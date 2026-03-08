123RF Come le imprese agricole investono in innovazione contro la crisi climatica.

La siccità non è più soltanto un fenomeno climatico straordinario, ma una condizione strutturale con cui l’agricoltura italiana, e in particolare quella del Mezzogiorno, deve fare i conti ogni anno. L’emergenza idrica si intreccia con l’aumento dei costi di produzione, con i rincari energetici e con una struttura imprenditoriale frammentata, composta in larga parte da aziende di piccola dimensione. Il risultato è un sistema produttivo sotto pressione, che fatica a innovare e che, proprio dove l’acqua è più scarsa, avrebbe maggiore bisogno di investimenti mirati.

Il quadro emerge con chiarezza dai dati pubblicati da Istat a fine febbraio 2026, nell’ambito del censimento permanente dell’Agricoltura.

Acqua e suolo, perché l’innovazione è una necessità

In un’azienda agricola, l’acqua non è solo un fattore produttivo, ma è la base stessa della programmazione colturale. Se viene a mancare o diventa troppo costosa, si riducono le superfici coltivate, si scelgono varietà meno redditizie ma più resistenti, oppure si accettano cali di produzione. In tutti i casi, il risultato è una contrazione del reddito agricolo.

Negli ultimi anni le regioni italiane, soprattutto quelle meridionali, hanno registrato stagioni sempre più secche, invasi sotto la media e turnazioni irrigue più frequenti. Le aziende agricole si trovano così a dover razionalizzare l’acqua disponibile o a ricorrere a soluzioni più costose, come pozzi privati e sistemi di pompaggio energivori. Questo comporta un aumento diretto dei costi operativi, che si aggiunge ai rincari energetici e alle tensioni sulle materie prime.

In questo scenario, l’innovazione non è più un’opzione ma una necessità. Tuttavia, la capacità di investimento è ancora limitata proprio nelle aree più colpite dalla siccità.

Italia a due velocità

Nel 2024 soltanto il 12% delle aziende agricole italiane dichiara di aver realizzato, negli ultimi cinque anni, interventi volti a innovare la tecnica di produzione o la gestione aziendale. La percentuale però sale al Nord, in particolare nel Nord-est le aziende innovatrici sono il 24,5% e nel Nord-ovest il 19,4%. Al Centro si scende al 10%, mentre al Sud la percentuale crolla al 6,2% e nelle Isole si ferma all’8,1%. Paradossalmente, proprio nelle aree più esposte agli effetti della crisi climatica e della scarsità d’acqua, la propensione all’innovazione è più bassa.

A fare la differenza è anche la dimensione aziendale, un altro fattore discriminante: solo il 7,9% delle piccole aziende (fino a 10 ettari) investe in innovazione, contro il 34,6% delle grandi imprese (oltre 50 ettari). E questo si traduce ancora una volta in una discriminante per le aree del Mezzogiorno, dove prevalgono le realtà di piccola scala e pesa ulteriormente sulla capacità di adattamento.

Quali sono gli investimenti in innovazione

Un altro aspetto interessante riguarda il tipo di investimenti. Infatti, mentre al Nord l’innovazione è più diffusa in termini quantitativi, le aziende meridionali che decidono di investire lo fanno soprattutto per sopravvivenza, ovvero per poter contrastare le criticità ambientali e non per puntare su programmi di crescita o sviluppo.

Nel dettaglio, tra le aziende innovatrici, il 41,4% ha messo in campo interventi per migliorare la gestione delle risorse idriche. Ma nel Sud la quota sale al 51,1% e nelle Isole al 55,7%. Anche gli interventi per ridurre l’erosione del suolo coinvolgono una quota significativa di aziende meridionali: il 45,8% nel Sud e il 38,5% nelle Isole, contro percentuali inferiori nel Nord-est (25,8%). Allo stesso modo, le iniziative legate alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità della filiera superano il 52% nel Sud, segnalando una maggiore sensibilità verso la qualità e la tenuta complessiva del sistema produttivo.

L’aumento della produttività rimane comunque l’obiettivo principale e riguarda oltre il 74% delle aziende innovatrici a livello nazionale e arriva al 78% nel Sud. In un contesto di siccità e rincari, produrre di più con meno risorse non è solo una scelta competitiva, ma una questione di sopravvivenza economica.

Autonomia di iniziativa, ma poche risorse

Nonostante si tratti di un comparto sotto pressione, l’86,6% delle aziende che hanno innovato dichiara di averlo fatto di propria iniziativa. Nel Mezzogiorno la quota è leggermente più bassa (82,3% nel Sud), ma rimane prevalente. In queste aree le associazioni di categoria svolgono un ruolo importante, soprattutto al Sud (37%) e nelle Isole (31,3%), contribuendo a colmare lacune informative e a diffondere buone pratiche.

Sul fronte finanziario, il 76,5% delle aziende ha fatto ricorso all’autofinanziamento. Nel meridione la quota scende al 68,6%, segno di una minore disponibilità di risorse proprie. Non a caso, il 59,7% delle aziende del Sud e il 54,5% di quelle delle Isole ha utilizzato fondi PAC per sostenere gli investimenti, contro percentuali molto più basse nel Nord-est (25%). Questa maggiore dipendenza dai fondi pubblici evidenzia una fragilità strutturale: senza sostegni esterni, molte aziende meridionali non sarebbero in grado di affrontare i costi della transizione ecologica e dell’adattamento climatico.