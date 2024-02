La Tre Erre, l’eccellenza dell’arredamento made in Italy

Abbiamo incontrato la sig.ra Rossella Palma, titolare dell’azienda di arredamento La Tre Erre, creata dal padre nel 1978 a Trezzo sull’Adda in provincia di Milano. A tutti i visitatori e agli acquirenti, La Tre Erre offre una vastissima scelta di mobili e arredi made in Italy: cucine, soggiorni, salotti, camere da letto, camerette e bagni. Sono inoltre in grado di mettere a disposizione dei loro clienti uno Showroom di oltre 2.000 metri quadrati.

Sig.ra Rossella, ci racconti la sua esperienza nel gestire l’attività iniziata da suo padre.

Guidare La Tre Erre è innanzitutto un privilegio. Mio padre ha creato un negozio di arredamento che è stato il cuore delle case italiane per decenni e ora cerco di infondere nuova linfa e freschezza alla sua visione.

Qual è la caratteristica che vi contraddistingue maggiormente rispetto ai vostri concorrenti?

Abbiamo saputo adattarci ai mutamenti del tempo senza snaturarci mai. In oltre 40 anni di attività la nostra stella polare è stata, oltre alla passione, la conoscenza del prodotto: ogni articolo nel nostro negozio racconta una storia di artigianato italiano e di amore per il design. Vogliamo che i nostri clienti si sentano parte di una tradizione fatta di stile e classe.

In che modo riuscite a far sentire il cliente parte di questa storia?

Quando cominciamo a costruire assieme al cliente il progetto d’arredamento dei suoi sogni, partiamo prima di tutto dai suoi desideri e dalle sue aspettative per il futuro, considerando il suo stile di vita e quello della sua famiglia. Il nostro obiettivo è accompagnarlo nella scelta migliore per sé e i suoi cari, e per elaborare la soluzione ottimale crediamo sia fondamentale conoscerlo, sapere chi è e come vive la casa.

Sig.ra Rossella, qual è il focus principale della sua attività?

Pur consapevoli che la perfezione non esiste, abbiamo comunque l’ambizione di riuscire ad offrire un servizio impeccabile: abbiamo sempre privilegiato la qualità alla marginalità sui nostri articoli, e questo approccio è stato ripagato nel tempo. Diversi nostri fornitori sono cresciuti insieme a noi e, come noi, non hanno mai voluto piegarsi alla mera logica di mercato, sposando invece appieno la nostra vision. Mettiamo l’accento sull’eleganza e sulla qualità, puntando su mobili e arredi italiani. Cerchiamo di andare oltre le semplici transazioni offrendo soluzioni personalizzate che trasformino le case in spazi unici e accoglienti.

Parla di un servizio impeccabile, cosa vuol dire per lei essere impeccabile?

L’impeccabilità va oltre la vendita, ci impegniamo a creare un’esperienza senza soluzione di continuità dalla scelta del prodotto alla consegna e oltre: la soddisfazione del cliente è la nostra priorità assoluta e ciò si riflette nella cura che mettiamo in ogni aspetto del nostro servizio.

Quali sono i suoi obiettivi futuri per il negozio?

Aspiriamo a essere un punto di riferimento per persone che cercano non solo mobili, ma un’elevata esperienza di acquisto. Vogliamo crescere, innovare e continuare ad arredare le case con l’eccellenza del made in Italy.

