Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Pasqua 2026 fino al 10% più cara.

Pasqua sta diventando una festività sempre più costosa. Le tradizionali uova di Pasqua, infatti, sono aumentate anche fino al 10%. Il Codacons ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio per i dolci tipici pasquali e ha riscontrato un aumento anomalo del prezzo delle uova. Nei supermercati e nei negozi, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo che vanno dal +6% fino al +10% per alcuni marchi.

Un aumento che si riflette sul prezzo al chilo. Sempre secondo l’associazione, un uovo di cioccolato di marca industriale al chilo arriva a superare i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno. A dettare i prezzi sono le dimensioni, la marca o la linea prescelta, a seconda che sia per adulti o per bambini. Il costo delle uova di cioccolato nella grande distribuzione oscilla così dai 7 euro fino ai 22 euro al pezzo.

Pasqua più costosa: gli aumenti

Pasqua si fa più cara e acquistare in particolare un uovo di cioccolato risulterà più oneroso anche fino al 10%. A darne conferma è il Codacons, che ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio di tutti i dolci tipici pasquali.

Aumentano:

colombe classiche tra 5,40 euro e 15,90 euro;

colombe farcite tra 8,50 euro e 19,90 euro;

uova di cioccolato industriali da 7 euro a 22 euro;

uova di cioccolato artigianali da 30 euro a 40 euro;

uova di cioccolato gourmet oltre i 100 euro.

Sono proprio le uova di cioccolata quelle che aumentano maggiormente. Al netto di offerte e promozioni, nei supermercati e nei negozi alimentari i rialzi vanno dal +6% fino al +10%. Questo perché al chilo un uovo di cioccolato arriva a costare 77 euro, mentre lo scorso anno si fermava a 70 euro.

Ovviamente le uova gourmet, prodotte da pasticcerie artigianali o da chef, possono anche superare i 100 euro al pezzo. Questo accade perché, anche solo nella lavorazione industriale, un uovo di cioccolato da 1 kg costerebbe intorno ai 77-80 euro.

Il giro d’affari delle sole uova di Pasqua e delle colombe, ovvero dei dolci pasquali, vale oltre 600 milioni di euro ogni anno.

Cala il prezzo del cacao ma non i prodotti di cioccolato

Un aumento, però, non giustificato dal prezzo del cacao. Secondo il Codacons, infatti, il prezzo medio sui mercati è di circa 3.300 dollari la tonnellata. Il cacao ha quindi visto la propria quotazione calare, dopo aver raggiunto record fino a 12.000 dollari la tonnellata alla fine del 2024. Nel 2025 le quotazioni hanno iniziato a scendere, fissandosi intorno agli 8.000 dollari la tonnellata.

Questo aveva permesso un deprezzamento del -58% in 12 mesi, proseguito anche nel 2026. I prodotti a base di cacao venduti ora fanno riferimento non ai picchi record del 2024, ma al deprezzamento del 2025.

Per questo il Codacons denuncia come, nonostante il calo del costo del cacao, i prodotti a base di cioccolato venduti oggi risultino comunque a prezzi sensibilmente più alti rispetto al passato.

Prezzi più competitivi per Pasqua 2027

Anche se per ora il calo è stato inferiore alle aspettative o pari a zero, per Pasqua 2027 le realtà dolciarie potrebbero abbassare di molto i prezzi di uova e altri prodotti a base di cioccolato.

All’inizio del 2026, infatti, le quotazioni di gennaio e febbraio sono risultate al ribasso e su base annua la tendenza dovrebbe confermarsi tale.

I primi effetti positivi si potrebbero vedere dopo l’estate, spiegano gli esperti, così da smaltire le scorte acquistate a prezzi più elevati. Il mercato nel medio termine subisce ancora dei rimbalzi, ma già guardando al 2027 si potrebbe beneficiare del crollo delle quotazioni.

Questo sempre senza ulteriori stravolgimenti ambientali o geopolitici. È vero che basta un evento meteorologico estremo per mettere a rischio il raccolto, così come una nuova tensione geopolitica sfociata in luoghi di interesse per il commercio del cacao potrebbe far balzare nuovamente alle stelle il prezzo della fava di cacao.