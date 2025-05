Con ampio margire rispetto alle altre zone della città, Via Bologna è il quartiere più richiesto per comprare casa a Ferrara ma non è quello più costoso. Discorso inverso per il Centro

Fonte: iStock Dove comprare casa a Ferrara, i quartieri più richiesti della città

Il quartiere di Via Bologna a Ferrara è uno dei più richiesti d’Italia. Ad ufficializzare questo dato è Idealista che ha elaborato l’indice di domanda relativa facendo riferimento al primo trimestre del 2025. Questo parametro mette a confronto la pressione della domanda rispetto all’offerta tenendo conto delle richieste per ogni annuncio pubblicato dal portale. Via Bologna a Ferrara è tredicesimo in Italia tra i quartieri più richiesti con un indice di 5.8.

Analizzando però i dati è davvero particolare la situazione della città dell’Emilia Romagna infatti se si vuole comprare casa a Ferrara paradossalmente i prezzi della zona più richiesti sono più bassi rispetto ad altri quartieri.

I quartieri più richiesti di Ferrara

Come detto il quartiere più richiesto di Ferrara è Via Bologna con un indice di domanda di 5.8. Al secondo posto c’è Doro con 4.6 seguito da Via Pomposa 4.0 e Via Frutteti-Borgo Punta con 3.8

Il Centro ha un indice di domanda relativa pari a 2.5 ed è superato anche dai quartieri San Giorgio e Villa Fulvia, Pontelagoscuro-Francolino e Mizzana-Cassana. Un dato importante se si considera il prezzo a mq degli immobile presenti nella zona.

Città Quartiere Indice di domanda relativa Ferrara Via Bologna 5,8 Ferrara Doro 4,6 Ferrara Via Pomposa 4,0 Ferrara Via Frutteti-Borgo Punta 3,8 Ferrara San Giorgio e Villa Fulvia 3,1 Ferrara Pontelagoscuro-Francolino 3,0 Ferrara Mizzana-Cassana 3,0 Ferrara Centro 2,5 Ferrara Cona-Codrea 1,9 Ferrara San Martino 1,9 Ferrara Pontegradella-Focomorto 1,7 Ferrara Malborghetto di Boara-Malborghetto di Correggio 1,5 Ferrara Fossanova San Marco-Gaibanella 1,4 Ferrara Aguscello 1,2

I quartieri più costosi di Ferrara

Infatti nella classifica dei quartieri più costosi di Ferrara al primo posto c’è il Centro con un prezzo medio al mq di 2160 euro. Via Bologna, tra i quartieri più richiesti in Italia e primo per comprare casa a Ferrara, è addirittura settimo in questa speciale graduatoria ideata da Idealista con un prezzo medio a mq di 1524 euro. Al secondo posto c’è San Giorgio e Villa Fulvia, mentre al terzo posto Via Pomposa.

Negli ultimi tre posti ci sono Pontelagoscuro-Francolino dove il prezzo medio al mq è 1065 euro, Fossanova San Marco-Gaibanella con 869 euro a mq e infine Cona-Codrea con 751 euro a mq.

Città Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Ferrara Centro 2.160 Ferrara San Giorgio e Villa Fulvia 2.151 Ferrara Via Pomposa 1.994 Ferrara Via Frutteti-Borgo Punta 1.987 Ferrara Pontegradella-Focomorto 1.696 Ferrara Via Bologna 1.524 Ferrara Malborghetto di Boara-Malborghetto di Correggio 1.471 Ferrara Doro 1.380 Ferrara San Martino 1.223 Ferrara Mizzana-Cassana 1.156 Ferrara Aguscello 1.094 Ferrara Pontelagoscuro-Francolino 1.065 Ferrara Fossanova San Marco-Gaibanella 869 Ferrara Cona-Codrea 751

I quartieri più costosi in Italia

Ferrara non si trova nella classifica dei quartieri più costosi in Italia nel primo trimestre del 2025. Le cifre delle prime venti posizioni sono nettamente più alte rispetto alla città famosa per il Castello Estense. Al primo posto c’è il Centro Storico di Milano con un prezzo medio a mq di 10.286 euro. Sopra i 10 mila anche secondo e terzo posto occupati da Forte dei Marmi e dai quartieri Centro e Roma Imperiale. Quinto posto per il Centro di Roma. In classifica anche Arzachena, Riccione, Rapallo, Pietrasanta, Castiglione della Pescaia, Viareggio, Bologna e Firenze.