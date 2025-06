Le migliori gelaterie in Italia premiate da Gambero Rosso nel 2025

Le migliori gelaterie in Italia scelte da Gambero Rosso e i premi speciali conferiti ai più grandi maestri italiani inseriti nella guida 2025: l'elenco completo e aggiornato

Gambero Rosso ha selezionato le migliori gelaterie in Italia del 2025, conferendo anche diversi premi speciali a chi si è distinto in questa arte del gusto.

Nella nuova edizione della guida “Gelaterie d’Italia 2025” di Gambero Rosso si da spazio all’eccellenza della gelateria artigianale italiana e alle realtà del settore che spiccano su scala nazionale.

Un riconoscimento autorevole che valorizza il lavoro dei grandi maestri gelatieri capaci di coniugare ricerca, qualità delle materie prime e capacità imprenditoriale con innovazione e un l’elevato livello dell’offerta.

Le migliori gelaterie d’Italia inserite nella guida Gambero Rosso 2025

La guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di gelato artigianale, premiando le migliori gelaterie del Paese sulla base di criteri rigorosi e approfondite visite anonime, finalizzate all’assegnazione del titolo “Tre Coni”.

La selezione tiene conto della qualità delle materie prime, della tecnica di lavorazione, della stagionalità degli ingredienti, della varietà dell’offerta e della sostenibilità del laboratorio. Ogni anno, i maestri gelatieri più virtuosi vengono valorizzati per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un prodotto autentico, equilibrato e creativo.

Di seguito, l’elenco completo.

Abruzzo

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato a L’Aquila (AQ).

Basilicata

Officine del Gusto a Pignola (PZ).

Calabria

Gelato Cesare a Reggio Calabria (RC);

La Cremeria Vitaro a Rende (CS).

Campania

Cremeria Gabriele a Vico Equense (NA);

Di Matteo Caffè & Bar a Torchiara (SA).

Emilia Romagna

Bloom a Modena (MO);

Ciacco a Parma (PR);

Cremeria Capolinea a Reggio Emilia (RE);

Cremeria Santo Stefano a Bologna (BO);

Cremeria Scirocco a Bologna (BO);

Il Teatro del Gelato a Sant’Agostino (FE).

Friuli Venezia Giulia

Timballo a Udine.

Lazio

Fatamorgana a Roma;

Gretel Factory a Formia (LT);

Il Cannolo Siciliano a Roma;

La Gourmandise a Roma;

Otaleg! a Roma;

Stefano Ferrara Gelateria a Roma.

Liguria

Cremeria Spinola a Chiavari (GE);

Profumo a Genova.

Lombardia

Artico a Milano;

Chantilly a Moglia (MN);

Ciacco a Milano;

Crema a Milano;

Gelato Contadino a Bergamo;

Gnomo Gelato a Milano.

Marche

Gelateria Quattrini a Falconara Marittima (AN);

Paolo Brunelli a Senigallia (AN).

Piemonte

Alberto Marchetti a Torino;

Aria a Torino;

Canelin a Acqui Terme (AL);

Gelati d’Antan a Torino;

La Tosca a Torino;

Mara dei Boschi a Torino.

Puglia

G&co a Tricase (LE);

Michel a Peschici (FG);

Mokambo a Ruvo di Puglia (BA).

Sardegna

Dolci Sfizi a Macomer (NU);

I Fenu Gelateria e Pasticceria a Cagliari.

Sicilia

Cappadonia Gelati a Palermo;

Santo Musumeci a Randazzo (CT);

Sikè Gelato a Milazzo (ME).

Toscana

De? Coltelli a Pisa;

Gelateria della Passera a Firenze;

Gelateria Dondoli a San Gimignano (SI);

I Gelati del Bondi a Firenze.

Umbria

Gelati Crispini a Spoleto (PG).

Veneto

Chocolat a Mestre (VE);

Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso (TV);

Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo (VE);

Golosi di Natura a Piazzola sul Brenta (PD);

Pasticceria Marisa Caffè & Bar a San Giorgio delle Pertiche (PD);

Zeno Gelato e Cioccolato a Verona.

Premi speciali

Ogni anno, oltre alla consueta assegnazione del titolo “Tre Coni” ai migliori maestri del gelato italiani, la guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso conferisce anche una serie di premi speciali. Si tratta di riconoscimenti pensati per specifiche categorie o qualità, con l’obiettivo di mettere in luce non solo la qualità del prodotto finale, ma anche il valore aggiunto che alcune realtà apportano all’intero comparto del gelato artigianale.

Ecco i vincitori dei Premi speciali dell’edizione 2025: