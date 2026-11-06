Tra TV, teatro e successi discografici, le cifre ufficiali restano top secret. Le indiscrezioni sui cachet e le quote di Triangle Production

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Quanto guadagna Lorella Cuccarini.

Quarant’anni di televisione, musical e dischi fanno di Lorella Cuccarini una delle figure più longeve dello spettacolo italiano. Quanto ha guadagnato in tutto questo tempo?

La risposta è che non esistono cifre ufficiali né un patrimonio personale documentato. Si conoscono indiscrezioni sui compensi di alcuni programmi e c’è un bilancio: quello della società del marito. Vediamo che cosa si sa davvero sul patrimonio di Cuccarini.

Chi è Lorella Cuccarini: età e carriera

Lorella Cuccarini, 61 anni, è nata a Roma il 10 agosto 1965. Ballerina fin da bambina, nel 1985 viene notata da Pippo Baudo che la vuole accanto a sé a “Fantastico”. È l’inizio di una carriera che la porta dalla televisione al teatro, fino al cinema e alla musica.

Negli anni successivi passa a Canale 5 e conduce programmi di grande successo, da “Buona Domenica” a “Paperissima”, da “Odiens” a “Striscia la Notizia”, per poi tornare in Rai con “Domenica In”. Nel 1993 affianca Baudo alla conduzione del “Festival di Sanremo” e nel 1995 sale sul palco dell’Ariston come cantante in gara, chiudendo al decimo posto. Come cantante pubblica anche una serie di album.

A teatro il successo arriva con “Grease”, nel quale nel 1997 interpreta Sandy, seguito da altri musical come “Rapunzel”, nel quale interpreta Madre Gothel. Dal 2020 è tra i volti di “Amici di Maria De Filippi”, prima come insegnante di danza e poi di canto, e nel 2024 torna all’Ariston come co-conduttrice di una serata del Festival.

È sposata dal 1991 con il produttore Silvio Capitta e ha quattro figli.

Quanto ha guadagnato?

Sui suoi guadagni, però, si sa ben poco. Nessuna cifra è confermata: né Rai né Mediaset rendono pubblici i compensi dei singoli artisti e le somme che circolano online derivano da indiscrezioni.

Per Amici si parla di un compenso di circa 5.000 euro a puntata nel ruolo di insegnante, mentre per Sanremo 2024, quando ha co-condotto una delle serata, la cifra potrebbe essere la stessa che la Rai ha garantito negli ultimi anni a chi ha ricoperto quel ruolo: 25mila euro.

Quanto al patrimonio, non esiste alcuna stima documentata. Alcuni giornali ipotizzano sia “ingente” partendo dal dato della durata della carriera, ma non c’è una stima ufficiale.

Per quanto riguarda i numeri a teatro, si potrebbe pensare di fare un calcolo degli spettatori (per Rapunzel si parlò di 60.000 solo a Roma in una stagione) ma non sappiamo quanto hanno incassato e quali accordi aveva Cuccarini con la compagnia.

La società del marito: Triangle Production

L’unico dato economico concreto legato alla famiglia riguarda Triangle Production, la casa di produzione musicale e televisiva di Silvio Capitta. Cuccarini però non ne è socia oggi, secondo Affaritaliani ne ha detenuto circa il 4% fino al 1996. La società fa capo a Capitta direttamente e tramite Paprika srl, che a sua volta controlla Plastic Multimedia srl.

Il bilancio chiuso ad agosto 2023 mostra: