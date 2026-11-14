Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuovi aiuti Pac per giovani imprenditori in agricoltura.

Il 5 novembre 2026 la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (Comagri) ha dato il via libera alla proposta di destinare almeno il 10% del bilancio della Politica agricola comune (Pac) successiva al 2027 ai giovani agricoltori. Le risorse saranno destinate in particolare al rafforzamento degli aiuti per chi decide di avviare un’attività agricola, garantendo un sostegno economico all’insediamento che potrebbe arrivare fino a 300mila euro.

Oltre ad aumentare l’attuale massimale di 100mila euro, Bruxelles sta valutando anche la possibilità di estendere il periodo di supporto fino a dieci anni, affiancandolo a un pacchetto di misure che non si limita ai soli finanziamenti diretti.

Come funziona il nuovo contributo per i giovani imprenditori agricoli

La proposta approvata dalla Commissione interessa gli aspiranti imprenditori, soprattutto giovani che decidono di avviare un’attività agricola. Il contributo supportato dai fondi Pac sarà destinato a coprire le spese per:

acquistare macchinari;

predisporre gli impianti;

reperire i terreni;

realizzare strutture per l’allevamento o la trasformazione dei prodotti;

sostenere i primi costi di gestione.

Come accaduto fino ad ora, con gli aiuti destinati all’agricoltura, il finanziamento non sarà automatico e la somma non verrà riconosciuta indistintamente a tutti i giovani che aprono una partita Iva agricola. L’effettiva concessione del contributo fino a 300mila euro sarà disciplinata da regole applicative specifiche che definiranno requisiti e procedure di accesso.

Gli altri aiuti in arrivo

Poiché un altro ostacolo che spesso impedisce ai giovani di entrare nel settore agricolo riguarda la disponibilità dei terreni, tra le misure sostenute dalla Commissione Agricoltura europea figurano interventi specifici per favorire l’accesso alla terra e contrastare la speculazione fondiaria. L’intenzione è rendere più semplice l’ingresso dei nuovi imprenditori nel mercato, evitando che il costo delle superfici rappresenti una barriera insuperabile.

Una prima soluzione è quella di incentivare gli affitti a lungo periodo, che permetterebbero ai giovani di utilizzare terreni agricoli senza dover necessariamente affrontare subito l’onere economico di un acquisto, garantendo al tempo stesso una maggiore stabilità nella gestione aziendale.

La proposta europea punta inoltre anche sulla semplificazione amministrativa e sul rafforzamento dei servizi di consulenza e accompagnamento. In questo modo si vuole evitare che la complessità burocratica diventi un ulteriore ostacolo per chi intende investire nell’agricoltura con strumenti di assistenza che potrebbero aiutare i nuovi imprenditori con:

la predisposizione dei progetti aziendali;

la gestione delle domande di finanziamento;

la pianificazione degli investimenti;

l’individuazione delle opportunità offerte dai programmi europei e nazionali.

Perché l’Ue vuole potenziare le risorse Pac per l’agricoltura

La proposta risponde a una criticità strutturale del comparto agricolo europeo, e cioè la difficoltà di garantire il passaggio delle aziende da una generazione all’altra e di attirare nuovi imprenditori in un settore che richiede investimenti consistenti, competenze tecniche e una prospettiva economica sufficientemente stabile.

L’obiettivo europeo è quello di arrivare, attraverso questi interventi di supporto, al 24% di giovani agricoltori entro il 2040. Il ricambio generazionale non è soltanto una questione anagrafica, ma è soprattutto economica. La presenza di nuovi imprenditori può favorire l’introduzione di tecnologie innovative, l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle coltivazioni, una maggiore attenzione alla sostenibilità e lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e commercializzazione.

In questo contesto, la destinazione di almeno un decimo delle risorse della futura Pac avrebbe il compito di assicurare una programmazione finanziaria più stabile, evitando che il sostegno ai giovani agricoltori dipenda esclusivamente da interventi occasionali o da disponibilità limitate nei singoli programmi nazionali e regionali.