Da Venchi arriva il gelato delle stelle, Golden Goose presenta Stardust

Due icone del Made in Italy si uniscono per creare un gusto inedito e brillante, nasce Stardust, il gelato in edizione limitata disponibile dal 5 agosto all’8 settembre in tutte le Cioccogelaterie Venchi del mondo.

Ufficio stampa Gelato Stardust nato dalla collaborazione tra Golden Goose e Venchi.

Il trend dell’estate lo dettano i brand del lusso, che si buttano sul dolce gusto del gelato per rinfrescare l’estate della moda. Dopo Louis Vuitton che ha aperto la sua prima gelateria a Forte dei Marmi, arriva una nuova collab. Dalla sinergia tra Venchi, eccellenza nella produzione di cioccolato e gelato artigianale, e Golden Goose, celebre luxury brand veneto conosciuto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile, nasce una collaborazione destinata a lasciare il segno. Il risultato si chiama Stardust, un nuovo gusto di gelato in edizione limitata che unisce creatività, libertà espressiva e tutta la raffinatezza del Made in Italy.

Presentato in anteprima il 9 luglio 2025 presso il Forward Store Golden Goose di Milano, in via Cusani 2, Stardust non è solo un gelato: è una dichiarazione di stile, un tributo all’unicità di ogni persona, un invito a “sentirsi una stella” e a inseguire i propri sogni, con la leggerezza e il piacere che solo un gusto autentico può regalare.

Un’esperienza sensoriale per chi ama caramello e cioccolato

Il gelato Stardust si distingue per la sua base vellutata al caramello dorato, arricchita da croccanti scaglie di cioccolato pregiato. Una combinazione pensata per stupire: il contrasto tra morbidezza e croccantezza si traduce in un effetto avvolgente e sorprendente, capace di far sognare ad ogni assaggio.

Ufficio stampa

Venchi consiglia di gustarlo insieme a due classici del suo universo: Chocoviar 75% e Crema Venchi, per un abbinamento che esalta ulteriormente le sfumature aromatiche di cioccolato e caramello. Il gelato viene servito in una coppetta o portacono co-brandizzato e coronato da una moneta di cioccolato a forma di stella, che rende l’esperienza ancora più speciale, iconica e degna di una vera stella.

Il binomio perfetto tra moda e gusto

Disponibile in tutte le Cioccogelaterie Venchi del mondo dal 5 agosto all’8 settembre 2025, Stardust rappresenta molto più di un gusto estivo: è un manifesto di artigianalità contemporanea. Unisce la passione per la tradizione dolciaria italiana alla visione fashion di uno dei brand più amati nel panorama internazionale.

Ufficio stampa

Questa limited edition conferma l’impegno di Venchi e Golden Goose nel creare non solo prodotti, ma esperienze simboliche e sensoriali, capaci di raccontare una storia e far sentire ogni persona protagonista. La collaborazione segna l’inizio di un nuovo racconto condiviso, dove moda e gusto si fondono in modo innovativo, elegante e soprattutto autenticamente italiano.