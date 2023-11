Il dolcevita come must per fine novembre: ecco quali scegliere tra i pezzi Made in Italy

Un capo che aggiunge un tocco di eleganza al nostro abbigliamento invernale, il dolcevita incarna il perfetto esempio di capo cozy che piace a quelli che piacciono. Si dice che il maglione a collo alto, nelle sue prime forme, sia comparso in piena epoca medievale. I cavalieri, a causa della loro cotta di maglia, ovvero l’indumento protettivo composto da anelli metallici intrecciati che li proteggeva dagli attacchi avversari, sentirono il forte bisogno di trovare qualcosa che potesse contrastare le irritazioni e le abrasioni generate dal contatto diretto di questi anelli con la pelle. Se per la zona inferiore optarono per sottopantaloni imbottiti, per quella superiore contarono sul dolcevita, in grado di proteggere il collo da eventuali sfregamenti, senza limitarne mobilità e destrezza. Il dolcevita, o pullover a collo alto, sembra prendere il nome dal film La dolce vita di Fellini del 1960, dato in quel periodo il protagonista Marcello Mastroianni indossava spesso il capo, anche se mai presente nel film. Questo capo è un fedele alleato contro le intemperie invernali, capace di sfidare il freddo e il vento, avvolgendo in un abbraccio caldo e protettivo, impossibile non lasciarsi ammaliare dal calore di questo capo, che vuole per se una decisiva nota di eleganza da non sottovalutare. Da Loro Piana a Tod's ecco tutti i modelli, emblema dell'artigianalità italiana, da non perdere.