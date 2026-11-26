Dalla carriera da calciatore ai contratti televisivi: quanto avrebbe guadagnato Lele Adani e il patrimonio del commentatore calcistico

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ANSA Dalla carriera da calciatore ai contratti televisivi: quanto avrebbe guadagnato Lele Adani e il patrimonio del commentatore calcistico

L’ex calciatore Lele Adani, diventato uno dei commentatori sportivi più conosciuti della televisione italiana, ha costruito una seconda carriera tra Sky Sport, Rai e piattaforme digitali. I suoi compensi hanno attirato nuovamente l’attenzione dopo le polemiche sulla telecronaca della semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra. Secondo alcune indiscrezioni, durante l’esperienza a Sky Adani avrebbe percepito fino a 600.000 euro a stagione. Per la Rai circolano invece stime comprese tra 100.000 e 200.000 euro lordi annui, ma non esistono conferme ufficiali sul suo attuale contratto. Anche il patrimonio personale dell’opinionista non è noto.

Quanto guadagna Lele Adani alla Rai

Daniele Adani, conosciuto come Lele, collabora con la Rai dopo aver lasciato Sky Sport nel 2021. Ha partecipato a trasmissioni come 90° Minuto e La Domenica Sportiva, oltre a svolgere il ruolo di commentatore tecnico nelle partite delle Nazionali e nelle competizioni internazionali. Il suo stipendio Rai non è stato comunicato pubblicamente. Secondo una stima riportata da Calcio e Finanza, il compenso potrebbe collocarsi tra 100.000 e 200.000 euro lordi annui.

Si tratta però di una valutazione giornalistica, non di una cifra verificata attraverso documenti contrattuali. L’assenza del nome di Adani da determinati elenchi pubblici dei compensi Rai non permette, da sola, di stabilire quanto percepisca, anche perché gli obblighi di pubblicazione cambiano in base alla tipologia contrattuale.

Lo stipendio di Lele Adani a Sky Sport

La precedente esperienza a Sky rappresenta uno dei capitoli più rilevanti della carriera televisiva dell’ex difensore. Secondo indiscrezioni mai confermate, il contratto con Sky avrebbe raggiunto 600.000 euro a stagione. Le ricostruzioni pubblicate nel corso degli anni non sono però concordi sulla natura lorda o netta di questo importo. Adani ha lavorato per l’emittente dal 2012 al 2021, diventando una presenza abituale nelle telecronache e negli approfondimenti calcistici. Prima della televisione, da calciatore aveva percepito compensi professionistici. Secondo le ricostruzioni disponibili, il contratto con l’Empoli nella stagione 2007-2008 valeva circa 250.000 euro netti.

Quanto guadagna Lele Adani con Viva El Futbol e YouTube

Oltre alla televisione, Adani è impegnato nella produzione di contenuti digitali. Dopo l’esperienza nella Bobo TV, insieme a Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha avviato nel 2024 Viva El Futbol, con Cassano e Ventola. Il programma viene distribuito attraverso piattaforme come YouTube e Twitch, con entrate potenziali derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e accordi commerciali.

Per la precedente Bobo TV erano circolate stime di circa 45.000 euro di ricavi YouTube, riferite al progetto e non necessariamente al compenso personale di Adani. Per Viva El Futbol non risultano pubblicamente disponibili dati verificati sui ricavi complessivi o sulle quote spettanti ai singoli protagonisti.

Il patrimonio di Lele Adani e la carriera da calciatore

Il patrimonio personale di Lele Adani non è stato reso pubblico, quindi non è possibile indicare una cifra attendibile. Nato a Correggio il 10 luglio 1974, ha giocato come difensore con Brescia, Fiorentina, Inter, Ascoli ed Empoli. Con la Fiorentina ha conquistato la Coppa Italia nella stagione 2000-2001, mentre con l’Inter ha disputato due stagioni. Dopo il ritiro ha proseguito nel calcio come opinionista e commentatore, affiancando all’attività televisiva i progetti digitali. Ipotizziamo che la sua carriera da calciatore, con quasi 200 presenze in serie A, avrà inciso notevolmente sul suo patrimonio ma non sono noti i compensi percepiti in quelle stagioni.