Conduttrice tv su Rai 2 e su Radio2, attrice, scrittrice e vincitrice di Ballando con le Stelle: tutte le fonti di reddito di Andrea Delogu

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu è uno dei volti più versatili dello spettacolo italiano. Nata a Cesena nel 1982, è conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice. Senza contare che da dicembre 2025 annovera tra i propri trionfi anche la vittoria a Ballando con le Stelle.

Alterna la conduzione del programma pomeridiano La porta magica agli impegni su Radio2. Sul piano professionale gli ultimi anni sono stati eccezionali, con tanto di approdo al cinema come co-protagonista della commedia Innamorarsi e altre pessime idee.

Un successo dopo l’altro, nonostante una partenza tutt’altro che agevole, che alimenta la curiosità di molti sui suoi guadagni. Proviamo quindi a tirare le somme e a capire quale possa essere il suo patrimonio.

Chi è Andrea Delogu

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio 1982 e ha trascorso l’infanzia nella comunità di San Patrignano. Un’esperienza che nel tempo ha avuto modo di raccontare, fino alla stesura del libro La collina.

Il suo esordio in televisione risale al 2002 con Mai dire domenica, a cui ha fatto seguito una lunga carriera in Rai. Nel 2020 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ma questa non è l’unica curiosità sul suo conto. Nel privato è cintura nera secondo dan di karate ed è dislessica, una condizione che ha imparato a gestire anche grazie alla tecnologia.

La porta magica e i grandi eventi Rai

La sua principale attività televisiva è oggi la conduzione de La porta magica. Il programma pomeridiano di Rai 2 va in onda dal 2024 e, dopo un avvio non facile, si è assestato su buoni ascolti, fino alla conferma per la stagione 2025-2026.

Nel corso degli anni ha lavorato su quasi tutte le reti Rai, guidando o affiancando alcuni grandi eventi della televisione pubblica, dal Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest, fino alla cerimonia dei Nastri d’argento. Un curriculum che la colloca tra i volti di punta della Rai.

Il percorso in radio

Una parte importante della carriera di Andrea Delogu passa dalla radio. Dal 2018 al 2024 ha condotto su Rai Radio2 La versione delle due, programma premiato con il Diversity Award nel 2021. Dal 2024 è invece alla guida de La versione di Andrea, sempre su Radio2. Un percorso che continua a evolversi: si parla di un possibile approdo nella fascia delle 18 al fianco di Mario Benedetto.

Ballando con le Stelle: vittoria e cachet

Il 20 dicembre 2025 Andrea Delogu ha vinto la ventesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Nikita Perotti. Un trionfo arrivato in una fase molto difficile sul piano personale, dopo la morte improvvisa del fratello Evan Oscar in un incidente in moto.

Il regolamento del programma di Milly Carlucci non prevede un premio in denaro, ma i concorrenti ricevono un cachet di partecipazione. Una somma non resa pubblica, che varia a seconda delle trattative private e, ovviamente, del “peso” della carriera alle spalle.

Cinema e libri

Nel 2026 Andrea Delogu è stata protagonista al cinema di Innamorarsi e altre pessime idee, commedia romantica che l’ha vista al fianco di Lino Guanciale. Nel suo percorso ci sono però anche altre esperienze come attrice, oltre a progetti musicali e teatrali.

Sul fronte editoriale, è autrice di quattro libri. Il più noto è La collina, pubblicato nel 2014, in cui racconta l’infanzia a San Patrignano e che ha superato le 30.000 copie vendute. I diritti d’autore rappresentano per lei un’ulteriore fonte di reddito, anche se l’importo non è pubblico.

Pubblicità e collaborazioni

Come molti volti noti della televisione, Andrea Delogu ha prestato la sua immagine anche a campagne pubblicitarie. È stata testimonial di marchi come Fairy e Somatoline Cosmetics.

A questo si aggiungono le attività sui social network, dove conta un ampio seguito, e la partecipazione a eventi, festival e incontri pubblici. Anche in questo caso, però, i compensi legati a sponsorizzazioni e collaborazioni non sono stati resi noti.

Il patrimonio di Andrea Delogu

Non esistono dati ufficiali sul patrimonio di Andrea Delogu né sui compensi dei suoi singoli contratti. La Rai non pubblica i cachet dei conduttori e la conduttrice non ha mai diffuso cifre sui propri guadagni.

Di certo, le sue entrate derivano da più fonti:

conduzione televisiva quotidiana;

programma radiofonico;

cinema;

libri;

eventi;

pubblicità.

Una diversificazione che, unita a oltre vent’anni di carriera, la colloca tra i volti più attivi e richiesti della televisione pubblica, anche in assenza di una cifra ufficiale.