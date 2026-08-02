Clima, costi e carenza di manodopera: la vendemmia 2026 parte in anticipo. Sfide e rischi per il settore vitivinicolo italiano.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Vendemmia estate 2026 in anticipo.

Le temperature elevate di questa estate e la prolungata assenza di piogge hanno accelerato la maturazione delle uve, costringendo molte aziende ad anticipare la vendemmia. Il caldo, però, non è l’unico problema. A preoccupare gli operatori del settore sono anche la carenza di manodopera specializzata, i costi di produzione sempre più elevati, la pressione burocratica e un mercato internazionale reso più difficile dai dazi e dalle tensioni geopolitiche.

Vendemmia in anticipo, la crisi climatica modifica il lavoro nei vigneti

Come confermato da Coldiretti, la raccolta delle prime uve quest’anno è iniziata con un anticipo di circa dieci giorni rispetto agli anni passati. Nell’Oltrepò Pavese, dove storicamente la vendemmia prendeva il via nella prima decade di agosto, quest’anno i grappoli hanno raggiunto la maturazione molto prima, sotto l’effetto di settimane caratterizzate da temperature elevate.

Questa situazione non si è verificata solo nel Nord Italia. Anche altre aree vitivinicole stanno osservando uno sviluppo vegetativo fuori dagli schemi. In Toscana, ad esempio, si ipotizza che il Sangiovese possa essere raccolto già intorno alla metà di agosto, un evento decisamente inconsueto per un vitigno destinato alla produzione di grandi vini rossi, normalmente vendemmiato tra settembre e novembre.

Seppur le temperature calde hanno accelerato la maturazione degli acini, aumentando la concentrazione zuccherina delle uve e favorendo alcuni parametri qualitativi, per i viticoltori è nata ora l’esigenza di un monitoraggio continuo, così da poter:

individuare il momento ideale della raccolta;

evitare che l’eccessiva maturazione comprometta l’equilibrio del vino.

Inoltre, a rendere la programmazione delle aziende complessa, il fatto che risulta difficile formulare previsioni quantitative sulla produzione nazionale. La vendemmia 2026 si svilupperà infatti lungo un arco temporale di quasi cinque mesi, con tempistiche molto differenti tra territori, altitudini e varietà coltivate.

Siccità e grandine: due minacce opposte per la produzione

Mentre il caldo ha accelerato la maturazione delle uve, la siccità continua a rappresentare un’incognita importante per le rese produttive. La scarsità di acqua potrebbe infatti ridurre le quantità raccolte in molte aree viticole, anche se al momento appare meno compromessa la qualità del prodotto.

Questo però non esclude dai rischi legati e conseguenti agli eventi meteorologici estremi. Le grandinate che hanno interessato numerose zone del Centro e del Nord Italia hanno già provocato danni ai vigneti, colpendo le produzioni. È uno degli effetti più evidenti dei cambiamenti climatici. I periodi di caldo intenso vengono spesso interrotti da fenomeni violenti e improvvisi, capaci di compromettere in pochi minuti il lavoro di un’intera stagione.

La vera emergenza è la mancanza di operai specializzati

Oltre alle condizioni climatiche, la vendemmia 2026 dovrà fare i conti con un problema ormai cronico, ovvero la difficoltà nel reperire manodopera qualificata.

La raccolta dell’uva richiede competenze specifiche, rapidità e capacità di intervenire esattamente nel momento in cui il prodotto raggiunge il perfetto grado di maturazione. Quando il calendario viene anticipato dal caldo, diventa ancora più difficile organizzare le squadre di lavoro. Ad oggi, molte aziende continuano a segnalare una carenza di personale.

Il rischio è che, se mancano gli addetti proprio nei giorni decisivi della raccolta, parte delle uve potrebbe essere vendemmiata in ritardo, con effetti sulla qualità finale del vino e – di conseguenza – sulla redditività delle imprese.

Quanto si rischia di perdere

Il comparto vitivinicolo continua ad essere uno dei settori più importanti dell’economia agroalimentare nazionale. L’Italia può contare su 241.000 imprese viticole, un fatturato che raggiunge circa 14 miliardi di euro e una superficie coltivata pari a 681.000 ettari. La posta in palio, quindi, è alta.