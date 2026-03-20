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ANSA Il patrimonio di Chuck Norris, attore scomparso il 20 marzo

È morto Chuck Norris, attore divenuto famoso per la serie Walker Texas Ranger. La notizia, comunicata dalla famiglia attraverso i social, ha riportato l’attenzione sulla sua lunga carriera, iniziata come insegnante di arti marziali per diversi attori e poi come interprete. Anche per questo, il patrimonio accumulato nel corso di decenni tra sport, spettacolo e attività imprenditoriali è notevole.

Il patrimonio di Chuck Norris

Secondo le stime più diffuse, il patrimonio di Chuck Norris si aggira intorno ai 70 milioni di dollari, pari a circa 64 milioni di euro. Una cifra costruita nel corso di una carriera articolata, iniziata nelle arti marziali e proseguita con successo nel mondo del cinema e della televisione. Il patrimonio deriva da diverse fonti di reddito:

cachet cinematografici e televisivi

diritti legati alla serie “Walker Texas Ranger”

vendita di libri e pubblicazioni

partnership commerciali

investimenti immobiliari e attività imprenditoriali

Dalle arti marziali a Hollywood

Prima di diventare attore, Chuck Norris aveva già raggiunto livelli elevati nelle arti marziali. Era cintura nera in diverse discipline, tra cui Tang Soo Do, jiu-jitsu brasiliano e judo, e ha fondato una propria disciplina chiamata Chun Kuk Do.

Dopo aver insegnato arti marziali a diversi attori, fu incoraggiato da Bruce Lee a entrare nel mondo del cinema. Da quel momento iniziò una carriera che lo avrebbe portato a diventare uno dei volti più riconoscibili del cinema d’azione.

Il primo ruolo da protagonista arrivò nel 1977 con Breaker! Breaker!, aprendo la strada a numerosi film e produzioni televisive.

Il successo commerciale di Walker Texas Ranger

La svolta definitiva di Chuck Norris arrivò negli anni Novanta con la serie Walker Texas Ranger, trasmessa anche in Italia tra il 1996 e il 2003. Il successo della serie ha contribuito in modo significativo alla crescita del patrimonio dell’attore, grazie ai compensi e ai diritti legati alla distribuzione.

La popolarità del personaggio ha inoltre rafforzato il valore commerciale del suo nome, trasformandolo in un brand riconoscibile a livello globale.

Nel corso della sua carriera, Chuck Norris ha anche avuto successo con la scrittura. Ha pubblicato diversi libri su arti marziali, fitness, filosofia e temi religiosi, arrivando anche a essere due volte bestseller del New York Times.

Un’altra fonte di guadagno importante è stata rappresentata dalle partnership commerciali, in particolare con prodotti legati al fitness come Total Gym.

Parallelamente, l’attore morto il 20 marzo ha sviluppato attività imprenditoriali e investimenti, tra cui operazioni nel settore immobiliare e la gestione di un’azienda di imbottigliamento d’acqua.

Gli investimenti più importanti

Tra le operazioni più note, la vendita di una proprietà a Dallas per circa 1,2 milioni di dollari nel 2013. Successivamente, l’attore si è trasferito in Texas, dove viveva nel ranch di famiglia, gestendo anche le attività imprenditoriali. Accanto agli investimenti, Norris ha portato avanti iniziative sociali attraverso la fondazione Kickstart, dedicata all’insegnamento delle arti marziali ai giovani.