della Calabria

La Calabria, una regione in grande crescita nel panorama viticolo italiano, sta vivendo un rinascimento grazie a vini, che stanno guadagnando attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

La regione si sta affermando come una regione vitivinicola di riferimento, capace di esprimere vini bianchi di grande qualità e personalità. Con un mix di tradizione e innovazione, i produttori calabresi stanno tracciando una strada chiara verso l’emancipazione, trovando la loro identità nel mercato internazionale e contribuendo così a scrivere un nuovo capitolo nella storia del vino italiano.

In particolare, i vini bianchi calabresi premiati con i Tre Bicchieri 2025 nella guida Vini d’Italia del Gambero Rosso:

Grisara Pecorello 2023 – Roberto Ceraudo

– Roberto Ceraudo Particella 58 2023 – Antonella Lombardo.

I migliori vini bianchi della Liguria

La Liguria si riconferma come una delle terre italiane più ricche di bianchi di alta qualità, con il Vermentino a farla da protagonista. Tuttavia, non mancano etichette notevoli a base di rossese, un vitigno locale che sta attirando sempre più attenzione. L’edizione 2025 della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso premia ancora una volta il talento e la dedizione dei produttori liguri, con una selezione di vini che raccontano il legame indissolubile tra territorio, tradizione e innovazione.

Di seguito, l’elenco completo dei vini bianchi liguri premiati con i Tre Bicchieri 2025:

Colli di Luni Vermentino Boboli 2023 – Giacomelli

– Giacomelli Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2023 – Cantine Lunae Bosoni

– Cantine Lunae Bosoni Colli di Luni Vermentino Solaris 2023 – La Baia del Sole – Federici

– La Baia del Sole – Federici Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2023 – Cà du Ferrà

– Cà du Ferrà Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2022 – Bruna.

I migliori vini bianchi del Veneto

Il Veneto si distingue quest’anno per la sua straordinaria selezione di vini bianchi premiati con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Questa regione, famosa per la sua tradizione vinicola, continua a sorprendere con etichette che esprimono l’eccellenza del territorio, la varietà dei vitigni e la passione dei produttori.

La guida di quest’anno mette in evidenza l’abilità dei produttori veneti, in particolare nel distretto del Valdobbiadene e nelle altre denominazioni locali. Il Valdobbiadene Prosecco continua a essere un simbolo di qualità e freschezza, con alcuni vini che dimostrano una struttura e una complessità uniche.

Ecco l’elenco completo dei vini bianchi del Veneto che hanno ricevuto i Tre Bicchieri nel 2025:

Custoza Superiore Amedeo 2022 – Cavalchina

– Cavalchina Custoza Superiore Ca’ del Magro 2022 – Monte del Frà

– Monte del Frà Custoza Superiore Summa 2022 – Gorgo

– Gorgo Lugana Molceo Ris. 2022 – Ottella

– Ottella Madre 2022 – Italo Cescon

– Italo Cescon Soave Classico Calvarino 2022 – Pieropan

– Pieropan Soave Classico Campo Vulcano 2023 – I Campi

– I Campi Soave Classico Carbonare Roccolo del Durlo 2022 – Le Battistelle

– Le Battistelle Soave Classico Monte Carbonare 2022 – Suavia

– Suavia Soave Classico Monte Grande 2022 – Graziano Prà

– Graziano Prà Soave Superiore Le Coste Verso 2021 – Canoso

– Canoso Soave Superiore Il Casale 2022 – Agostino Vicentini

– Agostino Vicentini Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2023 – Ruggeri & C.

– Ruggeri & C. Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 – Bisol 1542

– Bisol 1542 Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore 2023 – Graziano Merotto

– Graziano Merotto Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 – Adami

– Adami Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2023 – Sorelle Bronca

– Sorelle Bronca Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore 2023 – Nazareno Pola.

I migliori vini bianchi dell’Abruzzo

L’Abruzzo si afferma nuovamente come una regione vinicola di eccellenza, con 16 vini premiati con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Questo riconoscimento, che rappresenta il massimo traguardo per un vino, è particolarmente significativo considerando le sfide affrontate nel corso dell’annata 2023, caratterizzata da problematiche climatiche come la peronospora.

Tra tutti quelli scelti, i vini bianchi considerati i migliori in Abruzzo sono:

Pecorino Giocheremo con i Fiori 2023 – Torre dei Beati

– Torre dei Beati Pecorino Biologico 2023 – Feudo Antico

– Feudo Antico Cerasuolo d’Abruzzo 2023 – Cingilia

– Cingilia Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2023 – Tenuta Terraviva

– Tenuta Terraviva Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Terre di Chieti Fossimatto 2023 – Fontefico

– Fontefico Trebbiano d’Abruzzo 2022 – Amorotti

– Amorotti Trebbiano d’Abruzzo Sup. Castello di Semivicoli 2022 – Masciarelli

– Masciarelli Trebbiano d’Abruzzo Sup. Spelt 2022 – La Valentina

– La Valentina Trebbiano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2021 – Spinelli.

I migliori vini bianchi della Basilicata

La Basilicata si conferma come una regione vinicola di crescente prestigio, con i produttori che hanno ricevuto il massimo riconoscimento di Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Sebbene la tradizione vinicola lucana sia spesso associata all’Aglianico, anche i vini bianchi stanno guadagnando spazio e attenzione, offrendo espressioni uniche e affascinanti.

Nel dettaglio, i vini bianchi premiati sono:

Basilicata Fiano 2022 – Cantina del Notaio

– Cantina del Notaio Basilicata Greco 2022 – Elena Fucci

– Elena Fucci Basilicata Bianco 2022 – Terre dei Re.

I migliori vini bianchi della Sicilia

La Sicilia, con il suo clima unico e la varietà dei suoi terreni, continua a sorprendere il mondo del vino. Quest’anno, ben 28 vini della regione hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri nella guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Tra questi, i vini bianchi non solo evidenziano la ricchezza del terroir siciliano, ma anche la capacità dei produttori di esprimere al meglio le varietà autoctone.

La varietà di stili e interpretazioni offre una mappa completa del potenziale vinicolo siciliano, permettendo ai consumatori di esplorare e apprezzare la diversità dei vini bianchi di questa regione affascinante.

Infatti, la selezione di vini bianchi siciliani premiati con i Tre Bicchieri rappresenta un mix di tradizione e innovazione, con etichette che raccontano la storia di questa terra attraverso il loro sapore e la loro qualità. Ecco l’elenco completo dei vini bianchi premiati: