Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF I dati 2025 2026 dell'export agroalimentare in Italia.

L’export agroalimentare in Italia ha raggiunto il nuovo record storico di 72,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 5% in un solo anno. I dati, relativi al 2025, sono contenuti nel rapporto sull’agroalimentare italiano 2026 pubblicato da Ismea e presentato il 12 novembre a Roma.

L’analisi conferma che si tratta di un settore che cresce più rapidamente dell’economia nazionale, con un valore aggiunto complessivo stimato di 89 miliardi di euro. Tuttavia, a spingere le vendite oltreconfine sono soprattutto alcuni prodotti simbolo del made in Italy.

Quali sono i prodotti agroalimentari italiani più esportati all’estero

Secondo il rapporto Ismea, tra i principali protagonisti delle vendite all’estero dell’agroalimentare italiano al primo posto si collocano i vini fermi in bottiglia, che rappresentano da soli il 7% dell’export totale per un valore di circa 5 miliardi di euro. Le stesse performance sono state raggiunte dal comparto del caffè torrefatto.

Un altro prodotto molto venduto all’estero è la pasta, uno dei simboli più riconoscibili della cucina italiana, in grado di generare il 71,4% del fatturato comunitario del settore.

Nella categoria di produzioni italiane più vendute all’estero figurano inoltre:

i prodotti da forno, che comprendono un’ampia gamma di specialità dolci e salate, dai biscotti ai prodotti da pasticceria;

i formaggi stagionati, top seller dell’export lattiero-caseario italiano. Le produzioni a denominazione d’origine, in particolare, beneficiano di un forte riconoscimento internazionale e di una domanda interessata a prodotti caratterizzati da qualità, tracciabilità e legame con il territorio;

la cioccolata, mercato in cui le imprese italiane hanno esteso la loro presenza grazie alla capacità di valorizzare la trasformazione del cacao, la qualità delle lavorazioni e le specialità dolciarie.

Dove si vende di più il made in Italy

Da un punto di vista di distribuzione, sul fronte geografico le esportazioni agroalimentari italiane continuano a concentrarsi soprattutto su tre mercati, ovvero:

Germania;

Francia;

Stati Uniti.

Insieme, questi Paesi assorbono oltre il 36% delle vendite agroalimentari italiane all’estero. Il mercato americano, in particolare, rappresenta uno sbocco fondamentale per il made in Italy, soprattutto per i prodotti di fascia medio-alta e premium. Per questo motivo, dopo che nel 2025 le esportazioni agroalimentari italiane verso gli Usa hanno registrato una flessione del 4,5% e a seguito della guerra commerciale iniziata da Trump con i nuovi dazi, molti operatori del settore hanno esternato le loro preoccupazioni.

Agricoltura italiana prima in Europa, quanta ricchezza genera il settore

Il primato dell’agroalimentare italiano non è un caso, ma parte dai risultati raggiunti dal comparto agricolo nel nostro Paese. Secondo il rapporto, infatti, l’Italia si conferma al primo posto nell’Unione europea per valore aggiunto agricolo, con oltre 43 miliardi di euro, pari al 16,9% del totale comunitario.

Nel 2025 la produzione agricola italiana ha raggiunto complessivamente 75,2 miliardi di euro, con una struttura produttiva nella quale le coltivazioni rappresentano il 49,9% del totale e la zootecnia il 33,3%, mentre le attività secondarie, tra cui agriturismo, trasformazione aziendale e produzione di energie rinnovabili, incidono per il 7,1%.

Le performance più significative sono state quelle dell’olio d’oliva, la cui produzione è aumentata del 30,5%, raggiungendo 325 mila tonnellate. Anche il settore zootecnico ha mostrato una dinamica positiva, superando i 25 miliardi di euro di valore e registrando un incremento del 9,9%.

Ed è proprio considerando complessivamente agricoltura e industria alimentare che il valore aggiunto dell’agroalimentare italiano ha raggiunto nel 2025 gli 89 miliardi di euro, pari al 4,4% del Pil nazionale. La crescita reale è stata dell’1,2%, più del doppio rispetto allo 0,5% registrato dall’economia italiana.