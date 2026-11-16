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IPA Robert Pattinson

Dopo tante ipotesi, alla fine l’annuncio ufficiale è arrivato: Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Parola del profilo ufficiale dell’agente 007, che ha svelato il volto dell’attore insieme ad Amazon MGM Studios, che dal 2025 ha il controllo creativo della saga. L’attore britannico raccoglie così l’eredità di Daniel Craig, che ha interpretato la spia di Sua Maestà in cinque film, da Casino Royale a No Time to Die.

Il prossimo capitolo sarà il ventiseiesimo della serie ufficiale e a dirigerlo sarà Denis Villeneuve, che chiude la trilogia di Dune, con il terzo capitolo atteso nelle sale a dicembre. Tutto ciò riaccende finalmente la luce sul celeberrimo personaggio, tra dettagli e curiosità di vario genere, anche economiche.

Robert Pattinson nuovo 007: l’accordo

La ricerca del nuovo Bond è entrata nel vivo nella primavera 2026, con l’arrivo della casting director Nina Gold. Nelle ultime settimane i provini finali hanno coinvolto cinque candidati. Oltre a Pattinson, infatti, i papabili erano:

Nicholas Hoult;

Jack Lowden;

Josh O’Connor;

Callum Turner.

Secondo voci di corridoio, Pattinson sarebbe inoltre riuscito a strappare condizioni migliori rispetto a quanto ipotizzato per gli altri candidati. Ciò vorrebbe dire un impegno per tre film anziché quattro e un compenso più alto, considerando il livello raggiunto dalla sua carriera cinematografica e il momento d’oro che sta vivendo ormai da alcuni anni. Neanche a dirlo, però, le cifre sono top secret.

Patrimonio di Robert Pattinson, quanto è ricco il nuovo James Bond

Le stime online lasciano spesso il tempo che trovano, ma non è così difficile credere che il patrimonio di Robert Pattinson si aggiri realmente intorno agli 80 milioni di dollari. Una fortuna costruita in poco più di vent’anni di carriera, iniziata con il ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco.

La vera svolta economica è arrivata poi con la saga di Twilight. Per gli ultimi capitoli, Breaking Dawn parte 1 e 2, secondo le stime della stampa internazionale avrebbe incassato circa 25 milioni di dollari complessivi. Dopo una lunga fase di film d’autore, è tornato ai blockbuster con Tenet di Christopher Nolan e soprattutto con The Batman, per cui il compenso iniziale sarebbe stato di circa 3 milioni di dollari.

Negli ultimi mesi Pattinson è stato protagonista di The Odyssey di Nolan e di Primetime. Con il ruolo di 007 diventa così uno dei pochi attori a vestire contemporaneamente i panni di due icone del cinema: The Batman Part II è atteso nelle sale nel 2027.

Quanto ha guadagnato Daniel Craig per interpretare James Bond

Il predecessore di Pattinson è stato l’attore che più ha guadagnato dal ruolo di 007. Daniel Craig ha visto il suo compenso crescere film dopo film, passando da poco più di 3 milioni di dollari per Casino Royale ai 25 milioni per No Time to Die. Queste le cifre più citate dalla stampa internazionale:

Film Anno Compenso stimato di Daniel Craig Casino Royale 2006 3,2 milioni di dollari Quantum of Solace 2008 circa 9 milioni di dollari Skyfall 2012 circa 17 milioni di dollari Spectre 2015 24 milioni di dollari più accordi commerciali No Time to Die 2021 25 milioni di dollari

Il ruolo di Bond ha anche aperto a Craig la strada verso altri contratti milionari, come quello con Netflix per i sequel di Knives Out.

Un percorso simile a quello di altri cast di successo, che hanno visto i compensi moltiplicarsi dopo i primi capitoli.

Da Sean Connery a Pierce Brosnan, i cachet degli altri 007

Le cifre di oggi sono chiaramente lontanissime da quelle degli esordi. Per Agente 007 – Licenza di uccidere, nel 1962, Sean Connery ricevette appena 17.000 dollari, saliti a 1,2 milioni, più una quota degli utili, con Una cascata di diamanti.

Roger Moore arrivò a circa 5 milioni di dollari, più una quota degli incassi, per Bersaglio mobile. Pierce Brosnan passò invece da 1,2 milioni per GoldenEye a 16,5 milioni per La morte può attendere, il suo ultimo film nei panni di Bond.

Quanto vale la saga di James Bond

Quella di 007 è una delle saghe più redditizie della storia del cinema. L’era di Daniel Craig ne ha segnato di certo il periodo di maggiore successo. Basti pensare che Casino Royale ha incassato 616,5 milioni di dollari nel mondo, mentre Skyfall è stato il primo Bond a superare il miliardo di dollari al botteghino.

Il valore del marchio spiega l’investimento di Amazon, che nel 2022 ha acquistato gli studi MGM per 8,45 miliardi di dollari. Nel 2025 il colosso di Jeff Bezos ha poi ottenuto dai produttori storici, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, il controllo creativo del franchise. Secondo il Guardian, l’accordo varrebbe oltre 1 miliardo di dollari.