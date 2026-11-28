Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF La classifica dei prodotti italiani più copiati all'estero.

Prodotti che richiamano nomi, immagini, colori e tradizioni del made in Italy, ma che non hanno alcun legame con i territori e i metodi di produzione che rendono celebri le eccellenze gastronomiche italiane, continuano ad alimentare un mercato parallelo che sottrae valore alle imprese nazionali. Secondo un’analisi di Coldiretti, il giro d’affari del falso cibo italiano ha raggiunto 120 miliardi di euro, tanto che in alcuni Paesi all’estero si è venuta a creare una vera e propria economia parallela grazie al cosiddetto italian sounding.

Falso cibo made in Italy, chi ci copia di più

Dai dati pubblicati, gli Stati Uniti sono il principale mercato del falso Made in Italy alimentare, con oltre 40 miliardi di euro di valore della produzione italian sounding, ovvero di prodotti che imitano le specialità italiane.

Il fenomeno riguarda soprattutto il comparto lattiero-caseario, negli Usa circa il 90% della produzione di formaggi che ricordano quelli italiani (ma non lo sono) viene realizzato in Wisconsin, California e New York. Le tre aree, infatti, hanno sviluppato una produzione di formaggi specifica.

La lista dei prodotti italiani più imitati nel mondo

La notorietà internazionale di formaggi, salumi, olio extravergine di oliva e conserve di pomodoro made in Italy ha reso questi prodotti i più esposti al fenomeno delle imitazioni. In particolare, tra i più copiati ci sono:

il parmigiano reggiano e il grana padano, le cui copie vengono commercializzate con nomi che richiamano gli originali, dal parmesan al parmesao, passando per il reggianito. A questi si aggiungono poi gorgonzola, provolone, pecorino romano, asiago e fontina, anche loro riprodotti con denominazioni o richiami che possono evocare le specialità originali;

prosciutto di Parma e San Daniele, i salumi più prestigiosi della tradizione italiana ma anche i prodotti maggiormente esposti alla contraffazione e alle imitazioni commerciali sui mercati internazionali;

mortadella Bologna e salame cacciatore, con un richiamo a queste specialità nelle etichette che tuttavia non trova riscontro nell’origine o produzione;

olio extravergine di oliva, con prodotti commercializzati con riferimenti all’Italia ma che non garantiscono un’origine italiana delle materie prime;

pomodoro San Marzano e conserve, con imitazioni che spesso vengono realizzate anche in California e commercializzate negli Stati Uniti.

Cosa ha chiesto l’Italia all’Unione europea

La tutela delle produzioni italiane è tornata al centro del dibattito europeo con l’informativa presentata dall’Italia alla Commissione europea e sostenuta da Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna. L’iniziativa, annunciata dal ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida all’Agrifish, prevede:

il rafforzamento dei controlli alle frontiere;

l’introduzione di criteri più rigorosi per verificare la reale provenienza delle materie prime agricole importate nell’Unione europea.

In questo modo si vogliono garantire condizioni di concorrenza eque sul mercato unico, contrastando le pratiche commerciali sleali e la concorrenza al ribasso da parte di prodotti provenienti da Paesi terzi che non rispettano gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali imposti agli agricoltori europei.

Ovviamente, tale posizione è in contrasto con quanto invece proposto dagli Stati Uniti, che hanno chiesto di rendere alcuni nomi delle denominazioni europee utilizzabili come termini generici.