Dalla musica al teatro fino alla vittoria a Sanremo e allo show su Rai 1: la carriera di Sal Da Vinci e i conti della sua Cose Production

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Sal Da Vinci: carriera e patrimonio dopo il successo di Sanremo

Sal Da Vinci è uno degli artisti italiani che negli ultimi anni hanno registrato una crescita importante della popolarità. Cantante, attore e interprete teatrale, ha costruito la propria carriera attraverso decenni di attività, fino alla consacrazione nazionale arrivata con la vittoria al Festival di Sanremo 2026. Il suo percorso prosegue ora anche in televisione: venerdì 20 novembre debutta da protagonista su Rai 1 con Meravigliosamente, uno show evento articolato in due serate, in programma anche il 27 novembre, al fianco di Bianca Balti.

Ma quanto vale il suo patrimonio? Non esiste una cifra ufficiale relativa alla ricchezza personale dell’artista. I bilanci della società di cui è socio di maggioranza, tuttavia, offrono alcuni elementi per comprendere le dimensioni dei suoi affari.

Chi è Sal Da Vinci: dagli esordi al successo nazionale

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre Mario Da Vinci, noto cantante e attore della tradizione napoletana. Cresciuto artisticamente a Napoli, ha iniziato a frequentare il palcoscenico quando era ancora bambino, debuttando in teatro a soli sette anni.

La sua carriera si è sviluppata tra musica, cinema e spettacolo dal vivo. Nel 1984 ha recitato nel film Il Motorino e nel 1987 ha preso parte a Troppo Forte, diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Alberto Sordi nel cast. Negli anni successivi ha continuato a dedicarsi alla musica, ottenendo nel 1994 un importante riconoscimento con la vittoria al Festival Italiano di Canale 5 grazie al brano Vera.

Un altro passaggio significativo è arrivato con il musical C’era una volta… Scugnizzi, nel quale è stato protagonista dal 2002 al 2006. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con Non riesco a farti innamorare, classificandosi al terzo posto. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti, tra cui Renato Zero, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni e Clementino. La popolarità è cresciuta ulteriormente nel 2024 con Rossetto e caffè, diventato un successo sulle piattaforme digitali e sui social network. La canzone ha contribuito a far conoscere il cantante anche a un pubblico più giovane. Nel febbraio 2026 è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo con Per sempre sì, che ha rappresentato un nuovo punto di svolta nella sua carriera.

A conferma della crescente attenzione del pubblico, Sal Da Vinci approda ora anche alla conduzione di un grande appuntamento televisivo. Il 20 novembre 2026 debutta infatti su Rai 1 con Meravigliosamente, show evento che lo vede protagonista assoluto per due serate, venerdì 20 e 27 novembre. Accanto a lui c’è Bianca Balti, che lo accompagnerà in entrambi gli appuntamenti, tra musica, emozioni e intrattenimento. Un’esperienza che amplia ulteriormente la sua presenza nel mondo dello spettacolo, affiancando alla carriera musicale e teatrale quella televisiva.

Il patrimonio di Sal Da Vinci: cosa dicono i bilanci della società

Per provare a ricostruire la situazione economica di Sal Da Vinci è utile guardare ai risultati della Cose Production Srl, società fondata nel 2012 e attiva nel settore delle rappresentazioni artistiche. Il cantante ne detiene il 60% delle quote, mentre il restante 40% appartiene alla moglie Paola Pugliese, che ricopre anche il ruolo di amministratrice unica.

I dati relativi al bilancio 2025, riportati da Affaritaliani nell’ottobre 2026, mostrano una crescita significativa rispetto all’esercizio precedente. I ricavi sono saliti a circa 2,2 milioni di euro, più del triplo rispetto ai 908mila euro registrati nel 2024. Anche l’utile ha evidenziato un forte incremento, passando da 132mila euro a 630mila euro, quasi cinque volte il risultato dell’anno precedente.

Sono aumentate anche le disponibilità liquide, che hanno superato 1,4 milioni di euro, rispetto ai circa 790mila euro del 2024. Il patrimonio netto della società ha raggiunto 1,1 milioni di euro, a fronte di debiti pari a circa un milione. L’azienda, con sede a Napoli, conta inoltre 12 dipendenti.

Questi numeri raccontano un’attività imprenditoriale in espansione, ma è importante distinguere tra patrimonio aziendale e patrimonio personale. Il patrimonio netto di 1,1 milioni di euro appartiene alla società e non può essere considerato automaticamente la ricchezza privata di Sal Da Vinci. Allo stesso modo, il 60% delle quote non equivale a una disponibilità personale immediata di 660mila euro: per valutare il valore effettivo della partecipazione occorrerebbe considerare diversi elementi, tra cui attività, passività e prospettive dell’impresa.

Musica, concerti e teatro: le principali fonti di guadagno

Il successo economico di Sal Da Vinci non dipende soltanto dalla società di produzione. Una parte importante delle sue entrate è legata alla musica e alle attività artistiche, che comprendono concerti, tournée, spettacoli teatrali, diritti d’autore e ricavi derivanti dall’utilizzo dei brani sulle piattaforme digitali.

Un esempio è rappresentato da Rossetto e caffè, pubblicata nel giugno 2024. Secondo la biografia pubblicata sul sito ufficiale dell’artista, la canzone ha superato 450 milioni di streaming complessivi tra le diverse piattaforme. Anche Per sempre sì, dopo la vittoria a Sanremo 2026, ha raggiunto risultati rilevanti, con oltre 13 milioni di ascolti su Spotify e più di 16 milioni e mezzo di visualizzazioni per il videoclip ufficiale su YouTube, secondo i dati riportati nella stessa biografia.

A questi risultati si aggiungono gli introiti legati agli spettacoli dal vivo. Il teatro rappresenta da sempre una componente centrale della carriera dell’artista: i suoi musical e le produzioni portate in scena al Teatro Augusteo di Napoli hanno registrato nel tempo un importante riscontro di pubblico. La società Cose Production, inoltre, opera proprio nel settore delle rappresentazioni artistiche e contribuisce a organizzare e gestire le attività professionali. La vittoria di Sanremo ha rafforzato ulteriormente la visibilità del cantante, aumentando l’interesse nei confronti delle sue esibizioni e dei suoi progetti.