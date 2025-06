Certe notti durano 30 anni. E Luciano Ligabue ha deciso di celebrarle nel modo che gli è più familiare: un grande concerto a Campovolo, dove tutto è cominciato. L’appuntamento è per sabato 21 giugno 2025 alla RCF Arena di Reggio Emilia, per un evento speciale intitolato La notte di Certe Notti, in occasione del trentennale della sua canzone più celebre. Ma il viaggio non finisce qui: è già previsto un secondo grande appuntamento per sabato 6 settembre 2025 alla Reggia di Caserta, dove il cantautore porterà lo stesso spettacolo in una delle location più suggestive d’Italia.

La festa è iniziata già il 20 giugno con la Ligastreet: un villaggio a ingresso gratuito per fan e curiosi, anche senza biglietto del concerto. Previsti cinema all’aperto, mercatini, aree per bambini, dj set e tribute band. Un modo per vivere Campovolo in anticipo e condividere lo spirito del Liga.

Prezzi dei biglietti de La notte di Certe Notti

Sabato 21 giugno i cancelli della RCF Arena apriranno alle 11:00 per i fan iscritti al BarMario con braccialetto digitale con Qr code e alle 12:00 per tutti gli altri. Il concerto inizierà alle 21:00.

Stessa modalità dovrebbe essere ripetuta anche a Caserta sabato 6 giugno.

Per entrambi gli eventi sono ancora disponibili (pochi) biglietti.

Campovolo

Su TicketOne è possibile acquistare per Campovolo i biglietti per:

la Blue zone (la più lontana dal palco) a 69 euro.

Reggia di Caserta

Più fortunati i fan campani, che per l’evento di settembre alla Reggia di Caserta possono contare su:

la Yellow zone a 79 euro;

la Orange zone a 79 euro;

la Blue zone a 69 euro.

È possibile ovviamente cercare offerte migliori su Fansale e nel grande mercato del secondary ticketing, facendo attenzione al bagarinaggio. Per prevenire rischi, è possibile acquistare solo 4 biglietti per persona.

Certe notti compie 30 anni

Pubblicata nel 1995, Certe notti è diventata molto più che una hit. Oggi è un inno generazionale, un brano che ha segnato un’epoca e che ancora oggi parla a chi ha vissuto quegli anni, ma anche a chi li ha conosciuti solo attraverso la musica.

Ligabue celebra con due concerti una carriera fatta di parole semplici e vere, di storie che parlano a tutti. E lo fa nel luogo simbolo della sua storia live, Campovolo, e in una cornice inedita pensata per abbracciare anche i fan meridionali, Caserta.

Il maxi evento di Campovolo

Le autorità si preparano a un afflusso imponente: fino a 100mila persone attese tra venerdì e sabato a Reggio Emilia. Sono previste modifiche alla viabilità, zone rosse e corse straordinarie di bus e treni per facilitare l’arrivo in sicurezza. Attenzione però: le previsioni del tempo non sono ottimali, con l’allerta gialla proprio nella venue.

Non si conosce ancora la scaletta ufficiale, ma è facile aspettarsi un viaggio nel tempo tra i successi più amati, con ospiti speciali, tra cui, come già avvenuto in passato, il fratello e il figlio dell’artista, Marco Ligabue e Lenny.